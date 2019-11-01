Голлівудський казанова Бен Аффлек продає колоритний маєток у штаті Джорджія: фото особняка

Відомий американський актор, лауреат премії Оскар, Бен Аффлек продає свою резиденцію, що у штаті Джорджія. 47-річний серцеїд навіть знизив ціну на 15%, оскільки його нерухомість ніхто не купує протягом півтора року.

Про продаж будинку Бена Аффлека та знижену на 15% ціну повідомляє видання Dirt.

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Резиденція голлівудської зірки площею 590 квадратних метрів розташована у закритому районі штату Джорджія під назвою Hampton Island Preserve.

47-річний лауреат Оскара оцінив свою нерухомість у 7,6 мільйона доларів зі знижкою. На території садиби розмістилося два будинки, один з яких хазяйський, а другий – головний, у якому можна приймати гостей. У красивому особняку з великими колонами є три спальні, а також 4 ванні кімнати.

Інтер'єр будинку створений у стилі сучасної класики – розкішні білі дивани, м'які пуфи, вишукані штори та справжній камін посеред кімнати. А поруч з маєтками розташована човнова станція та пірс, які також є власністю Бена Аффлека.



Фото: Dirt