Голос. Діти-5: імена усіх зіркових журі

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Голос. Діти: усі зіркові журі
Голос. Діти: усі зіркові журі / Фото з вільних джерел

Незабаром усіх шанувальників співочого шоу "Голос. Діти" тішитимуть новими талантами та голосами. Відомо, що в Україні вже розпочалися зйомки 5 сезону розважального шоу. Ведучими шоу стануть незмінне зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Імена усіх журі – читайте в матеріалі.

Першим зайняв місце зіркового тренера у новому сезоні популярний співак та композитор – Дзідзьо. Такою несподіваною новиною зі всіма артист поділився під час першого прямого ефіру "Голос країни-9". Дзідзьо вийшов на сцену шоу та зізнався, що невдовзі буде теж частинкою такого проекту.  У співака є важлива місія – допомагати дітям, які мають талант та хист стати спражньою зіркою та розповісти про себе людям. 

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Попередньо Дзідзьо жодного разу не був наставником вокального шоу для дорослих "Голос країни", відтак суддівство стало для нього новим викликом. 

Дзідзьо – перший тренер шоу
Дзідзьо – перший тренер шоу "Голос. Діти"

Під час півфіналу шоу "Голос країни" ведучі назвали імена других тренерів, які займуть суддівські крісла. Ними стали вокалісти українського гурту "Времи и Стекло" Надія Дорофеєва та Олексій Завгородній.

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Артисти уже не вперше займають суддівське крісло співочого шоу. Надія Дорофеєва та Позитив у 2017 році вже були наставниками у "Голос. Діти-4".

Гурт
Гурт "Время и Стекло" – тренери шоу "Голос. Діти"

Останнім тренером "Голосу. Діти" стала Джамала. Відповідну заяву вона зробила під час грандіозного фіналу "Голос країни-9". 

"Нарешті можу розказати вам, що стану тренером в новому сезоні "Голос. Діти-5". Незважаючи на зовнішню схожість “Голосу країни” та "Голос. Діти", я сприймаю їх, як абсолютно різні проекти. Наприклад, в "Голос. Діти" не важливі багато професійних аспектів, що дуже впливають на вибір у дорослому шоу. Для діток ми будемо здебільшого вчителями та наставниками, ми будемо передавати їм наші знання і вміння, щоби до фіналу вони постали перед публікою дорослішими і зміцнілими як вокалісти. Багатьом заважає хвилювання, і тренерам цей стан також передається. Тому ми хочемо надати їм максимальну підтримку", – зізналась Джамала. 

"Голос. Діти 5 сезон": Джамала
"Голос. Діти 5 сезон": Джамала / Instagram / @jamalajaa

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Теги: LifeStyle Музика Надя Дорофеєва Дзідзьо
Джерело: LifeStyle 24
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