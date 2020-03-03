Голос країни 10 сезон: учасники всіх команд шоу

Популярний вокальний проєкт "Голос країни" 10 сезон став особливим не лише через свою ювілейну дату, а й через неймовірну кількість талановитих виконавців. Найкращі потрапили у команди зіркових тренерів – до Тіни Кароль, Дана Балана, Монатіка та Потапа і Насті Каменських (NK). Хто став тими щасливцями – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Цьогоріч концентрація талановитих учасників на сліпих прослуховуваннях "Голосу країни" 10 сезон просто зашкалювала! Прості мрійники із маленьких селищ, висхідні зірки українського шоу-бізнесу та вже практично сформовані знаменитості, що працюють з першими артистами України, – всі побували на кастингах проєкту. Але лише кілька десятків з тисяч змогли потрапити в омріяний проєкт.

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Вимогливі судді у 10 сезоні були особливо прискіпливими і змушені були відмовляти навіть дуже сильним виконавцям, щоб залишити місця для особливих зірок. Тренери Тіна Кароль, Дан Балан, Монатік і пара Потапа і Насті Каменських зібрали по 16 учасників у свої команди, тому хто боротимиться за перемогу "під крилом" зіркового наставника – читайте далі.

Учасники всіх команд шоу Голос країни 10 сезон

Команда Потапа і Насті Каменських

Анастасія Картвелішвілі

Вік: 26 років

Звідки приїхала: смт. Слобожанське, Дніпропетровська область

Дівчина працює художнім керівником центру культури та дозвілля "Слобожанщина". За тиждень вона готує кілька концертів, однак мріє і сама виступати перед глядачами. На "Голосі" Анастасія стала першою учасницею команди репера та NK.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Анастасії Картвелішвілі

Карина Балашова

Вік: 16 років

Звідки приїхала: м. Дніпро

За словами друзів Карини, вона є маленькою NK (Настею Каменських), адже є схожою зі співачкою як візуально, так і за вокальними даними. Карина переконана, що Каменських є прикладом для жінок і дівчат всієї України і що вона вже вивела українську музику на світовий рівень. Дівчина теж хоче вивчити англійську та іспанську мови, щоб прославляти країну на весь світ.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Карини Балашової

Єрлан Баібазаров

Вік: 29 років

Звідки приїхав: м. Алмати, Казахстан

Єрлан працює таксистом і ніколи не думав, що може співати. Але одного разу, в караоке, він заспівав і привів усіх друзів у захват. Відтоді він вирішив стати професійним виконавцем і робити все, щоб ним пишалися усі знайомі та рідні.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Єрлана Баібазарова

Єгор Шагаков

Вік: 24 роки

Звідки приїхав: м. Харків

Єгор називає себе представником молодого покоління R&B музики та навіть має вже свою кавер-групу, і всім серцем хоче перемогти на вокальному проєкті. Своїми натхненниками він вважає Потапа і Настю Каменських, тому на сліпих прослуховуваннях він виконав всім відомий хіт Потапа China з альбому "Миша", який той присвятив своїй дружині Насті Каменських.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Єгора Шагакова

Катерина Степура

Вік: 24 роки

Звідки приїхала: м. Київ

Професійна модель Катерина Степура, яка вже встигла підкорити українські та світові подіуми і глянці, вирішила кардинально змінити своє життя. Дівчина зізналась, що завжди мала відчуття, що має бути на сцені як артист.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Катерини Степури

Анна Боршовська

Вік: 22 роки

Звідки приїхала: м. Львів

Анна Боршовська у буденному житті вміло поєднує дві професії: вдень дівчина працює у бібліотеці, а ввечері йде до караоке-бару. Однак Анна завжди мріяла про сцену, тому вперше вирішила вийти на велику сцену перед сотнями людей із мікрофоном.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Анни Боршовської

Руслана Калашникова

Вік: 18 років

Звідки приїхала: м. Одеса

Вокалістка з Одеси зізнавалась, що на відміну від її оточення по-іншому сприймає світ: кожен звук вона асоціює з окремим кольором. Тому на проєкті хотіла розказати свою історію та показати свою творчість.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Руслани Калашникової

Микола Свід

Вік: 25 років

Звідки приїхав: м. Славутич, Київська область

Хлопець з міста Славутич, окрім "співочої" мрії, має ще одну – щоб його мама одужала. Микола зізнався, що зараз вона перебуває у лікарні, оскільки у неї відмовили 2 нирки. Щоб хоч якось їй допомогти фінансово, хлопець працює в караоке. На проєкті "Голос країни" він хоче не лише втілити власну мрію, а й мрію мами, адже вона завжди хотіла бачити його на великій сцені.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Миколи Свіда

Максим Перепелиця

Вік: 27 років

Звідки приїхав: м. Київ

IT-спеціаліст не має досвіду виступів, однак полюбляє співати та бачить себе на сцені у майбутньому. "Голос країни" став для нього першим щаблем у втіленні мрії.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Максима Перепелиці

Вахтанг Вахтангішвілі

Вік: 32 роки

Звідки приїхав: м. Київ

Професійний футболіст також вирішив втілити свою мрію і підкорити велику сцену. Виступ перед аудиторією "Голосу країни-10" для спортсмена не дебютний. Він вже 10 років займається творчістю, виступає з власним гуртом та пише авторські пісні.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Вахтанга Вахтангішвілі

Альона Крутієнко

Вік: 33 роки

Звідки приїхала: м. Одеса

На кастинг шоу прийшла й одеська співачка Альона Крутієнко, яка працює у барі Даніеля Салема. Історія шоумена надихнула її на реалізацію мрії, тому жінка взяла участь у "Голосі" разом зі своїм роботодавцем. 33-річна вокалістка має за плечима не тільки багато років стажу, але й освіту консерваторії. Маючи великий досвід в музиці, Альона Крутієнко відчуває, що готова стати сольною співачкою.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Альони Крутієнко

Маріам Жорданія

Вік: 17 років

Звідки приїхала: м. Тбілісі, Грузія

Фіаско багатьох перспективних співаків не вплинула на настрій запальної грузинки Маріам Жорданії. Пишнотіла дівчина заявила, що все життя соромилася виступати перед великою публікою. Проте з часом вона зуміла перебороти свої комплекси та наважилась прийти на український "Голос країни-10".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Маріам Жорданії

Марія Кондратенко

Вік: 20 років

Звідки приїхала: м. Київ

Юна Марія Кондратенко вже досягла чималого успіху. Дівчина була фіналісткою проєкту "Голос. Діти" та є однією із зірок популярного серіалу "Школа". Однак Марія розуміє: щоб стати сольною співачкою, їй потрібен успішний старт. Саме тому вона прийшла підкорювати вокальний проєкт та мріяла розвернути бодай одне крісло.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Марії Кондратенко

Тетяна Ничай

Вік: 21 рік

Звідки приїхала: м. Львів

Про те, що Тетяна піде на вокальний проєкт, вона першому повідомила батькові. Він весь час проводить у дорозі і рідко бачиться з донькою, але неабияк зрадів, що Тетянка вирішила піти професійним шляхом та зійти на музичний "олімп".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Тетяни Нечай

Юлія Коровко

Вік: 22 роки

Звідки приїхала: смт. Рогань, Харківська область

Учасниця проєкту співає з дитинства, але вона завжди комплексувала через свою надмірну вагу. Юлія зізналась, що коли співає – то забуває про всі недоліки. Відтак вона з 5 чи 6 спроби зрештою потрапила на сліпі прослуховування та виконала пісню Наді Дорофєєвої "Дим".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Юлії Коровко

Олеся Лейченко

Вік: 19 років

Звідки приїхала: м. Дніпро

19-річна дівчина з міста Дніпро одразу вийшла на сцену проєкту, не розповівши деталей про себе та одразу вразила виконанням пісні "Серце" The Hardkiss. Спочатку судді подумали, що це солістка гурту Юлія Саніна, пісню якої виконувала учасниця, але ні, нею виявилась юна конкурсантка.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Олесі Лейченко

Команда Монатіка

Олександр Календа

Вік: 23 роки

Звідки приїхав: м. Житомир

На сліпих прослуховуваннях хлопець не приховував свого хвилювання, однак впевнене виконання і нетиповий тембр голосу допомогли йому розвернути 4 тренерські крісла, де він і обрав Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Олександра Календи

Сергій Роман

Вік: 24 роки

Звідки приїхав: с. Вертеп, Закарпатська область

Сергій Роман співає на весіллях, тому має досвід у виступах на сцені. Однак хлопець мріє про велику сцену, відтак зробив перший крок до здійснення своєї мрії.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Сергія Романа

Єлизавета Криворучко

Вік: 26 років

Звідки приїхала: м. Гуляйполе, Закарпатська область

Вокалістку Єлизавету часто називають "королевою бурлеску". Артистка виступає у Дубаї та мріє прославитись і в Україні.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Єлизавети Криворучко

Сергій Асафатов

Вік: 32 роки

Звідки приїхав: м. Вінниця

Сергій є мультиінструменталістом, музична історія якого почалась із дитячого будинку. Після років, прожитих в стінах закладу, у нього досі залишилась звичка спати під стіною, оскільки його ліжко завжди було у кутку кімнати. Сергій прагне зруйнувати стереотип, що люди з дитячих будинків – це люди "другого сорту" і їм важче добитись успіху в житті.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Сергія Асафатова

Марко Квітка

Вік: 24 роки

Звідки приїхала: м. Краматорськ, Донецька область

Марко вже був бек-вокалістом такого українського виконавця та фіналіста "Голосу країни", як Constantine. Його наставник переконаний, що цей проєкт дозволить хлопцеві сповна відкрити його потенціал.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Марка Квітки

Ліда Лі

Вік: 25 років

Звідки приїхала: м. Київ

Для тренера Монатіка цей виступ став справжньою несподіванкою, адже учасниця прослуховувань є його бек-вокалісткою. 25-річна дівчина розповіла, що Монатік для неї та її колег є справжнім мотиватором та наставником, адже ніколи не позиціонує їх як співаків "за стіною", а каже, що всі вони є повноцінними артистами. Одного разу Монатік навіть запросив Ліду для спільного номеру на НСК "Олімпійський", після чого Лі зрозуміла, що готова до "сольного плавання".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Ліди Лі

Руслан Опанасенко

Вік: 24 роки

Звідки приїхав: м. Київ

Хлопець навчався на хореографії, однак завжди мріяв співати. Руслан Опанасенко працює в театрі та виступає в мюзиклі. Однак він відчув, що вже переріс цей етап та прагне підкорити сцену в сольному виконанні.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Руслана Опанасенка

Владислав Семьонов

Вік: 23 роки

Звідки приїхав: м. Київ

Екоактивіст Владислав Семьонов перед виступом зізнався, що йому не байдуже, в якому світі буде жити, тому намагається повністю відмовитись від пластику. Владислав назвав себе екосексуалом, чим викликав цікавість у залі і тренерів.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Владислава Семьонова

Ася Хорошун

Вік: 24 роки

Звідки приїхала: м. Переяслав, Київська область

Ася своє життя мріє пов'язати з музикою. Окрім того, що дівчина пише власні пісні, вона ще й працює на кількох роботах, одна з них – прибиральниця в цирку, де вона доглядає за тваринами. Дівчина ніколи ще не виступала на великих сценах, але переконана, що на цьому шоу вона зможе сповна показати свій талант.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Асі Хорошун

Катерина Чемезова

Вік: 30 років

Звідки приїхала: м. Київ

Жінка з Києва є справжньою зіркою корпоративів. Вона зізнається – хоч і непогано заробляє, але задоволення від роботи не отримує, адже повинна часто співати ті пісні, які не хоче. На дозвіллі вона часто сама пише музику і тексти, і навіть одного разу їй зробив комплімент Потап, коли вона виконувала реп-композицію. Відтак Катерина вирішила, що хоче покінчити з корпоративами, тому вийшла на сцену "Голосу".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Катерини Чемезової

Марія Щербак

Вік: 23 роки

Звідки приїхала: м. Київ

Кавер-виконавиця мріяла потрапити до Монатіка, адже вважає його одним з провідних зірок України. Вона хотіла зробити все, щоб потрапити до нього в команду.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Марії Щербак

Зоряна Атлас

Вік: 16 років

Звідки приїхала: м. Київ

Зоряна Атлас є похресницею української телеведучої Лідії Таран. Дівчина зізналась, що всього пів року тому пережила інсульт. Лікарі казали, що їй не можна співати, адже це додаткове навантаження на судини. Однак Зоряна Атлас не бачить свого життя без музики, тому після того, як повністю одужала, вирішила підкорити "Голос країни-10". Своїм прикладом вона хоче показати: немає нічого неможливого для втілення мрії.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Зоряни Атлас

Андрій Подкалюк

Вік: 25 років

Звідки приїхав: м. Констянтинівка, Донецька область

Син священника Андрій Подкалюк зізнався, що співає з дитинства. Батьки вирішили розлучитись, тому турбуватись про багатодітну сім'ю, що складається з 5 дітей, взявся цілеспрямований хлопець. Учасник проєкту співає в ресторанах, аби прогодувати своїх братів та сестер. Тому на кастинги він прийшов з шаленою підтримкою і впевненістю, що все вдасться.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Андрія Подкалюка

Нікіта Ходос

Вік: 22 роки

Звідки приїхав: м. Мінськ, Білорусь

22-річний юнак з Мінська, Білорусь, виріс в багатодітній сім'ї – він має 5 молодших братів. Щоб "не сидіти" в мами на шиї, він почав співати на вулицях і так заробляти собі на життя.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Нікіти Ходоса

Мєлєн Пасса

Вік: 27 років

Звідки приїхала: м. Харків

Загадкова дівчина створює власні кавер-версії з колективом, але вона завжди хотіла потрапити у проєкт "Голос країни", щоб позайматись з професіоналами-співаками та здобути безцінний досвід. У майбутньому вона мріє реалізувати себе як співачка.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Мєлєн Пасси

Тоня Сова

Вік: 21 рік

Звідки приїхала: м. Львів

Вокалістка, яку називають українською Біллі Айліш, вирішила публічно розповісти свою історію. Колишній бойфренд Тоні Сови забороняв їй співати та розвивати талант. Суперечки, несприйняття себе та надмірна худорлявість ледь не змусили її покінчити життя самогубством. Однак дівчина вчасно зупинилась і прагне своїм прикладом показати, що потрібно не слухати людей, які отруюють життя.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Тоні Сови

Команда Тіни Кароль

Даніель Салем

Вік: 35 років

Звідки приїхав: м. Одеса

Справжньою несподіванкою стала поява на шоу учасника "Танців з зірками 2019" та одеського ресторатора Даніеля Салема. З перших нот він викликав фурор у залі та розвернув крісла Тіни Кароль і Насті Каменських. Під час треку поп-діва заявила, що Даніель буде в її команді, викликавши ревнощі у Дана Балана.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема

Ольга Мельник

Вік: 24 роки

Звідки приїхала: м. Вінниця

Зірка "Голосу країни-4" вирішила повернутись на шоу. Ольга Мельник була фіналісткою в команді Сергія Лазарєва, а після проєкту отримала пропозиції від продюсерів. Але залишитись у Києві та стати співачкою їй не дала травма спини. 24-річна відчувала себе старою жінкою, прикутою до ліжка. Тому Ольга Мельник хотіла ще раз потрапити на вокальне шоу.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Ольги Мельник

Дар'я Петрожицька

Вік: 28 років

Звідки приїхала: м. Чернігів

28-річна Дар'я Петрожицька з Чернігова вже відома своїм шанувальникам, адже палкі глядачі серіалу "Папік" на "1+1" впізнають її з перших секунд. Саме вона стала головною героїнею Лізою, яка "полювала" на дорослих багатіїв. В одній із серій серіалу дівчина пробувала себе у схожому талант-шоу "Співай", і після цього вирішила, що теж хоче в реальному житті продемонструвати себе як співачка. Вона вже двічі намагалась потрапити на проєкт "Голосу країни", але так і не могла дійти до сліпих прослуховувань. Цього ж разу їй це вдалось.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької

Віталій Окс

Вік: 16 років

Звідки приїхав: м. Львів

Хлопець не приховує, що ще в дитинстві полюбив музику та професійно вивчав її. Саме через це його не сприймали однолітки, а сам Віталій потерпав від булінгу. Всі комплекси він зумів перерости та прийшов на "Голос країни-10", щоб показати, що зараз ера нетипових людей, тому не потрібно себе соромитись.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Віталія Окса

Ольга Баландюх

Вік: 24 роки

Звідки приїхала: м. Львів

Таємничістю відзначився вихід на сцену Ольги Баландюх. Спочатку організатори "Голосу країни-10" не показали відеощоденника дівчини, тому глядачі одразу почули потужний вокал. Але згодом виявилось, що Ольга вже вдруге прийшла на кастинги "Голосу", тому не стримувала емоцій.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Ольги Баландюх

Максим Гара

Вік: 26 років

Звідки приїхав: м. Київ

Хлопець є солістом оперетти і сам знає, як потрібно старатись заради хорошого результату. На проєкт він прийшов з однією метою – потрапити в команду Тіни Кароль. Він обожнює її творчість та вважає, що артистка є бездоганною не лише ззовні, а й внутрішньо.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Максима Гари

Юрій Самовілов

Вік: 27 років

Звідки приїхав: м. Донецьк

Юрій є сценаристом популярних музичних проєктів каналу 1+1 "Голос країни" і "Танці з зірками". Він також має музичний проєкт "Гуртом", з яким виступає та пише власні пісні. На сцені "Голосу" він прагне показати себе як сольного виконавця, тому на сліпі прослуховування він прийшов з відомим хітом Стінга Englishman in New York.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Юрія Самовілова

Нурсултан Шатірханулі

Вік: 33 роки

Звідки приїхав: м. Алмати, Казахстан

33-річний чоловік з Казахстану все життя мріяв виступати на великій сцені, але тривалий час змушений був стояти за прилавком сімейного торгового магазину та продовжувати справу батьків. Втім, одного разу надихнувся виступом свого кумира та взяв з нього приклад – став оперним виконавцем, після чого його почали впізнавати на вулицях рідної країни.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Нурсултана Шатірханулі

Дар'я Полоротова

Вік: 17 років

Звідки приїхала: м. Саратов, Росія

Дівчина приїхала на сліпі прослуховування, щоб підкорити серце свого кумира – Тіни Кароль. Дар’я зізналась, що виросла на її піснях і завжди надихається творчістю артистки. За її словами, вона розвиває свій інстаграм, записуючи різні кавер-хіти. Одного разу на пісню відреагувала Тіна Кароль, написавши "Прекрасно". Це ще більше надихнуло дівчину, тому вона приїхала на проєкт заради Тіни.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Полоротової

Артем Семенов

Вік: 33 роки

Звідки приїхав: м. Київ

10 років тому Артем брав участь в одному з відомих талант-шоу країни – "Україна має талант" – та, здавалось, мав старт приголомшливої кар'єри. Але з часом все затихло і чоловік став осторонь музики. Впродовж останніх років він займався домашнім фермерством, яке почав з нуля і перетворив в успішний бізнес. Зараз же він хоче повернутись у шоу-бізнес, тому проєкт "Голос країни" вважає новою сторінкою свого життя.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Артема Семенова

Василь Процюк

Вік: 26 років

Звідки приїхав: с. Великий Житин, Рівненська область

Чоловік є офіцером Збройних сил України. Співати Василь ніде не вчився, оскільки є самоучкою. А все почалось з університету, де його колеги почули, як він співає. Одного разу вони сказали, що годі співати в стінах закладу – пора виходити на сцену. Тому він наважився та поїхав на 10 сезон "Голосу країни".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Василя Процюка

Денис Жупник

Вік: 31 рік

Звідки приїхав: м. Київ

Радіо- і телеведучий з міста Київ з 15 років співає, але досі ще ніде себе не реалізував у музиці. Однак його голос вже можна було почути з екранів телевізорів, правда, у ролі султана Мурата, оскільки він озвучує його у серіалі "Величне століття".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Дениса Жупника

Уляна Горбачевська

Вік: 45 років

Звідки приїхала: м. Львів

45-річна жінка зі Львова є виконавицею і дослідницею українських автентичних пісень. Окрім цього вона є мамою 3 дітей, а у вокальній справі її підтримує сім'я. Жінка переконана, що народну українську пісню потрібно просувати серед молоді, оскільки раніше це вдавалось зробити на проєкті "Голос країни" таким зіркам, як KHAYAT і Каті Chilly.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Уляни Горбачевської

Роман Клюба

Вік: 21 рік

Звідки приїхав: м. Івано-Франківськ

Хлопець став справжньою "темною конячкою" на сліпих прослуховуваннях, розвернувши неймовірним чоловічим тембром одразу чотири крісла тренерів. Але учасник вирішив піти в команду Тіни Кароль, до своєї одномістянки.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Романа Клюби

Ксенія Буга

Вік: 25 років

Звідки приїхала: м. Балашиха, Росія

Дівчина вже давно є вуличним музикантом, тому впевнено вийшла на сцену. Для виступу вона обрала пісню гурту KAZKA "Плакала", змінивши її до невпізнання.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Ксенії Буги

Ганна Трубецька

Вік: 20 років

Звідки приїхала: м. Могильов, Білорусь

"Я прийшла на "Голос", щоб повторити успіх Тіни Кароль", – заявила конкурсантка Ганна Трубецька з Могильова. Вокалістка зізналась, що наслідує стиль кумирки та знає, наскільки вона багато доклала зусиль, щоб здобути таку славу. Відтак Ганна Трубецька готова до боротьби за змогу виступати на великій сцені.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Ганни Трубецької

Команда Дана Балана

Василіса Старшова

Вік: 24 роки

Звідки приїхала: м. Санкт-Петергург, Росія

Дівчина виступала солісткою гурту "Ленінград", тому впевненості їй не позичати. На "Голос країни" дівчина прийшла, позаяк хоче реалізувати себе в ролі сольної співачки. Старшова вже випустила перший кліп на пісню Just Say Hallo під псевдонімом Vasilisa. Що цікаво, після трансляції сліпих прослуховувань Василіса потрапила у скандал. Як відомо, співачка брала участь у фестивалі "Золота балка" у Криму у 2016 році, коли він вже перебував під анексією Криму, і через це загриміла в українську базу "Миротворець". Чи продовжить скандальна артистка участь у шоу – наразі невідомо.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Василіси Старшової

Назар Яцишин

Вік: 22 роки

Звідки приїхав: м. Львів

Випробувати свої сили прийшов і молодий вчитель історії зі Львова. Назар Яцишин мріє стати співаком, тому й взяв участь у 10 сезоні "Голосу країни".

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Назара Яцишина

Крістіна Карабанова

Вік: 19 років

Звідки приїхала: м. Київ

"Українська Емі Вайнгауз" – саме так нарекли творці шоу "Голос країни" учасницю других сліпих прослуховувань Крістіну Карабанову. Дівчина на сцені проєкту оповита цілковитою таємницею і про неї відомо лише те, що вона із Києва, себе вона називає Адою, а не Крістіною, а її татуювання на грудях "404" – це нагадування про те, що вона не є помилкою у житті.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Крістіни Карабанової

Сергій Клейніс

Вік: 23 роки

Звідки приїхав: м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

Учасник проєкту переконаний, що його час на великій сцені настав. Сергій є музикантом та викладачем гітари, а також грає у клубах та пише власні пісні. Свої кавери та оригінальні пісні викладає на інстаграм-акаунт у форматі відео, які якось почули його ж друзі і запропонували піти йому на проєкт. Окрім цього, музикант є інстаграм-блогером, де розповідає про життя в селі.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Сергія Клейніса

Євген Анішко

Вік: 36 років

Звідки приїхав: м. Київ

На кастинги "Голосу країни" прийшов і Євген Анішко. Чоловік вже знає, що таке слава, адже раніше виступав у складі гурту "Чотири королі" та мав дует із Лаймою Вайкуле. На вокальному шоу Євген Анішко хоче вийти на інший рівень своєї кар'єри та підкорити згодом не тільки Україну, але й міжнародну сцену. Що цікаво, Євген раніше жив в одному гуртожитку з Тіною Кароль у 2000-их.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Євгена Анішко

Сюй Чуань Юн

Вік: 25 років

Звідки приїхав: Китай

"Саме в Україні мене можуть навчити співати, як не можуть в Китаї", – з такими словами на шоу прийшов Сюй Чуань Юн. Хлопець вступив на навчання до столичного закладу, де професійно вивчає вокал і музику. Сюй Чуань Юн опанував українську всього за 2 роки та зізнався, що полюбив Україну.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Сюй Чуань Юн

Індіра Єдільбаєва

Вік: 28 років

Звідки приїхала: м. Алмати, Казахстан

Вокалістка з Казахстану зізналась, що в її державі дивляться "Голос країни". Тому вона мріяла потрапити на шоу та готувалась до виступу. Вона присвятила пісню матері, яка виховувала її сама. Заради того, щоб виправдати її всі сподівання, Індіра посилено готувалась до мандрівки до Києва.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Індіри Єдільбаєвої

Каріна Арбельяні

Вік: 31 рік

Звідки приїхала: м. Москва, Росія

Учасниця шоу хоч і родом з України, але вже багато років живе та працює актрисою в Москві. Її матір є українкою, а тато – росіянином. Через роботу батька їй і довелось покинути Україну, втім, вона завжди пам'ятає її і каже, що "як дитина хоче повернутись до своєї матері, так і вона хоче повертатись в Україну". Каріна також згадала про свого дідуся Миколу, у якому відчувала сильні козацькі корені. На проєкт "Голос країни" в Україні жінка приїхала, щоб саме тут почати свій творчий сольний шлях, а не в Росії.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Каріни Арбельяні

Анна Безгалова

Вік: 19 років

Звідки приїхала: м. Дніпро

Саме історія залицянь Дана Балана до Тіни Кароль надихнула Анну прийти на проєкт. Вона наважилась виступити Купідоном у цих стосунках та захотіла зблизити своїх кумирів.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Анни Безгалової

Галина Рудик

Вік: 25 років

Звідки приїхала: м. Городенка, Івано-Франківська область

Галина Рудик мріє вийти з ролі бек-вокалістки і стати справжньою артисткою, але розуміє, наскільки сильною є конкуренція на проєкті "Голос країни". Втім унікальний тембр сподобався Дану Балану, який запросив її у команду.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Галини Рудик

Олександра Горупа

Вік: 25 років

Звідки приїхала: м. Мінськ, Білорусь

Дівчина все життя співала і завжди відчувала, що буде на великій сцені. Але якось їй довелось тимчасово забути про музику, оскільки вона у 20 років вийшла заміж та стала жертвою домашнього насильства. Довгий час вона боялась розповісти про це батькам, бо боялась осуду з їхньої сторони. Олександра прийшла на проєкт, щоб розповісти усім, що потрібно йти від поганих чоловіків і нічого не терпіти.

"Голос країни" 10 сезон: дивитись онлайн – виступ Олександри Горупи

Тетяна Ігнатенко

Вік: 27 років

Звідки приїхала: м. Одеса

Упродовж 9 років запальна одеситка намагалась потрапити на "Голос країни", однак щоразу зазнавала фіаско. За майже десятиліття одеситка вдосконалила вокал, тому з легкістю обрала пісню рок-гурту Evanescence.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Тетяни Ігнатенко

Тамара Балюк

Вік: 33 роки

Звідки приїхала: м. Одеса

Матір двох дітей перед виступом зізналась, що всього за один минулий рік втратила трьох близьких людей. Однак це не змусило Тамару Балюк відмовитись від мрії. Окрім цього, жінка своїм прикладом прагнула показати, що діти – не перешкода на шляху до успіху.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Тамари Балюк

Анастасія Балог

Вік: 16 років

Звідки приїхала: м. Мукачево, Закарпатська область

Дівчина – прихильниця творчості Дана Балана, тому перед виходом на сцену заявила, що мріє потрапити до команди кумира. І хоч її вокал не був бездоганним, артист все ж натиснув на кнопку.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Анастасії Балог

Анжела Кансузян

Вік: 23 роки

Звідки приїхала: Грузія

Вокалістка подолала тисячі кілометрів для того, щоб стати учасницею "Голосу країни-10". Дівчина приїхала з Грузії та прагнула довести сама собі, що гідна стояти на сцені популярного проєкту, яким вона захоплюється. Змалку суворі традиції забороняли їй розвиватись, однак від музики Анжела все ж не відмовилась. Разом з цим додамо, що дівчина представляла себе як громадянинка Абхазії – автономної республіки у складі Грузії, яка тимчасово окупована Росією для підтримки сепаратистського уряду, через що на телеканалі "1+1" і виник скандал.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Анжели Кансузян

Роман Сасанчин

Вік: 17 років

Звідки приїхав: с. Садки, Тернопільська область

Тріумфатор дитячого "Голосу-2", який виборов перемогу з Тіною Кароль, знову повернувся на велику сцену. Після участі в конкурсі він мав чимало концертів Україною, а після зміни тембру вокаліст вирішив повернутись на проєкт. Хлопець з'явився в останній день кастингу та приголомшив всіх зіркових суддів.

"Голос країни" 10 сезон: дивіться онлайн – виступ Романа Сасанчина