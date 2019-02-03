Голос країни 9 сезон 3 випуск: рекордні повороти тренерів, сльози Монатіка і тріумф Дана Балана

Третій тиждень поспіль зіркові тренери "Голосу країни 9" продовжують набирати учасників у свої команди. У новому випуску розважального шоу між журі спалахнула справжня боротьба, адже на "сліпі прослуховування" прийшли вокалісти з надзвичайно сильними голосами.

У неділю, 3 лютого, відбувся третій ефір популярного шоу "Голос країни 9", на якому зіркові тренери вкотре уважно прислуховувалися до тембрів, діапазонів і чистоти вокалу учасників. У новому випуску один із суддів знову використав можливість "заблокувати суперника", однак сміливо зізнався у цьому.

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Чимало учасників, які пройшли у наступний тур, без роздумів обирали гарячого молдовського тренера Дана Балана. А душею третього дня "сліпих прослуховувань" стала дівчина, яка розчулила Монатіка настільки, що він не зміг стримати сліз. За кого запекло боролися судді "Голосу країни 9" та які особливі вокали відкрили для себе Тіна Кароль, Потап, Дан Балан і Монатік – читайте у нашому матеріалі.

Третій ефір "сліпих прослуховувань" розпочав Валентин Колоковський, який навчався на менеджера. Хлопець зізнався, що для нього дуже хвилююче розпочинати новий випуск, адже 9 сезон відрізняється особливою конкуренцією. Валентин заспівав пісню "Кораблі", яку виконує гурт The Hardkiss. Хлопцю вдалося розвернути крісло Потапа, тому він автоматично потрапив у його команду.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Валентина Колоковського

Наступною на сцену вийшла Катерина Бєгу. Дівчина одразу зізналася, що прийшла, аби розвернути крісло Дана Балана, адже в них є спільні спогади. Одеситка обрала пісню Dragostea din tei. Їй вдалося розвернути всі чотири крісла, однак вона обрала команду тренера, до якого одразу хотіла потрапити.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бєгу

Підкорити сцену "Голосу країни 9" прийшов Присяжнюк Євген з Полтави. Чоловік працює викладачем з вокалу, однак запевнив, що участь в проекті дасть йому чимало нових навичок. Євген обрав культову українську пісню "Ой, смереко", але, на жаль, йому не вдалося розвернути жодне з крісел тренерів.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Євгена Присяжнюка

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Спробувати свої сили на "Голосі країни 9" вирішила 18-річна Магдалена Паскар. Дівчина з обмеженими можливостями хотіла довести своїм виступом, що завжди потрібно йти до своєї мети, як важко би це не було. До Магдалени повернулися усі, крім Тіни Кароль. Вона вирішила продовжити свою участь в проекті, обравши команду Монатіка.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Магдалени Паскар

Наступною на сцену вийшла одеситка Софія Шафір. Участь в 9 сезоні пісенного шоу "Голос країни" не є дебютною. Раніше вона перемогла у проекті "Голос моря", в якому взяла участь під час відпочинку на круїзному лайнері. Участь дівчини в "сліпих прослуховуваннях" стала так званим подарунком для батька, адже день кастингу збігся з його днем народження. Софії вдалося розвернути крісло Дана Балана і вона продовжуватиме участь в шоу в його команді.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Софії Шафір

Ще однією несподіванкою для молдавського співака і тренера "Голосу країни 9" Дана Балана стала поява на сцені його колишнього бек-вокаліста Романа Бурасанзве. Зал шалено аплодував вокалісту з перших нот, однак тренери не поверталися до хлопця до останнього моменту. Порятунком для нього стала Тіна Кароль, яка натисла на кнопку на його останньому акорді.

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Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Романа Бурасанзве

Ніна Козачук прийшла на "Голос країни", аби розпочати свою сольну кар'єру. Вже понад два роки дівчина співає на бек-вокалі у народного артиста Павла Зіброва. Спроба потрапити на проект для вокалістки є другою. Вперше вона співала на сцені "Голосу країни" у сьомому сезоні. Попри те, що Павло Зібров щиро підтримував свою колегу, на жаль, їй не вдалося розвернути жодне з крісел тренерів.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Ніни Козачук

Підкорити серця тренерів і стати учасницею шоу знову вирішила 16-річна Наталія Повстяна. Дівчина брала участь в дитячому шоу, однак ніхто з тренерів до неї не повернувся. Цього разу їй вдалося розвернути три крісла тренерів з піснею Тіни Кароль, яка єдина зі всіх її не обрала. За Наталію по-справжньому боролися Дан Балан, Потап і Монатік, однак вона вирішила обрати команду Потапа, заспівавши уривок із його пісні.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Повстяної

Одесит Михайло Дімов давно займається своєю улюбленою справою. Він народився у співочій сім'ї, тому разом з батьками виступає на весіллях. Також хлопець гастролював Україною з мюзиклом "Нотр-Дам де Пари", де разом з трупою збирав повні зали слухачів. Він зізнався, що відчуває, що здатен на більше, тому вирішив прийти на "Голос країни 9", аби розпочати свою кар'єру. Михайло пройшов у наступний етап проекту, обравши команду Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Дімова

Антон Хвалько з Вінниці прийшов на проект зі своїм лозунгом, який звучить так: "У всіх своїх мінусах можна знайти родзинку". На жаль, йому не вдалося розвернути жодне з крісел тренерів. Проте він офіційно присвятив свій виступ своїй дівчині, з якою у день кастингу їхнім стосункам виповнився рік.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Антона Хвалько

Сенсацією третього ефіру "Голосу країни 9" став уродженець Італії Гріллі Самуелє. До 19 років хлопець жив в Італії, однак зустріч із українкою в Єгипті назавжди змінила його життя. Він переїхав разом із нею в Одесу, влаштувавшись працювати менеджером. Однак він мріє заробляти собі на життя улюбленою справою – співом. Хлопець продовжуватиме участь в проекті у команді Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Гріллі Самуелє

Тетяна Шереметова намагалася потрапити на шоу "Голос країни" в минулому сезоні, однак тренери зібрали свої команди швидше, аніж прийшла її черга вийти на сцену. Дівчина вирішила знову спробувати свої сили, але, на жаль, і в 9 сезоні Тетяні знову не вдалося стати учасницею проекту. Жодне з тренерських крісел не розвернулося до неї під час виступу.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Тетяни Шереметової

Останнім у третьому ефірі 9 сезону "Голосу країни" на сцену вийшов Владислав Чижиков. Він народився в Білорусі і працює вчителем болгарської мови в Мінську. Хлопець пише музику і мріє, аби його пісні знали у всьому світі, як і пісні нового тренера – Дана Балана. З перших нот Владиславу вдалося розвернути крісло Монатіка, який одразу ж заблокував Потапа. Згодом на кнопку натисли і всі інші тренери. У своєму виборі хлопець схилився до команди Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислава Чижикова

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.