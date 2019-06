Голос Діти 5 сезон 6 випуск онлайн: море сліз та емоцій у яскравих вокальних нокаутах

Шостий випуск п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 30 червня о 21:00. Зіркові тренери вже пройшли етапи сліпих прослуховувань та вокальних боїв, але попереду їх чекав не менш важка частина шоу – вокальні нокаути.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, в першому етапі шоу на учасників чекають "сліпі прослуховування", де тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. Якщо зірковим тренерам подобається голос учасника кастингів, вони натискають кнопки і запрошують у свої команди.

Вже в наступному етапі шоу на учасників сформованих команд чекають вокальні бої, де з кожної трійки далі проходить лише один учасник. Одним з останніх етапів творці шоу називають "вокальні нокаути", де учасники з кожної команди тренерів виконують по черзі пісні і лише двоє з них отримують шанс потрапити далі в проект, зайнявши перші два крісла з чотирьох, що розміщені поруч із сценою. Додамо, що зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Команда Дзідзя

Ярослав Карпук, 13 років

Першими на сцену вийшли учасники команди Дзідзя. Ярослав Карпук з Волинської області відкрив випуск вокальних нокаутів. На проекті його називають українським Елвісом Преслі. Юнак з дорослим голосом вже підкорив декілька сердець дівчаток на проекті, тому хлопця це неабияк надихнуло. На сцену він вийшов з піснею "Два кольори" Дмитра Павличка, чим підкорив не лише суддів та глядачів, а й своїх суперників-однолітків. Дзідзьо одразу відправив Ярослава у суперфінал, тобто у прямий ефір.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Ярослав Карпук – Два кольори

Софія Винник, 11 років

Другою на сцену вийшла Софійка з Івано-Франківської області, яка вже у такому маленькому віці вважає, що на проекті треба відстоювати лише власний талант і боротись за себе. Її також вважають доволі сильною конкуренткою на проекті, тому їй доведеться не менше Ярослава завоювати прихильність свого тренера Дзідзя. Але з перших секунд на сцені вона надто перехвилювалась, через що їй часто пропадав голос. До кінця виступу вона адаптувалась і добре виконала пісню "My kind of love" Emeli Sande. Але Дзідзьо ще вирішив подумати над її участю в прямих ефірах і посадив на 1 крісло.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Софія Винник – My kind of love

Ярослав Рогальський, 13 років

Ще один серцеїд з команди Дзідзя теж підкорив не одне серце на вокальному проекті. Після двох суперників з команди він неабияк розхвилювався, тому що потрапити в прямі ефіри з Ярославом Карпуком не так вже й легко. На сцену 6 випуску він вийшов з піснею "Мокрые кроссы" Тіми Білоруських, чим з перших нот зачарував суддів. Втім, Дзідзьо його посадив на друге крісло поряд із Софією Винник.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Ярослав Рогальський – Мокрые кроссы

Вероніка Морська, 7 років

Дівчинка з Білої Церкви з незвичайним голосом, яка є улюбленицею мами Дзідзя, останньою вийшла у вокальних нокаутах із команди артиста. Її називають справжнім ангелом на проекті, оскільки в неї дуже миловидний голос та зовнішність. Свою пісню вона присвятила людині, яка її окриляє, тобто мамі. Пісня має назву "You raise me up" виконавця Josh Groba. Потужний голос і впевненість підкорили Дзідзя, тому він віддав їй місце в прямих ефірах. Через це Ярослав Рогальський та Софія Винник покидають проект.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Вероніка Морська – You raise me up

Команда Джамали

Нікіта Ачкасов, 12 років

Наступними на сцену вийшли учасники команди Джамали, яких співачка називає дітьми "індиго". Ачкасов Нікіта з Києва першим відкрив виступи з команди тренера. З моменту сліпих прослуховувань він трішки змінив імідж, чим дуже сподобався одноліткам. Джамала його вважає справжнім діамантом, тому хлопчик старався не підвести її очікувань. Він виступив із проникловою піснею "Never Enough" The Greatest Showman Cast, але не зміг одразу, як Карпук, потрапити в прямі ефірі і пішов сідати за перше крісло.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Нікіта Ачкасов – Never Enough

Надія Довбуш, 10 років

Дівчина з Миколаївщини є доволі наполегливою у своїй справі і її ввважають однією з найсильніших суперниць. Джамала зробила дівчинці цікаве аранжування пісні NK "Тримай", але на перших хвилинах Надійка перехвилювалась і трішки забула слова. За словами Джамали, це забрало її 50% успіху під час виступу, тому наставниця подарувала їй ще один шанс для виступу. Після спільного виконання вона посадила Надійку на крісло поруч з Нікітою.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Надія Довбуш – Тримай

Ярослав Політов, 12 років

Наступним з команди Джамали вийшов Ярослав з Енергодара. Його вважають теж одним з найсильніших учасників "Голос. Діти" 5 сезон. На сцені він виконав пісню "Вигадав" українського виконавця LAUD, чим зачарував суддів, особливо свою наставницю. Навіть Позитив зізнався, що спочатку його фаворитом був Нікіта Ачкасов, а тепер ним став Ярослав Політов. Після деяких роздумів Джамала вирішила теж посадити його на крісло поруч з іншими.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Ярослав Політов – Вигадав

Варвара Кошова, 11 років

І останньою з команди Джамали вийшла зіркова донечка Євгена Кошового Варвара. Дівчина зізналась, що проект неабияк її загартував та подарував більше впевненості у своїх силах. На сцену вокальних нокаутів вона вийшла з піснею "Call Out My Name" канадського співака The Weeknd. І настав той момент, коли Джамала повинна була обрати, хто залишається у її команді, а хто з неї піде назавжди. Щодо дівчат, то більше шансів на перемогу, на думку Джамали, має Варвара Кошова, а з хлопців – Нікіта Ачкасов. Відтак, проект покинули Ярослав Політов і Надія Довбуш.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Варвара Кошова – Call Out My Name

Команда "Время и Стекло"

Дар'я Бугайчук, 10 років

І останніми на сцену вийшли учасники команди дуету "Время и Стекло". Талановита дівчинка Дар'я з міста Рівного вже раніше брала участь в проекті, перебуваючи в команді Наталії Могливеської, але так і не здобула перемогу. Сьогодні ж вона виконала пісню "Dangerous woman" американської зірки Аріани Гранде. Але дует "Время и Стекло" ще поки був в роздумах над своїми учасниками у прямих ефірах, тому посадили її на перше крісло в режимі очікування "вироку".

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Дар'я Бугайчук – Dangerous woman

Таїсія Скоморохова, 7 років

Наймолодша учасниця команди Дорофєєвої та Позитива другою вийшла на сцену вокальних проектів. Запальна дівчинка вміє не лише дарувати чудовий настрій, а й запалювати всі серця у глядацькому залі. Цього разу вона вийшла із піснею "Улыбайся" співачки IOWA і просто вразила всіх присутніх своєю харизмою. Вона теж сіла на крісла очікування поряд з Дар'єю.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Таїсія Скоморохова – Улыбайся

Карина Столаба, 14 років

Одна з найдоросліших учасниць на проекті "Голос. Діти" 5 сезон після кількох етапів шоу твердо переконана, що хоче в майбутньому стати співачкою. Її незвичайний тембр голосу особливо любить Надя і Позитив. На сцену підростаюча зірка з Івано-Франківська вийшла із піснею Леді Гаги "Million reasons", але теж сіла на одне з крісел біля головної сцени.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: бої – Карина Столаба – Million reasons

Олександр Зазарашвілі, 12 років

Хлопчика з Грузії вважають одним з найсильніших учасників на дитячому вокальному проекті, який має всі шанси отримати перемогу. Він останнім вийшов на сцену вокальних нокаутів та вразив весь зал своїм неймовірним виконанням пісні. Надя Дорофєєва та Позитив довго не думали та одразу ж віддали йому місце у прямому ефірі. Компанію йому складе Карина Столаба. Тому Дар'я Бугайчук і Таїсія Скоморохова покинули проект назавжди.

Відео з'явиться згодом...

Під час шоу "Голос. Діти" 5 сезон 6 випуск команди зіркових тренерів покинули 6 учасників.

Команду гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив покинули: Таїсія Скоморохова і Дар'я Бугайчук.

Команду Джамали – Ярослав Політов і Надія Довбуш.

Команду Дзідьо – Софія Винник і Ярослав Рогальський.

