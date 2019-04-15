"Голос. Діти-5": відоме ім'я другого зіркового тренера шоу

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Голос. Діти-5
Голос. Діти-5 / hochu.ua

До популярного шоу "Голос країни" прикута чи не найбільша увага вітчизняних меломанів. Під час півфіналу шоу ведучі назвали імена других тренерів, які займуть суддівські крісла у "Голос. Діти-5". Ними стали вокалісти гурту "Время и Стекло".

Поки в Україні відбуваються фінальні випуски шоу "Голос країни 9 сезон", організатори вже готуються до старту іншого розважального проекту – "Голос. Діти-5". Наразі відомо, що незмінними ведучими буде зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова. 

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Та, мабуть, найбільше прихильників шоу цікавить питання: хто ж займе суддівські крісла та створить свої команди із талановитими дітьми. Цю інформацію організатори вирішили не поширювати одразу, а під час кожного з випусків "Голосу країни-9" називати одного артиста, який буде причетний до зйомок "Голос. Діти-5". Під час півфіналу розсекретили імена ще однієї пари тренерів: ними стали учасники гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва та Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив. 

Це не просто шоу, а величезна кількість емоцій, дитячих сліз, переживань, радості і нервів їх батьків. Це шоу – диво. Шалено хвилююче і справжнє. Не пропустіть!
– поділилась Надія Дорофеєва. 

Це не вперше популярні артисти із гурту "Время и Стекло" займають суддівське крісло вокального шоу. У 2017 році Надія Дорофеєва та Позитив вже були наставниками у "Голос. Діти-4". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Окрім цього, у 12 випуску ведучі заявили, що ще одним артистом, який займе крісло тренера у "Голос. Діти-5", стане Дзідзьо. Він вже готується до такого нового етапу у своїй творчості та прагне передати молодому поколінню всі свої знання. Вже у фіналі "Голосу країни-9", що відбудеться 21 квітня, організатори розкриють імена двох інших зіркових суддів проекту. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Музика Надя Дорофеєва
Джерело: LifeStyle 24
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