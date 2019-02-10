Голос країни 9 сезон 4 випуск: які пристрасті вирували на сцені та хто з учасників пройшов далі

У четвертому ефірі "сліпих прослуховувань" "Голосу країни 9" вокалісти співали для повернутих крісел так, ніби виступають на сцені востаннє. Кому вдалося зачарувати бодай одного тренера своїм голосом і пройти в наступний етап шоу та які пристрасті вирували між зірковими суддями – читайте у нашому матеріалі.

Сьогодні, 10 лютого, четвертий раз поспіль "Голос країни 9" відкрив свої двері для нових талантів. В новому випуску зіркові тренери намагалися залучити до своїх команд тих вокалістів, які, на їхню думку, можуть стати потенційними переможцями 9 сезону улюбленого музичного шоу українців.

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Четвертий день"сліпих прослуховувань", який пройшов напередодні Дня всіх закоханих, вразив шанувальників проекту і самих тренерів не лише приголомшливими виконаннями, а й пристрастями, які вирували за кулісами сцени. Зіркові судді вирішили не пасти задніх і влаштовували справжні сцени задля балансу на "Голосі країни 9". Що відбувалося між тренерами, чим їх вражали учасники і заради яких голосів журі радо віддавали місця у своїх командах – читайте далі.

Першим на сцену четвертого дня "сліпих прослуховувань" вийшов Олександр Мельник з Чернівців. Хлопець працює лікарем-педіатром і зізнався, що прийшов на шоу, аби стати героєм для своїх пацієнтів. До хлопця повернувся лише Потап, тому він автоматично пішов у його команду.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Мельника

Після дитячого лікаря на сцену вийшла 19-річна Каріна Арсентьєва з "помідорного" міста Кам'янка-Дніпровська. Дівчина розповіла, що її батьки також займаються цим бізнесом, однак вона завжди мріяла стати співачкою. Дівчині вдалося розвернути всі чотири крісла, однак Потап заблокував Тіну Кароль і йому вдалося заполучити її у свою команду.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Каріни Арсентьєвої

45-річний Василь Жадан із Сум вирішив повернути крісла з авторською піснею, під яку Олександр Усик виходить на ринг "Браття". На жаль, жоден з тренерів не натиснув на кнопку і чоловік не пройшов у наступний етап шоу.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Василя Жадана

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Артем Ліска працює у шлюбному агентстві, попри свій юний вік. Хлопцеві всього 19 років і він завжди мріяв пов'язати своє життя з музикою. Хлопцеві вдалося потрапити в команду Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Ліски

На сцену "Голосу країни" вийшла також викладач з вокалу Наталії Могилевської Вікторія Уварова. Дівчина зізналася, що прийшла на шоу для того, аби реалізувати себе як співачка. З перших секунд їй вдалося розвернути крісло Тіни Кароль, а згодом Монатіка і Потапа. Вікторія обрала команду Діми Монатіка.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Уварової

Киянин Микола Задерей прийшов на проект, не отримавши підтримки від батьків та коханої дівчини. Він обрав пісню Тіни Кароль "Ніжно", додавши до неї свою імпровізацію. До хлопця одразу розвернулася Тіна Кароль, однак він пішов в команду тренера, який натиснув на кнопку другим, – Діми Монатіка.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Миколи Задерея

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Шайє Огенетеджірі з Нігерії з дитинства мріяла стати співачкою. Однак її батьки були проти її музичної кар'єри, тому їй довелося втекти в Україну, посилаючись на навчання. Дівчина здобуває освіту лікаря-гінеколога. До Шайє повернулася Тіна Кароль, яка ствердила, що одразу відчула силу її голосу, попри зірвані зв'язки.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Шайє Огенетеджірі

Наступним на сцену вийшов Артур Рожицький, який навчається на актора в львівсьому університеті Івана Франка. Хлопець грав на гітарі і виконував запальну пісню Summertime, граючи на гітарі. На жаль, до хлопця ніхто не повернувся, однак він зізнався, що обов'язково повернеться.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Артура Рожицького

Дар'я Храмова з Москви приїхала на проект з метою розвернути крісло Тіни Кароль. Дівчина розповіла, що захопилася співачкою після її участі в Євробаченні-2006. Зараз вона є частиною команди "ФанТіна", тому вона вийшла на сцену в подібному образі до Тіни Кароль. Дівчина співала пісню улюбленої виконавиці і їй вдалося розвернути її крісло.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Храмової

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Харків'янка Анна Волобуєва почала співати у церкві в ранньому дитинстві в той час, коли її мама працювала на трьох роботах. Вона прийшла на шоу "Голос країни 9" для того, аби довести глядачам, що до всього, що відбувається в житті потрібно ставитися з любов'ю. Їй вдалося розвернути крісло Потапа, до якого вона мала намір потрапити, однак розвернувся також Діма Монатік і дівчина обрала його команду.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Волобуєвої

На шоу "Голос країни" прийшов бойз-бенд Action з Києва. За кулісами хлопців підтримував гурт дівчат, але, на жаль, до них ніхто не повернувся.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ гурту Action

Аліна Підлужна з Білорусії зізналася, що завжди слідкувала за українським шоу і одного разу сказала мамі, що обов'язково буде на сцені "Голосу країни". Вона заспівала пісню Діми Монатіка, повністю змінивши інтерпретацію. Дівчина обрала команду автора пісні, яку виконувала.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Аліни Підлужної

Останньою на сцену вийшла хмельничанка Марина Круть. Дівчина грає на бандурі з раннього дитинства, а вже у 18 років вона поїхала працювати до Китаю. Однак Марина вирішила повернутися на рідну землю і стати артисткою. Їй вдалося підкорити серця всіх тренерів-чоловіків, однак дівчина обрала команду Діми Монатіка, ставши 12 учасницею в його колективі.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Марини Круть