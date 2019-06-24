Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: як підопічні тренерів змагались у вокальних боях

П'ятий випуск п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 23 червня о 21:00. Зіркові тренери вже обрали всіх учасників у свої команди протягом чотирьох випусків "сліпих" прослуховувань, відтак приступили до вокальних боїв, де визначились одні з головних претендентів на перемогу.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, в першому етапі шоу на учасників чекають "сліпі прослуховування", де тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. Якщо зірковим тренерам подобається голос учасника кастингів, вони натискають кнопки і запрошують у свої команди.

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Вже в наступному етапі шоу на учасників сформованих команд чекають вокальні бої, де з кожної трійки далі проходить лише один учасник. Додамо, що зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Єгор Уманець, Єсенія Селезньова та Надя Довбуш

Першими виступили підопічні Джамали: Єгор Уманець, Єсенія Селезньова та Надя Довбуш. Перша трійка у 5 випуску шоу виконала пісню "La la la" Naughty Boy. Талановита наставниця вирішила дати квиток у майбутнє проекту Надійці. Проект "Голос. Діти" залишили Єгор і Єсенія.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Єгор Уманець, Єсенія Селезньова та Надя Довбуш – La la la

Вероніка Морська, Софія Ярова і Дарина Віцан

Наступними на сцену вийшли підопічні Дзідзьо. Першими, хто наважився виступити, стали Вероніка, Софія та Дарина, які заспівали українську народну пісню "Зелене жито". Вимогливий тренер обрав для подальшої участі в шоу Вероніку, відтак Софія і Дарина покинули проект.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Вероніка Морська, Софія Ярова і Дарина Віцан – Зелене жито

Аделіна Іордакі, Карина Столаба та Софія Бишова

І після учасників команд Джамали та Дзідзя підкорювати проект та змагатись за своє місце "під сонцем" вийшли підопічні гурту "Время и Стекло". Ними стали Аделіна, Карина та Софія, але після запального виконання пісні "Ain't my fault" Zara Larsson вибір дуету зупинився на Карині. Через це дівчатка Аделіна і Софія залишили сцену назавжди.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Аделіна Іордакі, Карина Столаба та Софія Бишова – Ain't my fault

Ярослав Карпук, Ліана Андреасян та Надія Верховська

Новий відлік після всіх підопічних тренерів знов розпочали учасники команди Дзідзя. Ярослав, Ліана та Надія вражаюче заспівали "Гуцулку Ксеню" Ярослава Барнича та Романа Савицького, але місце в команді співака знайшлось лише одній дитині. І нею став Ярослав. Ліана та Надія попрощались з тренером та проектом.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Ярослав Карпук, Ліана Андреасян та Надія Верховська – Гуцулка Ксеня

Анна Владова, Ангеліна Тереннікова та Нікіта Ачкасов

Підопічні Джамали вразили глядачів не менше, ніж попередні учаники. Анна, Ангеліна та Нікіта виконали популярний хіт американської зірки Аріани Гранде "7 Rings". Але Джамала вирішила все ж віддати перевагу Нікіті, тому дівчата залишили вокальне шоу.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Анна Владова, Ангеліна Тереннікова та Нікіта Ачкасов – 7 Rings

Таїсія Скоморохова, Моніка Глазер та Поліна Бабій

Позмагатися у вокальних боях наступними вийшли підопічні гурту "Время и Стекло". Дівчата виконали відомий хіт Тіни Кароль "Show Me Your Love". Позитив і Надя Дорофєєва були в захваті від кожної з дівчат, але "квиток" у майбутнє проекту вони подарувли Таїсії.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Таїсія Скоморохова, Моніка Глазер та Поліна Бабій – Show Me Your Love

Кіра Полонська, Юлія Карімі та Софія Винник

Наступними на сцену вийшли підопічні Дзідзя – Кіра, Юлія та Софія. Неочікувано для всіх вони весело заспівали пісню українського артиста Олега Винника "Найкращий день". Незважаючи на всі позитивні емоції в залі, за кумедним збігом обставин місце у команді залишилось дівчинці з таким же прізвищем, що й у Олега Винника – Софії Винник. Через це Полонська та Юлія Карімі залишили проект.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Кіра Полонська, Юлія Карімі та Софія Винник – Найкращий день

Ярослав Політов, Максим Давидюк та Ліза Кирилюк

Підкорювати сцену проекту "Голос. Діти" 5 сезон вийшли підопічні Джамали. Двоє харизматичних хлопців та впевнена у собі дівчинка заспівали "Mercy" співачки Duffy, однак вокальний бій зміг виграти лише Ярослав.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Ярослав Політов, Максим Давидюк та Ліза Кирилюк – Mercy

Олександр Зазарашвілі, Максим Комісарчук та Марія Магільна

Одними з останніх у команді "Время и Стекло" спробувати свої сили у проекті вирішили теж двоє хлопчаків та дівчинка. Талановиті вокалісти заспівали хіт Бейонсе "Halo" та зачарували всіх присутніх у залі. Але Позитив та Надя зійшлись у виборі, що перемоги у вокальному бої заслуговує Олександр. Тому Максим та Марія покинули проект.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Олександр Зазарашвілі, Максим Комісарчук та Марія Магільна – Halo

Ярослав Рогальський, Максим Устянський та Богдан Петровський

Завершення 5 випуску "не за горами", тому на сцену вийшла остання трійка підопічних команди Дзідзя. Хлопці неабияк хвилювались, адже це їхній останній шанс вибороти перемогу у вокальному бої. Вони виконали новий запальний хіт Монатіка "Love it ритм" та підняли на ноги не лише суддів, а й всіх глядачів. Але найбільше у серце Дзідзя зумів влучити своїм голос Ярослав, таким чином завершивши остаточний набір в команду.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Ярослав Рогальський, Максим Устянський та Богдан Петровський – Love it ритм

Ліза Андрейко, Давид Красилюк та Дарина Бугайчук

Тепер останніми сцену вокального проекту вийшли учасники команди "Время и Стекло": Ліза Андрейко, Давид Красилюк та Дарина Бугайчук. Двоє дівчаток та хлопчик виконали знаменитий хіт всіх учасників проекту Mozgi "Промінь", де також беруть участь Надя Дорофєєва та Позитив. Але навіть після прониклового виконання дует остаточно вирішив, що останнє місце у команді варто віддати Дарині. Тому Ліза та Давид, на жаль, попрощались з учасниками та тренером проекту.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Ліза Андрейко, Давид Красилюк та Дарина Бугайчук – Промінь

Артем Шойжолов, Варвара Кошова та Софія Іванько

І завершили вокальні бої 5 сезону учасники команди Джамали. Артем, зіркова донька Євгена Кошового та Софія заспівали нещодавно випущений хіт гурту "Время и Стекло" під назвою "Дим". Але Джамала після довгих роздумів все ж вирішила дати шанс Варварі Кошовій.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Артем Шойжолов, Варвара Кошова та Софія Іванько – Дим

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Під час шоу "Голос. Діти" 5 сезон 5 випуск команди зіркових тренерів покинули 24 учасники.

Команду гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив покинули: Аделіна Іордакі, Софія Бишова, Моніка Глазер, Поліна Бабій, Максим Комісарчук, Марія Магільна, Ліза Андрейко і Давид Красилюк.

Команду Джамали – Єгор Уманець, Єсенія Селезньов, Анна Владова, Ангеліна Тереннікова, Максим Давидюк, Ліза Кирилюк, Артем Шойжолов та Софія Іванько.

Команду Дзідьо – Софія Ярова, Дарина Віцан, Ліана Андреасян, Надія Верховська, Кіра Полонська, Юлія Карімі, Максим Устянський і Богдан Петровський.

Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.