Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: зірка з Молдови, син офтальмолога та юна "Ніна Матвієнко"

Другий випуск нового п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 2 червня о 21:00. Зіркові тренери під час другого кастингу "сліпих прослуховувань" продовжили пошук унікальних дитячих голосів.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, на учасників спершу чекають "сліпі прослуховування": тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. Натиснувши кнопку, зірковий тренер розвертає своє крісло до учасника, таким чином запрошуючи вокаліста до своєї команди.

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Зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Артем Шойжолов, 13 років

Хлопчик із Запоріжжя старається брати участь в найрізноманітніших конкурсах, через що отримує багато нагород. Серед його однолітків є велика команда підтримки, відтак Артем не боїться, що йому не вдасться пройти далі. Сповнений сил, він вийшов першим у 2 випуску на проекті "Голос. Діти" 5 сезон з піснею Uptown funk виконавця Bruno Mars. Перша пісня неабияк сподобалась суддям, через що до нього розвернулись 2 крісла – Дзідзя і Джамала, але хлопець віддав перевагу переможниці Євробачення-2016.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Артем Шойжолов – Uptown funk

Моніка Глазер, 9 років

Дівчинка мріє, щоб світ був наповнений любов'ю і люди дарували одне одному більше тепла і добра. Маленька Моніка виконала проникливу пісню Hallelujah співака Jeff Buckley. Учасниця 2 випуску зізналась, що вирішила обрати цю пісню через те, що коли вона виконує її, вона себе дуже комфортно почуває. До неї повернулись всі суддівські крісла, але Моніка все ж обрала виконавців гурту "Время и стекло".

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Моніка Глазер – Hallelujah

Майрамик Авоян, 14 років

Дівчинка з міста Канева неймовірно рада, що Бог дав їй талант до музики. Маленька дівчинка має чимало комплексів через своїх однокласників. Адже через вірменське коріння вона має нестандартну зовнішність, яка не до вподоби її одноліткам. Вона приїхала на "Голос.Діти", щоб довести, що зовнішність – не головне. Головне те, що всередині. На сцену Майрамик Авоян вийшла з культовою українською піснею Володимира Івасюка "Водограй". Однак їй не вдалось підкорити серця жодного з суддів.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Майрамик Авоян – Водограй

Софія Бишова, 12 років

Учасниця дитячого музичного проекту з Одеси зізнається, що музика для неї – це все. У її віці є вже чимало кумирів, серед яких Аріана Гранде, Зара Ларссон та інші. Її мрія – стати всесвітньо відомою співачкою, щоб вона могла задавати нові музичні тренди у світі. Проект "Голос. Діти" для неї це перший крок у досягненні її мрії. На сцену впевнена у собі Софія вийшла з піснею співачки Bishop Briggs "River". До неї повернулись крісла всіх суддів, які були захоплені співом одеситки. Але Софійка обрала команду "Время и стекло".

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Софія Бишова – River

Вероніка Морська, 7 років

Маленька конкурсантка з міста Біле Церква. Хоч дівчинка і росте в сім'ї вчителів, вона мріє стати зубним лікарем. Але незважаючи на це, вона хоче реалізувати себе як співачка. З 5 років вона почала займатись вокалом, відтак перемогла у конкурсі "Україна має талант. Діти" і в тому ж році здобула перемогу на "Чорноморських іграх". Завдяки телевізійним проектам, вона познайомилась із Дзідзьо, через що найбільше хоче потрапити в команду саме до нього. На сцену "Голос. Діти" 5 сезон вона вийшла з піснею "Сила" артистки ILLARIA. До неї він і повернувся, через що талановита Вероніка автоматично потрапила у його команду.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Вероніка Морська – Сила

Максим Комісарчук, 14 років

Хлопець з Чернівців лагідно називає своє місто "українським Парижем". За його словами, саме там проживають найталановитіші спортсмени. Його позиція – здоровий спосіб життя і займається він змішаним єдиноборством. За свої спортивні досягнення він отримав Кубок світу. Тернер за нього особливо ручається і називає прикладом для іншим. Його ціль – стати відомим виконавцем, а спорт йому лише допомагатиме підтримувати здоровий дух. На сцені Максим виконав пісню Perfect Еда Ширана, якою зміг розвернути суддівські крісла Дзідзьо і гурту "Время и стекло", але він вирішив обрати останніх.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Максим Комісарчук – Perfect

Богдана Школьна, 10 років

Юна зірочка з Івано-Франківська наголошує, що коли вона співає, її життя перетворюється на казку. Незважаючи на талант, у неї є вада – дівчинка не бачить на ліве око через гліому зорового нерва. Це доброякісна пухлина, через що лікарі заборонили робити їй будь-які фізичні навантаження. Через це дівчинка присвячує весь свій час музиці. Мама Богдани каже, що "вона піснею завжди живе". На сцену вона вийшла з піснею "Bird Set Free" співачки Sia, але їй не вийшло повернути жодне з крісел.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Богдана Школьна – Bird Set Free

Аделіна Іордакі, 13 років

Талановита учасниця кастингів проекту приїхала з Молдови. Там вона є неабияк популярною, адже має свою пісню та навіть кліп, який "крутять" на телебаченні. А також вона має велику армію фанатів, тому вона впевнено заявляє, що музика – це її справа життя. На музичному проекті вона заспівала пісню британської зірки Jessie J "Mamma Knows Best". Аделіна так захопила суддів своїм голосом, що всі крісла повернулись вже на перших секундах виступу. Конкурсантка з Молдови обрала команду дуету "Время и стекло".

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Аделіна Іордакі – Mamma Knows Best

Галас Артур, 11 років

Юний хлопчик живе у маленькому містечку Рава-Руська, що на кордоні з Польщею, яке він дуже любить. Близькі Артура називають його "соловейком їхнього краю", через що вірять у його перемогу на дитячому проекті. Через те, що батько хлопчика заробляє на життя сім'ї за кордоном, він старається завжди допомогати мамі по господарству – носить дрова, замітає та робить все необхідне для власної домівки. Хлопчик мріє, щоб всі родичі і друзі ним пишались, а також мріє, щоб його запросив у свою команду Дзідзьо. У 2 випуску хлопчик виконав пісню "Де би я" Сергія Бабкіна, але судді вирішили не розвертати до нього жодне з крісел. Відтак, Артур вибув з проекту.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Галас Артур – Де би я

Кіра Полоньська, 10 років

Впевнена у собі дівчинка приїхала на кастинг "Голос. Діти" з Дніпра. Дівчинка одразу заявила, що мріє потрапити в команду Дзідзя, адже асоціює його з "мультяшним супергероєм". Вона мріє стати співачкою та актрисою, тому кожного дня займається вокалом. Окрім цього вона займається також бальними танцями та тенісом, через що кожен день у неї розписаний по хвилинах. Вона вважає, що потрібно мати свою позицію і не лежати кожного дня на дивані. На сцену 10-річна Кіра вийшла з піснею ALEKSEEV "Океанами стали" і своїм голосом змогла зачарувати кумира Дзідзя. Так вона й потрапила у його команду.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Кіра Полонська – Океанами стали

Єгор Уманець, 11 років

Учасник з Одеси має мрію – дарувати людям радість своїм співом. Хлопчик зізнається, що його батько – відомий лікар-офтальмолог, який вважає, що музика – це чудове хобі, але зовсім не чоловіча справа. Він хоче, щоб Єгор "пішов по його стопах", але хлопчик себе відчуває творчою людиною, тому він з батьком переважно конфліктує на цю тему. Відтак, він мріє довести батькові, що він зможе досягнути таких же висот у музиці, як і батько у медичній сфері. 11-річний одесит незвичайно виконав пісню "Шлях додому" Джамали, яка і обрала його до себе в команду. Після виступу Єгора, вона вийшла на сцену і заспівала разом з хлопчиком – це було справді неймовірно.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Єгор Уманець – Шлях додому

Софія Іванько, 13 років

Дівчинка зі столиці України точно знає, чого хоче у житті. Вона росте в родині IT-розробників, через що у такому юному віці вже вміє розробляти власні сайти. Вона вважає, що програмування – це мова майбутнього, а музика – це мова її серця. Батьки переконані, що Софія – унікальна дитина, якій вдається поєднувати дві справи. У 2 випуску шоу киянка виконала пісню "Zombie" знаменитого гурту The Cranberries і тріумфально повернула всі суддівські крісла, але все ж обрала команду Джамали.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Софія Іванько – Zombie

Дарина Віцан, 8 років

Маленька киянка мріє стати видатною співачкою і прославити Україну на весь світ. Її улюбленицею на співочій сцені є Ніна Матвієнко, яка, на її думку, "співає душею". Дівчинка переконана, що "Голос. Діти" їй допоможе зустрітись з кумиром. Але вийшовши на сцену проекту, вона навіть не підозрювала, що за лаштунками її вже чекає українська співачка. Під час виконання її пісні "Квітка-душа" до неї повернулись крісла Джамали і Дзідзя. Але чи не головною перемогою вже на етапі кастингів для Даринки став прихід Ніни Матвієнко, на що вона зовсім не очікувала, яка з нею також виконала конкурсну пісню. Щастю дівчинки не було меж і після двох неймовірних виступів їй довелось обрати тренера, з яким вона крокуватиме далі в проекті. Ним став Дзідзьо.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск дивитись онлайн: – Дарина Віцан – Квітка-душа

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Під час шоу "Голос. Діти" 5 сезон 1 випуск зіркові тренери набрали 10 учасників.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив мають таких учасників: Моніка Глазер, Софія Бишова, Максим Комісарчук та Аделіна Іордакі.

У команді Джамали – Артем Шойжолов, Єгор Уманець та Софія Іванько.

А у Дзідьо – Вероніка Морська, Кіра Полоньська та Дарина Віцан.

Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.