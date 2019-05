Голос Діти 5 сезон 1 випуск онлайн: які талановиті учасники першими поповнили команди суддів

Перший випуск нового п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 26 травня о 21:00. Зіркові тренери під час першого кастингу "сліпих прослуховувань" розпочали пошук унікальних дитячих голосів.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, на учасників спершу чекають "сліпі прослуховування": тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. Натиснувши кнопку, зірковий тренер розвертає своє крісло до учасника, таким чином запрошуючи вокаліста до своєї команди.

Зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Ярослав Політов, 12 років

Талановитий хлопчик з Енергодару Запорізької області першим вийшов на сцену 5 сезону проекту. За пісню він обрав доволі проникливий хіт The Sound Of Silence, чим одразу розвернув 4 крісла. Ярослав обрав команду Джамали. Відтак, він став першим учасником вокального проекту і першим учасником команди переможниці Євробачення-2016.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Ярослав Політов – The Sound Of Silence

Таїсія Скоморохова, 7 років

Балакуча і неймовірно харазматична дівчинка з маленьких років мріяла потрапити на вокальний проект. Відтак, її мама пообіцяла, що коли Таїсії виповниться 7 років, вона відведе юну зірочку на "Голос. Діти". І її мрія здійснилась – сьогодні під номером 2 вона виконала культову пісню Тіни Тернер "Simply The Best". До неї повернулись всі 4 крісла, але дівчинка все ж вирішила обрати команду Наді Дорофєєвої і Позитива.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Таїсія Скоморохова – Simply The Best

Богдан Петровський, 14 років

Хлопець з Нітішина вирішив твердо почати свою музичну кар'єру саме у цьому місті. Він надихався відомими українськими артистами, які теж починали з маленьких впевнених кроків. Богдан часто закривався у своїй кімнаті і слухав відеоуроки Тіни Кароль з музики. Тепер він вирішив підкорювати столицю на сцені дитячого "Голосу". Хлопець виконав ліричний сингл "Закрили твої очі" улюбленої виконавиці Кароль, повернувши крісла Джамали, "Время и стекло" та Дзідзьо. Перед тим, як обрати свого наставника, він попросив Дзідзя заспівати в дуеті пісню "Я і Сара", після чого і обрав його за свого "поводиря" на проекті.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Богдан Петровський – Закрили твої очі

Максим Устянський, 11 років

Хлопчик з міста Кропивницький зізнався, що його мета – долучати своїх однолітків до культури. У нього навіть посада в класі – Міністр культури. У школі про нього відгукуються лише найкращими словами, зазначаючи, що він неймовірно яскрава особистість. Одразу вийшовши на сцену, він запалив весь зал, адже з перших нот підкорив людей виконанням веселої пісні "День народження". Таким чином Максим розвернув крісло Дзідзя і автоматично пішов у його команду.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Максим Устянський – День народження

Юлія Карімі, 12 років

Дівчина з Києва є наполовину українкою, наполовину іранкою. Вона впевнена, що неважливо, якої людина є національності чи кольору шкіри, якщо вона є талановитою. Юлія Переконана, що Україна вельми співуча нація, через що це її ще більше надихає рухатись вперед. Вона вийшла на сцену проекту і заспівала пісню артистки Fergie "A little party never killed nobody". Оригінальне виконання популярного хіта настільки підкупило суддів, що розвернуло всі 4 крісла. Талановита Юлія була неймовірно щасливою та все ж після недовгих роздумів обрала команду Дзідзя. Тепер у його команді аж троє учасників лише за першу годину проекту.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Юлія Карімі – A little party never killed nobody

Марія Магільная, 14 років

Дівчинка з Білорусі переконана, що "Голос. Діти" – це чудова можливість проявити себе. Дивлячись на учасників з попередніх сезонів, які з-за кордону приїжджали та займали перші позиції, вона не сумнівається у своєму успіху на території України. Раз в кілька місяців вона приїжджає з Білорусі, щоб взяти вокальні уроки, тому до своєї перемоги вона йтиме дуже цілеспрямовано. Для виступу на "Голос. Діти" вона виконала пісню Монатіка "УВЛИУВТ", також розвернувши 4 крісла. Дівчинка завжди мріяла потрапити у команду "Время и стекло" і нарешті зробила це, доповнивши набір учасників Наді Дорофєєвої та Позитива.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Марія Магільная – УВЛИУВТ

Максим Давидюк, 11 років

Хлопчик з міста Рівне почав свій творчий шлях у рідному місті. Там він знаний шоумент, який веде багато шоу та бере участь у різних творчих проектів. Незважаючи на талант, його дитинство сповнене і сумних моментів. Коли йому було 4 роки, його батька пішов не тим шляхом і почав захоплюватися наркотиками, після чого невдовзі помер. Саме йому Максим вирішив і присвятити пісню та закликав усіх не повторювати помилок батька. Проникливий голос у пісні Hurt не залишив байдужим всіх суддів та повернув їхні крісла. Після деяких роздумів хлопчик вирішив доповнити команду Джамали.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Максим Давидюк – Hurt

Валерія Ткачук, 8 років

Маленька вінничанка має маленьку мрію – виступити з гуртом "Время и стекло". Вона навіть ходила на їхні концерти та через них вирішили піти на вокал. Саме Дорофєєва і Позитив стали для неї натхненниками та трішки вчителями, від яких вона теж набралась майстерності. Валерія мріє, що саме вони повернуться до неї і запросять у свою команду. Вона виконала популярну пісню гурту "Имя 505", але їй не вдалось розвернути жодного крісла, через що вона покинула проект. Але Надя Дорофєєва і Позитив не залишились в боргу і здійснили її мрію – заспівали разом з нею на одній сцені.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Валерія Ткачук – Имя 505

Ярослав Карпук, 13 років

Хлопець з міста Стара Важівка, що розташоване на Волинщині, має доволі багато прихильників у своєму краї. Ним захоплюються сусіди, дівчата, що танцюють під його пісні, та й загалом уся рідня, називаючи його місцевим "соловейком". Красуні-однолітки від нього "мліють" та лише мріють потрапити в радіус його уваги. Відтак, доволі впевнений у собі юнак намагався переспівати самого Елвіса Преслі, виконуючи культовий хіт Can't help falling in love. Спочатку судді не повірили, що це співає хлопець, але коли повернули всі 4 крісла, то були в шоці. Після недовгих запрошень артистів Ярослав вирішив піти в команду Дзідзя.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Ярослав Карпук – Can’t help falling in love

Дар'я Арменчук і Вероніка Коломийцева, 11 років

11-річні дівчатка з Херсона знають одне одного ще з 5 років, коли займались вокалом. Вони зрозуміли, що мають спільні вподобання щодо музики та поглядів на життя, вони вирішили створити власний дует "Крила". Дар'я та Вероніка переконані, що дружба – це одна з найважливіших речей у житті. Великою перевагою у їхніх дружніх стосунках вони вважають різні смаки на хлопців, адже це часто стає основною причиною руйнування дружби. Талановиті артистки виконали українську пісню "На Івана, на Купайла" в красивих національних костюмах, однак не змогли розвернути крісла жодного із суддів.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Дар'я Арменчук і Вероніка Коломийцева – На Івана, на Купайла

Софія Винник, 11 років

Дівчинка з села Яблунька Івано-Франківської області має неймовірно теплі почуття до власного краю та мило описує господарство бабусі. Софійка має велику любов до музики, через що не пропускає жодного концерту в селі та районі. Нею захоплюються як односельчани, так і однокласники з невеличкої школи. Для вокального проекту вона виконала популярну пісню Олі Цибульської та Дзідзя "Чекаю. Цьом". Вже після перших секунд "винуватець" хіта Дзідзьо повернувся до неї у кріслі, а згодом після неї відгукнулись і Джамала з гуртом "Время и стекло". Софія, не довго думаючи, обрала команду Дзідзя.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Софія Винник –Чекаю. Цьом

Дар'я Бугайчук, 10 років

Дівчинка з міста Рівного вже раніше брала участь в проекті "Голос. Діти", перебуваючи в команді Наталі Могилевської. Але тоді її місце в головному складі зайняли інші учасники, через що їй довелось покинути проект. Після цього у школі Дашу добряче дразнили, кажучи, що та була у "масовці" проекту, а не гідною учасницею. Тепер вона має твердий намір довести всім свій талант і дійти до фіналу проекту. З новими силами вона вийшла на сцену 1 випуску 5 сезону "Голос. Діти", виконавши потужний хіт "Антарктида" гурту The Hardkiss. Так їй вийшло розвернути всі суддівські крісла, після чого вона обрала команду дуету "Время и стекло".

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Дар'я Бугайчук –Антарктида

Саша Зазарашвілі, 12 років

Хлопчик з Грузії, попри свій незвичайний талант, має ще неабияке серце. У його сім'ї аж шестеро дітей – окрім нього із рідною сестрою, четверо дітей – з іншої сім'ї. Їхні батьки були сусідами і загинули у нещасливому випадку, через що Саша дав ідею своїм батькам забрати осиротілих дітей у свою сім'ю. 12-річний хлопчик хоче перемогти у проекті та допомогти своїй сім'ї, щоб вже рідні брати і сестри мали щасливе дитинство, на яке вони заслуговують. Неймовірно сильне виконання пісні All by myself зачарувало суддів, які миттєво повернули до нього всі крісла. Після виконання ще однієї проникливої грузинської пісні на прохання Джамали, він зібрався з думками та все ж обрав тренера на проекті. Ним став гурт "Время и стекло"

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Саша Зазарашвілі – All by myself

Під час шоу "Голос. Діти" 5 сезон 1 випуск зіркові тренери набрали 11 учасників.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив мають таких учасників: Таїсія Скоморохова, Марія Магільная, Дар'я Бугайчук, Саша Зазарашвілі.

У команді Джамали – Ярослав Політов, Максим Давидюк.

А у Дзідьо – Богдан Петровський, Максим Устянський, Юлія Карімі, Ярослав Карпук та Софія Винник.

Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.