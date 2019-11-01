Голлівудський казанова Бен Аффлек продає колоритний маєток у штаті Джорджія: фото особняка
Відомий американський актор, лауреат премії Оскар, Бен Аффлек продає свою резиденцію, що у штаті Джорджія. 47-річний серцеїд навіть знизив ціну на 15%, оскільки його нерухомість ніхто не купує протягом півтора року.
Про продаж будинку Бена Аффлека та знижену на 15% ціну повідомляє видання Dirt.
Читайте також: Зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт продала маєток у штаті Каліфорнія: фото розкішного дому
Резиденція голлівудської зірки площею 590 квадратних метрів розташована у закритому районі штату Джорджія під назвою Hampton Island Preserve.
47-річний лауреат Оскара оцінив свою нерухомість у 7,6 мільйона доларів зі знижкою. На території садиби розмістилося два будинки, один з яких хазяйський, а другий – головний, у якому можна приймати гостей. У красивому особняку з великими колонами є три спальні, а також 4 ванні кімнати.
Інтер'єр будинку створений у стилі сучасної класики – розкішні білі дивани, м'які пуфи, вишукані штори та справжній камін посеред кімнати. А поруч з маєтками розташована човнова станція та пірс, які також є власністю Бена Аффлека.
Фото: Dirt
Вибір редакції
-
Колони і багато золота: як виглядає будинок співачки Камалії і її чоловіка-мільярдерасьогодні , 19:35
-
Із різницею у 51 рік: Григорій Чапкіс заявив, що живе зі значно молодшою жінкоюсьогодні , 15:20
-
Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалереясьогодні , 11:39