Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: 50 дітей і 6 місць – хто отримав останній шанс на кастингах

Четвертий випуск нового п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 16 червня о 21:00. Зіркові тренери на четвертому кастингу "сліпих прослуховувань" обрали ще декількох дітей з унікальними вокальними даними у свої команди.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, на учасників спершу чекають "сліпі прослуховування": тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. Натиснувши кнопку, зірковий тренер розвертає своє крісло до учасника, таким чином запрошуючи вокаліста до своєї команди.

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: "кришталевий" хлопчик, улюблениця бабусь і донька Кошового

Зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив. 16 червня відбувся останній, четвертий день сліпих прослуховувань, на якому 50 дітей змагались за останні 6 місць у командах тренерів.

Ліза Андрейко, 12 років

Перша учасниця останніх сліпих прослуховувань родом з Києва. Вона з маленьких років мріє стати заслуженою артисткою України. На головну сцену країни вона вийшла з піснею ізраїльської співачки Нетти Барзілай Toy (переможниці Євробачення-2018). Одразу на перших секундах до неї повернулись крісла гурту "Время и стекло", куди ж по завершенню виступу автоматично і потрапила. У кінці номеру дівчинка сміливо заявила, що її батьки розійшлися, тому вона попросила всіх батьків пам'ятати, що діти – не їхні іграшки.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Ліза Андрейко – Toy

Вардан Маргарян, 9 років

Хлопчик з Вірменії вже кілька років спостерігає за українським шоу та його юними виконавцями. Відтак, він давно мрія потрапити на головну сцену шоу. Як і інші однолітки, він хоче стати знаменитим та прославити свою країну на весь світ. На сцені шоу він виконав пісню "Faith" Stevie Wonder ft. Ariana Grande. Але до нього не повернулось жодне з крісел, через що він "вилетів" із шоу.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Вардан Маргарян – Faith

Вероніка Зуб'юк, 13 років

Дівчинка з Івано-Франківщини, з села Кривопілля, весь свій вільний час присвячує музиці. Люди з її району кажуть, що стати відомою українською співачкою неабияк важко, особливо, будучи виходцем не з великого міста. Але дівчинка твердо прагне всім довести, що вона зможе повернути хоча б одне з крісел тренерів. На сцену вона вийшла з піснею Христиною Соловій "Fortepiano", але теж не змогла привернути увагу жодного із суддів.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Вероніка Зуб'юк – Fortepiano

Надія Довбуш, 10 років

Наполеглива учасниця сліпих прослуховувань має чітку ціль – перемогти у шоу! Адже вона вже брала участь у проекті в 3 сезоні, але так і не змогла дійти до омріяного виграшу. Юна зірка із села Велика Корониха, що на Миколаєвщині, вийшла на сцену із піснею "When Love Takes Over" David Guetta Feat. Kelly Rowland. І після енергійного та запального номеру вона легко змогла повернути всі крісла тренерів, але віддала перевагу все ж Джамалі.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Надія Довбуш – When Love Takes Over

Читайте також: Голос Діти 5 сезон: імена усіх зіркових журі

Аліна Валуйська, 14 років

Наступна учасниця кастингів зазнала чимало поневірянь від своїх однолітків. Вона часто давали їй образливі прізвиська, знущались над нею, через що вона була змушена перейти на домашнє навчання. Аліна прагне довести на проекті, що всі діти заслуговують на щастя та любов. Талановита дівчинка зі Станиці Луганської заспівала "Killing me softly" Fugees, але незважаючи на сильний вокал, їй не вдалось повернути крісла тренерів. Але дівчинка залишилась все ж щасливою, адже на одній сцені з нею виступили всі тренери та зворушили весь глядацький зал спільним виконанням.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Аліна Валуйська – Killing me softly

Поліна Бабій, 9 років

Маленька одеситка не лише співає, а й займається блогерством. Вона проводить різні конкурси, потрапляє на різні фестивалі та ділиться чималим досвідом. Поліна зізнається, що прийшла на проект за зірковими порадами, зірковими знайомствами та досвідом. Адже її найбільшою мрією залишається все ж стати співачкою. На кастингу вона заспівала "Can't buy me love" групи The Beatles і яскравим виступом змогла повернути крісла "Время и стекло" та Дзідзя. Після деяких роздумів вона обрала команду Наді Дорофєєвої та Позитива. Таким чином "Время и стекло" першими набрали повний склад команди.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Поліна Бабій – Can't buy me love

Анастасія Паламарь, 14 років

Дівчинка з міста Енергодар Запорізької області. Незважаючи на походження, де всі її рідні і знайомі працюють на атомних електростанціях, вона має іншу мрію – стати великою артисткою. На проекті вона з'явилась з доволі складною та популярною піснею "Show must go on" гурту Queen. Але дівчинці так і не вдалось завоювати любов тренерів, тому покинула шоу.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Анастасія Паламарь – Show must go on

Анна Владова, 13 років

Ще одна конкурсантка з Одеси поділилась, що на участь в шоу її надихнув один з виступів в "Голос. Діти", де учасниця виконавувала пісню Христини Соловій "Тримай". Тоді ж у неї з'явилась мрія також потрапити на це шоу і стати на місце тієї дівчинки. Коли Анна проникливо виконувала синг "People Help The People" співачки Birdy, над її вокалом довго роздумувала Джамала, але в кінцевому результаті все ж повернулась до неї та завершила набір учасників у свою команду.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Анна Владова – People Help The People

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: зірка з Молдови, син офтальмолога та юна "Ніна Матвієнко"

Катерина Льовкіна, 12 років

Дівчинка з Хмельницького вже 6 років займається музикою і коли вона дивилась проект "Голос. Діти", завжди мріяла стояти на головній сцені країни. Катя зізналась, що пройшла дуже довгий шлях до цих прослуховувань, тому намагатиметься зробити все, щоб потрапити в команду Дзідзя, у якого залишилось лише 2 останніх місця. Вона виконала пісню Джамали "Крила", але так і не змогла підкорити серце тренера.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Катерина Льовкіна – Крила

Олександр Балабанов, 12 років

Талановитий хлопчик з Києва зізнався, що виступав уже на всіх континентах світу, окрім Антарктиди. У свої юні роки він привіз в Україну чимало нагород та налагодив зв'язки із зірками українського шоу-бізнесу – TAYANNA, Вірою Кікелією, MARUV. Саме у них Олександр бере приклад та мріє потрапити на конкурс мрії – Євробачення. Але поки що спробує підкорити сцену "Голос. Діти" та вибороти одне з останніх місць у Дзідзя. Він виконав хіт Майкла Джексона "Earth song", але так і не зміг повернути місце вимогливого тренера.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Олександр Балабанов – Earth song

Ярослав Прогальський, 13 років

Хлопчик з Києва чекав на цей шанс 5 років. Його батьки випадково побачили набір дітей на кастинги та все ж вмовили хлопця випробувати долю. Потрапивши на сліпі прослуховування, він оригінально заспівав українську народну пісню "Чорні черешні" і на останніх секундах виступу потрапив у команду Дзідзя. Український виконавець подарував квиток Ярославу у щасливе майбутнє. Тепер у Дзідзя залишилось лише одне місце у команді серед 13 дітей, що чекають на свій вихід у 4 випуску сліпих прослуховувань.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Ярослав Прогальський – Чорні черешні

Юлія Івасів, 13 років

Учасниця з Івано-Франківська завжди мріяла виступити на сцені "Голос. Діти" та вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка "Скрябіна". Для неї він як спрвжній вчитель, а кожна йог пісня – як урок. Для дебютного виступу на проекті Юлія теж обрала пісню кумира "Спи собі сама". Але, на жаль, так і не змогла вибороти місце у команді Дзідзя.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Юлія Івасів – Спи собі сама

Катерина Баліцька, 12 років

Одна з останніх учасниць сліпих прослуховувань з Білої Церкви поділилась, що бувала рідних землях Дзідзя, де мала змогу побачити його наживо. Відтоді вона не лише мріє ще раз побачити його поряд із собою, а й потрапити у його команду на проекті "Голос. Діти". На сцену Катерина вийшла із піснею гурту Quenn "Somebody To Love" та спричинила справжній фурор у глядацькому залі. Але на неї все ж не відреагував Дзідзьо та залишив останнє місце в команді комусь особливішому.

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Катерина Баліцька – Somebody To Love

Софія Ярова, 9 років

Дівчинка з Херсону не на жарт хвилюється, адже у неї, справді, залишився останній шанс. Незважаючи на російськомовний регіон, в якому вона виросла, українська пісня манить її більше. Вона мріє, щоб така пісня була більше в тренді. Для свого виступу вона навіть обрала національне вбрання – жовту вишиту сукню з червоним намистом. Для виходу на сцену вона обрала проникливу народну пісню "Ой у вишневому саду" і змогла завоювати серце Дзідзя! Він повернувся до неї і таким чином повністю закрив команду власних учасників!

Голос Діти 5 сезон 4 випуск дивитись онлайн – Софія Ярова – Ой у вишневому саду

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 1 випуск онлайн: які талановиті учасники першими поповнили команди суддів

Під час шоу "Голос. Діти" 5 сезон 4 випуск зіркові тренери набрали 6 учасників.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив мають таких учасників: Ліза Андрейко та Поліна Бабій.

У команді Джамали – Надія Довбуш та Анна Владова.

А у Дзідьо – Ярослав Прогальський та Софія Ярова.

Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.