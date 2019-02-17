Голос країни 9 сезон 5 випуск: легендарні хіти у виконанні учасників та кумедні жарти Потапа

Розважальний проект "Голос країни 9" продовжує вражати глядачів талантами. У неділю, 17 лютого, відбувся 5 випуск "сліпих прослуховувань", відтак ряди учасників шоу поповнились новими голосами.

За лаштунками шоу "Голос країни 9" вирують справжні пристрасті. Чимало талановитих співаків прагнуть розвернути своїм виступом крісла зіркових тренерів – Дана Балана, Тіни Кароль, Монатіка та Потапа. Однак місць у командах залишається все менше, що змушує конкурсантів добряче хвилюватись.

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Не менша напруга панує і в суддівських рядах. Кожен із зіркових наставників прагне запросити до своєї команди самородків, які зможуть скласти гідну конкуренцію у фіналі та здобути головний кубок шоу "Голос країни 9". Хто ж із талановитих співаків отримав щасливий квиток у наступний етап проекту – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Відкрив п'ятий ефір "сліпих прослуховувань" гурт Leon Voci. Львів'яни зізнались, що своїми каверами прагнуть руйнувати звиклі стереотипи щодо оперного вокалу. Чотири талановиті артисти обрали нелегку пісню з репертуару легендарного гурту Queen, яка допомогла Leon Voci розвернути крісло Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ гурту Leon Voci

Підкорити сцену шоу "Голосу країни" вирішила і Марія Нікуліна. Дівчина ледь оговталась від втрати близької людини, тому тільки у 9 сезоні вирішила приєднатись до вокального проекту. Чуттєвою піснею вона прагне показати, що в будь-якій складній ситуації завжди є те, заради чого варто жити. Марія Нікуліна не змогла обернути тільки крісло Дана Балана. Довго не роздумуючи, талановита вокалістка обрала команду Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Нікуліної

Показати свої вокальні дані вирішив і переможець другого сезону шоу "Танці з зірками" Сергій Костецький. Хореографа і власника танцювальних студій, який вже 6 років займається вокалом, прийшли підтримати його колеги. Запальні ритми пісні Елвіса Преслі змусили підвестись весь зал, а майстерний спів розвернув крісло Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Костецького

Ще змалку Дарія Телитченко мріяла стати співачкою. Однак всі вокальні шоу не приносили їй успіху, адже як учасники, так і судді вказували дівчині на пишні форми. Відтак Дарія Телитченко обрала "Голос країни", де не оцінюють зовнішність, а обирають тільки через приголомшливий вокал. Пісня Гайтани зачарувала Потапа і Монатіка, які зійшлись у боротьбі за співачку. Дарія обрала запального Монатіка.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Дарії Телитченко

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Наступним на сцену вийшов Данило Однораленко, який зізнався, що буде співати для Тіни Кароль. Артистку хлопець вважає своїм кумиром та додав, що саме її пісні дарують світло у прифронтові будні на Донеччині. Житель Костянтинівки обрав пісню, яка вразила Тіну Кароль оригінальністю.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Данила Однораленка

Прихильниця комедії "Скажене весілля" Карина Соколовська отримала підтримку від всіх акторів, а деякі з них прийшли на кастинг "Голосу країни". Дівчина обрала пісню підопічних Потапа "Промінь". Однак Карина не зуміла обернути крісла тренерів.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Соколовської

З Латвії приїхала і кавер-співачка Яна Клявіна. Дівчина зізналась, що вся Прибалтика слухає українські пісні, тому вона прийшла на "Голос країни", щоб отримати мотивацію та поради щодо подальшого розвитку. Яну обрали Тіна Кароль і Потап, від чого вона не стримала спів.

Для мене Україна завжди була сильна талантами. Тому я їхала сюди за наставником, який скаже, як мені далі йти, – зізналась Яна Клявіна.

Дівчина вагалась, але вирішила обрати Тіну Кароль, яка є для неї кумиром.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Яни Клявіної

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Молодий радіоведучий Володимир Заячковський вирішив підкорити глядачів та суддів "Голос країни". Запальний одесит, який вже має досвід виступів на сцені в "Лізі сміху", обрав життєрадісну пісню Don't Worry Be Happy, яка стала квитком у команду Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Заячковського

Відео буде згодом

А от жителька міста Ковель вирішила реалізувати пораду Кузьми Скрябіна. Послухавши спів Наталії Корніленко, артист порадив йти на велику сцену. Дівчина наважилась зробити перший крок до світу шоу-бізнесу та присвятити свою участь у шоу Скрябіну. Вокалістка розчулила Потапа та потрапила до його команди.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Корніленко

Відео буде згодом

Росіянин Євгеній Попов з дитинства мріяв стати артистом, однак проблеми із зайвою вагою ставали на заваді успіху. Хлопець зізнався, що завдяки музиці він повернув віру в себе. Але пройти у наступний етап вокального проекту так і не зумів.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Євгенія Попова

Відео буде згодом

Після успіху на "Слов'янському базарі" у 2007 році Наталія Краснянська розчарувалась у світі шоу-бізнесу та думала, що ніколи більше не вийде на сцену. Талановита вокалістка вирішила знов повернутись до музики, взявши участь у "Голосі країни". На спів дівчини в останні секунди повернувся Монатік.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Краснянської

Відео буде згодом

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Підкорювати зіркових суддів та глядачів вийшла і Світлана Гаєва. Дівчина, яка працює офіс-менеджером, вирішила кардинальна змінити своє життя та спробувати свої сили у вокальній кар'єрі. Проте розвернути крісла тренерів вона не змогла.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Світлани Гаєвої

Відео буде згодом

А от Владислава Берднікова намагалась потрапити на "сліпі прослуховування" шоу упродовж 5 років. Одеситка не опускала руки та створила свій гурт, який виступає в місті. На проекті талановита вокалістка хотіла б розкрити свій творчий потенціал. Допоможе їй у цьому Монатік, який забрав дівчину до своєї команди.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислави Берднікової

Відео буде згодом

Вибороти своє місце у шоу "Голос країни 9" вийшла Анастасія Андреєва. Запальна пісня Вітні Х'юстон допомогла енергійній співачці підкорити серця трьох зіркових тренерів. Та молода одеситка захотіла попрацювати з Тіною Кароль.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Андреєвої

Відео буде згодом

Незабутній виступ на шоу Арсен Журавель захотів присвятити своїй мамі. Хлопець зростав без батька, тому вже у 13 років почати вчити інших дітей вокалу та заробляти перші гроші. Арсен впевнено виступив на проекті, розвернувши всі крісла тренерів та зірвавши овації в залі. Після запеклої боротьби наставників він обрав репера Потапа.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Арсена Журавля

Відео буде згодом

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.