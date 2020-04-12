Голос країни 10 сезон 13 випуск: хто з команди Тіни Кароль пройшов нокаути

У неділю, 12 квітня, відбулися останні вокальні бої на "Голосі країни-10". За місце у прямих ефірах поборолась команда Тіни Кароль. Хто ж зумів підкорити строгу суддю та викликати овації в залі – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

У 13 випуску у вокальних нокаутах взяла участь одна з найсильніших команд 10 сезону "Голосу країни" – підопічні Тіни Кароль. Зіркова тренерка підготувала для вокалістів пісні, які змогли відкрити їхні голоси. Тому Потап і Настя Каменських, Монатік і Дан Балан не стримували свого захвату від кожного виступу. Окрім цього, на шоу завітала мама молдовського співака, яка виконала пісню та познайомилась особисто із Тіною Кароль. Як це було – дивіться у матеріалі.

Важливо: Голос країни 10 сезон 12 випуск: чим вражала у нокаутах команда Потапа і Насті Каменських

Важливо! Прямі ефіри "Голосу країни-10" відбудуться із запізненням. Через пандемію коронавірусу зйомки проєкту перенесли. На Великдень, 14 квітня, автори проєкту готують особливий випуск – добірку найкращих виступів учасників "Голосу країни".

Артем Семенов

Відкривати вокальні нокаути Тіна Кароль довірила харизматичному Артему Семенову. Його всі учасники проєкту називають майстром перевтілень, який не боїться експериментів. Окрім цього, вокаліст є одним із фаворитів шоу.

На сцену він вийшов із піснею Ramsstein. Досить моторошний виступ вразив увесь зал та змусив глядачів аплодувати стоячи. Тіна Кароль віддала учаснику "Голосу країни-10" перше крісло.

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Семенова

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Анна Трубецька

Наступною боротись за місце у прямих ефірах "Голосу країни-10" вийшла Анна Трубецька. До неї прикута велика увага всіх глядачів, адже дівчина – прихильниця Тіни Кароль, яка наслідує її манеру виконання.

Анна виконала пісню Земфіри, чим підкорила всіх зіркових суддів, учасників та глядачів у залі. Від чарівного вокалу між Тіною Кароль та Даном Баланом було видно особливу романтику та ніжні доторки, які викликали жваве обговорення. Зіркові колеги припустили, що "Голос" – тільки початок для цього тандему, а Юрій Горбунов пожартував, що далі будуть "Танці з зірками".

Водночас Настя Каменських зізналась, що виступ учасниці шоу був "вокальним оргазмом". Анна Трубецька зайняла перше крісло.

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Трубецької

Віталій Окс

Повторити успіх учасниці проєкту хотів і Віталій Окс. Перед виступом школяр зізнався, що відчуває велику відповідальність, адже публічно бореться проти булінгу.

Віталій Окс по-новому виконав пісню одіозної співачки MARUV. На сцені хлопець відчутно хвилювався, тому Тіна Кароль віддала йому третє крісло.

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Віталія Окса

Юрій Самовілов

Несподівано Тіна Кароль запросила на сцену Юрія Самовілова. Виступ учасника шоу зіркова тренерка присвятила Дану Балану, з яким має особливо теплі стосунки. Тіна станцювала з колегою під його пісню, чим розчулила весь зал.

Та на цьому виступ Юрія Самовілова не завершився. Тіна Кароль оголосила, що рішення про вибір треку прийшов вже перед вокальними нокаутами. До цього майбутній артист готувався виступити зі своєю авторською піснею "Гармати". Композицію він додатково заспівав, викликавши бурхливі аплодисменти.

Хлопець зайняв третє крісло, посунувши Віталія Окса на останнє місце.

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Юрія Самовілова

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Дар'я Полоротова

Представниця фан-клубу Тіни Кароль також готова боротись за місце в "Голосі країни-10". 17-річну Дар'ю Полоротову вважають однією з претенденток на перемогу. І це вона довела виступом у вокальних нокаутах. Дівчина неперевершено виконала пісню Тіни Кароль та гурту "Бумбокс" – "Безодня".

Дар'я Полоротова зайняла перше крісло, посунувши інших учасників команди "Голосу країни-10". Водночас Віталій Окс зайняв місце на так званій "лаві запасних".

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Віталія Окса

Марко Квітка

Рішуче налаштований на боротьбу і бек-вокаліст Марко Квітка. До команди Тіни Кароль він приєднався у вокальних двобоях, розпрощавшись із Монатіком. Тому вдруге втрачати місце у шоу досвідчений вокаліст не має наміру.

Марко Квітка чуттєво виконав пісню Бейонсе, розчуливши глядачів. Однак Тіна Кароль вирішила відправити вокаліста на "лаву запасних".

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Марка Квітки

Уляна Горбачевська

Підкорювати сцену "Голосу країни-10" готова і Уляна Горбачевська. На проєкт вона прийшла, щоб показати красу української пісні. Зі своїм автентичним вокалом жінка підкорила усіх глядачів та свою тренерку Тіну Кароль.

Фантастичний виступ, на жаль, не допоміг Уляні Горбачевській зайняти одне з чотирьох крісел. Вокалістка опинилась на "лаві запасних".

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Уляни Горбачевської

Ольга Мельник

Талановита Ольга Мельник, яка вже брала участь у "Голосі країни", розуміє, що може вийти з проєкту через інцидент у попередньому ефірі. Дівчина мала проблеми зі здоров'ям, через які ледве змогла виступити у вокальних двобоях. Тому учасники шоу підозрюють, що Тіна Кароль віддала авансом їй місце у нокаутах.

Однак сама Ольга Мельник довела зворотне: потужним виступом вона підкорила всіх зіркових суддів. Дівчина зайняла перше крісло, посунувши Юрія Самовілова на "лаву запасних".

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Ольги Мельник

Даніель Салем

Останнім з учасників команди Тіни Кароль, який вийшов на сцену "Голосу країни-10", став Даніель Салем. Знаменитий ведучий зізнався, що має велику відповідальність, адже у 13 випуску виконав особливу пісню "Я солдат". Харизматичний учасник шоу викликав овації у залі.

Водночас серед зіркових суддів виникли суперечності. Якщо Монатік і Потап стали на захист інших учасників шоу, то Дан Балан несподівано заявив, що Даніель Салем зумів зробити більше, ніж інші – зміг підкорити глядачів. Тіна Кароль дослухалась до поради колеги та віддала крісло вокалісту, попрощавшись із Артемом Семеновим.

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема

У прямі ефіри з Тіною Кароль пройшли Даніель Салем, Ганна Трубецька, Дар'я Полоротова і Ольга Мельник. Під час крадіжки кнопку натиснули Потап і Настя Каменських. Зіркове подружжя вирішило дати другий шанс Віталію Окс. В останній момент Монатік також вирішив натиснути кнопку. Він врятував Юрія Самовілова.

Головним сюрпризом випуску стала поява на сцені мами Дана Балана – Людмили. Вона виконала пісню та розчулила свого сина словами підтримки.

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ мами Дана Балана

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.