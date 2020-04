Спеціально до Великодня команда "Голосу країни" підготувала випуск, у якому зібрала всі найкращі виступи учасників шоу за останні 10 років. Такий подарунок для глядачів творці проєкту зробили через скасування прямих ефірів 10 сезону внаслідок карантинних обмежень в Україні.

Останні випуски "Голосу країни" 10 сезон були присвячені вокальним нокаутам виконавців, які розділили не на 2 випуски, а на 4. 15 квітня стало відомо, що суперфінал шоу відбудеться, але у віртуальному форматі 26 квітня. Відтак 19 квітня змогли насолодитись передостаннім випуском 10 сезону, де були найяскравіші виступи всіх учасників останніх 10 років.

Найкращі виступи "Голосу країни" за останні 10 років

Олександр Клименко – Материнська любов: дивитись відео онлайн

Сергій Асафатов – "Вахтерам": дивитись відео онлайн

Олександра Зарицька (KAZKA) – Price Tag: дивитись відео онлайн

Даніель Салем – Ноль Семь: дивитись відео онлайн

Анастасія Прудіус (KOLA) – Take Me To Church: дивитись відео онлайн

Юрій Самовілов – Englishman in New York: дивитись відео онлайн

Інгрет Костенко – Пташечка: дивитись відео онлайн

Юлія Коровко – Дим: дивитись відео онлайн

Андрій Хайат (KHAYAT) – В кінці греблі шумлять верби: дивитись відео онлайн

Мєлєн Пасса – Bring It Back: дивитись відео онлайн

Катерина Бегу – Dragostea Din Tei: дивитись відео онлайн

Марія Кондратенко – All good girls go to hell: дивитись відео онлайн

Злата Огнєвіч – One Day: дивитись відео онлайн

Дар'я Полоротова – Вабити: дивитись відео онлайн

Анна Корсун (MARUV) – Помоги мне: дивитись відео онлайн

Віталій Окс – Lovely: дивитись відео онлайн

Ганна Трубецька – Полюс тяжіння: дивитись відео онлайн

Віра Кекелія – Спи собі сама: дивитись відео онлайн

Єрлан Баібазаров – Feel it still: дивитись відео онлайн

Костянтин Дмітрієв (Konstantin) – Hello: дивитись відео онлайн

Ольга Мельник – Lovely: дивитись відео онлайн

П’єр Едель – Whole Lotta Love: дивитись відео онлайн

Анастасія Балог – Bad guy: дивитись відео онлайн

Зіанджа – Smashed into you: дивитись відео онлайн

Індіра Єдільбаєва – Мелодія: дивитись відео онлайн

Katya Chilly – Свєтліца: дивитись відео онлайн

Назар Яцишин – Shallow: дивитись відео онлайн

Тетяна Решетняк (TAYANNA) – Край, мій рідний край: дивитись відео онлайн

Максим Перепелиця – Bad guy: дивитись відео онлайн

Катерина Степура – Don’t kill my vibe: дивитись відео онлайн

Нікіта Алєксєєв (Alekseev) – Let’s Get It Started: дивитись відео онлайн

Ліда Лі – Bang Bang: дивитись відео онлайн

Влад Каращук (LAUD) – Running: дивитись відео онлайн

Сергій Роман – Грушечка: дивитись відео онлайн

Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня: дивитись відео онлайн

Анастасія Картвелішвілі – На районе: дивитись відео онлайн

Марта Адамчук – Я вернусь: дивитись відео онлайн

Дар'я Петрожицька – Голубка: дивитись відео онлайн

Наталія Могилевська – Я завелась: дивитись відео онлайн

Роман Сасанчин – Luna Tu: дивитись відео онлайн

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримів 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.