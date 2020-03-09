"Голос країни-10": виступ учасників запалив пристрасть між Тіною Кароль та Даном Баланом

Романтичні залицяння Дана Балана до Тіни Кароль привернули увагу всієї країни. Відтак шоу "Голос країни-10", де артисти є зірковими тренерами, отримало шалену популярність. У 8 випуску проєкту глядачі змогли побачити справжню пристрасть, яка спалахнула між артистами під час виступу учасників.

8 березня на "Голосі країни-10" відбулись перші вокальні двобої, в яких взяла участь команда Тіни Кароль. Та саме драматичний виступ Дар'ї Петрожицької і Даніеля Салема зміг викликати не тільки овації в залі, але й пристрасть між тренерами проєкту. Вокалісти виконали трек "Позвони мне, позвони", відомий за кінострічкою "Карнавал".

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Від емоційного номера не всиділи на місці Дан Балан і Тіна Кароль, які біля сцени показали своє шоу. Артисти розіграли сценку сварки, наспівуючи слова пісні. Та вже вкінці треку зіркові тренери ніжно обійнялись, викликавши захват у публіки.

Я відчув енергію і мені захотіла просто взяти "білу королеву" (Тіну Кароль, – LifeStyle 24) у руки, покружляти з нею… Для нас це було шоу,

– прокоментував Дан Балан.

Засипала вокалістів компліментами і Тіна Кароль, яка зазначила, що пішла на експеримент з цими учасниками. Вона запропонувала артистам розіграти сценку сварки на сцені, яка виглядала дуже ефектно та сподобалась глядачам і зірковим суддям. З двох вокалістів Тіна Кароль обрала Даніеля Салема.

"Ще раз уклін за те, що ви робили на цій сцені. Ніколи в мене в команді не було можливості зробити шоу. Я люблю ризик! Так, це люди із зовсім іншого світу прийшли на проєкт. Ми з Дашею попрацювали, який голос, як вона заспівала, які довгі ноти! Дашо, я тобою пишаюся, ти звучиш! Даніель. У нього спів – це відчуття. І ось саме направити його в музику – моє завдання, як тренера", – зазначила Тіна Кароль.

Однак Дар'я Петрожицька таки залишилась у проєкті. Дан Балан вирішив здійснити так звану "крадіжку" і запросив дівчину до своєї команди.

"Голос країни" 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема і Дар'ї Петрожицької

Як відомо, за залицяннями Тіни Кароль і Дана Балана глядачі почали стежити ще у 2019 році, коли молдовський артист вперше став тренером вокального шоу "Голос країни". До цього українці знали артиста тільки завдяки його успішній творчості. Однак його прихід на вокальний проєкт допоміг по-іншому пізнати харизматичного ловеласа, якого на шоу називають "Дракулою" або "Чорним королем". Водночас Тіна стала "Білою королевою".

Перед початком "Голосу" Дан Балан не приховував, що не має досвіду роботи у подібних зйомках, тому сприймає все як челендж, виклик для самого себе. Відтак зіркові колеги, зокрема, Тіна Кароль, допомагали йому як з перекладом коментарів, так і з поясненням вітчизняних традицій. Тому й з першого дня кастингу Дан Балан звернув увагу на тендітну артистку. Посприяло цьому й те, що Тіна була єдиною жінкою-тренером 9 сезону. Згодом співаки записали дуетну пісню "Домой", яку виконали на українських музичних преміях та розважальних проєктах.

Самі артисти спростовують чутки щодо їхнього роману. Водночас Тіна Кароль запевняє, що у її серці є місце для одного чоловіка – сина Веніаміна. Та і сам хлопчик не в захваті від новин про ймовірні стосунки матері і Дана Балана.

Коли Веня був на "Різдвяних історіях", то сказав, що йому не сподобались жарти: "Вони жартують, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці пусті розмови?"

– розповіла Тіна у програмі "Слава+".