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"Голос країни" 10 сезон: Потап став зірковим тренером шоу

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Потап став тренером "Голосу країни" 10 сезон / Instagram / @realpotap

Вже 19 січня в Україні відбудеться трансляція першого ефіру ювілейного 10 сезону "Голосу країни". Організатори проєкту посилено готуються до дебютного випуску, а в переддень Нового року вирішили оголосити останнього зіркового тренера. Ним став відомий український репер Потап.

Артист вже записав свою презентаційне відео та зізнався, що у "Голос країни: Битва епохи" він буде боротись за найсильніших вокалістів, які допоможуть йому здобути перемогу. Окрім цього, Потап вже готовий дивувати глядачів ефектними перформансами. 

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Нарешті це реальність, а не фантастичний сон. Битва епохи – мій найкращий сезон,
– віршованими стрічками прокоментував Потап. 

Це вже вшосте репер займе тренерське крісло на "Голосі країни". Потап очолює продюсерську компанію, тому вже має досвід у підборі перспективних артистів. На шоу він з легкістю розкриває талант невідомих артистів, які згодом стають зірками українського шоу-бізнесу. Так, в "Голосі країни" Потап відкрив меломанам INGRET і Тетяну Решетняк, яка пізніше стала відомою як TAYANNA. 

Окрім Потапа, суддівські крісла займуть Дан Балан, Тіна Кароль і Монатік. Усі артисти не тільки мають досвід тренерів "Голосу країни", але й жагу до перемоги. Тому організатори прогнозують чималий успіх ювілейному 10 сезону проєкту. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Потап Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
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