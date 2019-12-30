"Голос країни" 10 сезон: Потап став зірковим тренером шоу

Вже 19 січня в Україні відбудеться трансляція першого ефіру ювілейного 10 сезону "Голосу країни". Організатори проєкту посилено готуються до дебютного випуску, а в переддень Нового року вирішили оголосити останнього зіркового тренера. Ним став відомий український репер Потап.

Артист вже записав свою презентаційне відео та зізнався, що у "Голос країни: Битва епохи" він буде боротись за найсильніших вокалістів, які допоможуть йому здобути перемогу. Окрім цього, Потап вже готовий дивувати глядачів ефектними перформансами.

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Нарешті це реальність, а не фантастичний сон. Битва епохи – мій найкращий сезон,

– віршованими стрічками прокоментував Потап.

Це вже вшосте репер займе тренерське крісло на "Голосі країни". Потап очолює продюсерську компанію, тому вже має досвід у підборі перспективних артистів. На шоу він з легкістю розкриває талант невідомих артистів, які згодом стають зірками українського шоу-бізнесу. Так, в "Голосі країни" Потап відкрив меломанам INGRET і Тетяну Решетняк, яка пізніше стала відомою як TAYANNA.

Окрім Потапа, суддівські крісла займуть Дан Балан, Тіна Кароль і Монатік. Усі артисти не тільки мають досвід тренерів "Голосу країни", але й жагу до перемоги. Тому організатори прогнозують чималий успіх ювілейному 10 сезону проєкту.