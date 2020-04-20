Найкращі виступи "Голосу країни" за останні 10 років
Спеціально до Великодня команда "Голосу країни" підготувала випуск, у якому зібрала всі найкращі виступи учасників шоу за останні 10 років. Такий подарунок для глядачів творці проєкту зробили через скасування прямих ефірів 10 сезону внаслідок карантинних обмежень в Україні.
Останні випуски "Голосу країни" 10 сезон були присвячені вокальним нокаутам виконавців, які розділили не на 2 випуски, а на 4. 15 квітня стало відомо, що суперфінал шоу відбудеться, але у віртуальному форматі 26 квітня. Відтак 19 квітня змогли насолодитись передостаннім випуском 10 сезону, де були найяскравіші виступи всіх учасників останніх 10 років.
Цікаво Голос країни 10 сезон: учасники всіх команд шоу
Найкращі виступи "Голосу країни" за останні 10 років
Олександр Клименко – Материнська любов: дивитись відео онлайн
Сергій Асафатов – "Вахтерам": дивитись відео онлайн
Олександра Зарицька (KAZKA) – Price Tag: дивитись відео онлайн
Даніель Салем – Ноль Семь: дивитись відео онлайн
Анастасія Прудіус (KOLA) – Take Me To Church: дивитись відео онлайн
Юрій Самовілов – Englishman in New York: дивитись відео онлайн
Інгрет Костенко – Пташечка: дивитись відео онлайн
Юлія Коровко – Дим: дивитись відео онлайн
Андрій Хайат (KHAYAT) – В кінці греблі шумлять верби: дивитись відео онлайн
Мєлєн Пасса – Bring It Back: дивитись відео онлайн
Катерина Бегу – Dragostea Din Tei: дивитись відео онлайн
Марія Кондратенко – All good girls go to hell: дивитись відео онлайн
Злата Огнєвіч – One Day: дивитись відео онлайн
Дар'я Полоротова – Вабити: дивитись відео онлайн
Анна Корсун (MARUV) – Помоги мне: дивитись відео онлайн
Віталій Окс – Lovely: дивитись відео онлайн
Ганна Трубецька – Полюс тяжіння: дивитись відео онлайн
Віра Кекелія – Спи собі сама: дивитись відео онлайн
Єрлан Баібазаров – Feel it still: дивитись відео онлайн
Костянтин Дмітрієв (Konstantin) – Hello: дивитись відео онлайн
Ольга Мельник – Lovely: дивитись відео онлайн
П’єр Едель – Whole Lotta Love: дивитись відео онлайн
Анастасія Балог – Bad guy: дивитись відео онлайн
Зіанджа – Smashed into you: дивитись відео онлайн
Індіра Єдільбаєва – Мелодія: дивитись відео онлайн
Katya Chilly – Свєтліца: дивитись відео онлайн
Назар Яцишин – Shallow: дивитись відео онлайн
Тетяна Решетняк (TAYANNA) – Край, мій рідний край: дивитись відео онлайн
Максим Перепелиця – Bad guy: дивитись відео онлайн
Катерина Степура – Don’t kill my vibe: дивитись відео онлайн
Нікіта Алєксєєв (Alekseev) – Let’s Get It Started: дивитись відео онлайн
Ліда Лі – Bang Bang: дивитись відео онлайн
Влад Каращук (LAUD) – Running: дивитись відео онлайн
Сергій Роман – Грушечка: дивитись відео онлайн
Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня: дивитись відео онлайн
Анастасія Картвелішвілі – На районе: дивитись відео онлайн
Марта Адамчук – Я вернусь: дивитись відео онлайн
Дар'я Петрожицька – Голубка: дивитись відео онлайн
Наталія Могилевська – Я завелась: дивитись відео онлайн
Роман Сасанчин – Luna Tu: дивитись відео онлайн
Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.
Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримів 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.
Читайте також
-
Дженніфер Лопес, Леді Гага, Біллі Айліш та інші зірки: грандіозний онлайн-концерт для лікарівсьогодні , 11:59
-
Учасниця шоу "Холостяк" зізналася, що робила ринопластикусьогодні , 11:21
-
20 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньсьогодні , 08:30
-
Слава Камінська відсвяткувала Пасху з екскоханим: фотосьогодні , 13:06
-
Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від співпраці з чотирма британськими виданнямисьогодні , 09:59
-
Поливаний понеділок 2020: традиції святкуваннясьогодні , 09:00