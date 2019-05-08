Голос. Діти-5: відома дата прем'єри вокального проекту

Невдовзі в Україні відбудеться очікувана прем'єра вокального проекту "Голос. Діти-5", – переконують організатори. За їхніми словами, перший випуск шоу відбудеться вже 26 травня на телеканалі 1+1.

Як повідомляє ТСН, 5 сезон вокального проекту "Голос. Діти" матиме чимало несподіванок для глядачів. Зокрема, прихильники шоу побачать новий зірковий склад журі, які допомагатимуть неповнолітнім учасникам проекту відкрити всі можливості свого голосу та поборотись за головний кубок проекту.

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Наразі відомо, що перший випуск "Голос. Діти-5" вийде в ефір 26 травня 2019 року о 21:00. Крісла зіркових тренерів посядуть Джамала, Дзідзьо та учасники гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва і Олексій Задорожний (Позитив). Перед стартом шоу вони поділились із журналістами, чого чекають від проекту та чим керуватимуться при виборі вокалістів до своїх команд.

Ми шукаємо голоси, які здивують нас і всю країну. Тут не важливі стилі і напрямки, адже гурт "Время и Стекло" любить експерименти у творчості. Навіть академічний вокал можна зробити унікальним за допомогою модного інструменталу і класного аранжування,

– розповіла Надія Дорофеєва.

Вперше крісло тренера "Голос. Діти" посяде зіркова матуся Джамала. Співачка зізналась, що буде звертати увагу на тембр голосу та харизму неповнолітніх вокалістів.

Перш за все, дуже важлива харизма, унікальність тембру і здатність занурювати у свою пісню з першої ноти. І в цьому сезоні таких учасників дуже багато,

– зазначила Джамала.

Останнім артистом, який посяде крісло тренера у шоу, став Дзідзьо. Артист отримав шквал критики від хейтерів та запевнив, що має музичну освіту та готовий вчити учасників "Голос. Діти-5"

"Якщо хтось вважає, що я професійно не пасую до цього шоу, то я вам скажу: моя перша освіта – вокально-хоровий відділ у музичній школі, друга освіта – диригент симфонічного оркестру, та ще й естрадний вокал! У мене великий досвід роботи з дітьми, я знаю, як навчити їх триматися на сцені, як розкрити весь потенціал. Допоможу їм відчути, що саме їх повинні полюбити люди, а люди люблять тільки тоді, коли відчувають щирість", – розповів Дзідзьо.