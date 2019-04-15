"Голос. Діти-5": відоме ім'я другого зіркового тренера шоу

До популярного шоу "Голос країни" прикута чи не найбільша увага вітчизняних меломанів. Під час півфіналу шоу ведучі назвали імена других тренерів, які займуть суддівські крісла у "Голос. Діти-5". Ними стали вокалісти гурту "Время и Стекло".

Поки в Україні відбуваються фінальні випуски шоу "Голос країни 9 сезон", організатори вже готуються до старту іншого розважального проекту – "Голос. Діти-5". Наразі відомо, що незмінними ведучими буде зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

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Та, мабуть, найбільше прихильників шоу цікавить питання: хто ж займе суддівські крісла та створить свої команди із талановитими дітьми. Цю інформацію організатори вирішили не поширювати одразу, а під час кожного з випусків "Голосу країни-9" називати одного артиста, який буде причетний до зйомок "Голос. Діти-5". Під час півфіналу розсекретили імена ще однієї пари тренерів: ними стали учасники гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва та Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив.

Це не просто шоу, а величезна кількість емоцій, дитячих сліз, переживань, радості і нервів їх батьків. Це шоу – диво. Шалено хвилююче і справжнє. Не пропустіть!

– поділилась Надія Дорофеєва.

Це не вперше популярні артисти із гурту "Время и Стекло" займають суддівське крісло вокального шоу. У 2017 році Надія Дорофеєва та Позитив вже були наставниками у "Голос. Діти-4".

Окрім цього, у 12 випуску ведучі заявили, що ще одним артистом, який займе крісло тренера у "Голос. Діти-5", стане Дзідзьо. Він вже готується до такого нового етапу у своїй творчості та прагне передати молодому поколінню всі свої знання. Вже у фіналі "Голосу країни-9", що відбудеться 21 квітня, організатори розкриють імена двох інших зіркових суддів проекту.