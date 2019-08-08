Голлівудська сімейка: Аманда Сейфрід з чоловіком і дочкою прогулялися в Нью-Йорку – фото

Сім'я акторів засвітилася перед об'єктивами папараці на вулицях Нью-Йорка. Знаменитість Аманда Сейфрід вийшла на прогулянку зі своїм чоловіком Томасом Садовсі, за якого вийшла заміж у березні 2017 року, коли перебувала на дев'ятому місяці вагітності. Компанію подружжю склала їхня білява донечка Ніна.

Для прогулянки Аманда Сейфрід приміряла зручний светр пісочного кольору і джинси. Доповнили її образ босоніжки і червоний рюкзак, який зіркова мама взяла в дочки.

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Також подружжя вже не приховує обличчя своєї дочки, відтак шанувальники можуть порівняти на кого із зіркових батьків дівчинка є подібною більше.

Акторка напередодні зізналася в інтерв'ю виданню People, що хотіла б збільшити свою родину і завагітніти ще раз. Однак, за її словами, це потрібно ретельно спланувати, а зараз вона не готова до ще одної дитини.

Я хочу знову завагітніти, але я ще не готова до другої дитини. Я хотіла б, щоб моя дочка була в школі, і тоді я мала б власний час, щоб приділити його новій дитині. Але так важко планувати,

– додала зірка.



Томас Садоскі, Аманда Сейфрід і їхня дочка Ніна / Getty Images



Томас Садоскі, Аманда Сейфрід і їхня дочка Ніна / Getty Images