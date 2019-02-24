Голос країни 9 сезон 6 випуск: неймовірні виступи, які ввійдуть в історію шоу

У командах зіркових тренерів популярного проекту "Голос країни-9" залишається все менше місць. Відтак вокалісти з усіх сил намагаються розвернути їх крісла та потрапити у наступний етап шоу.

У неділю, 24 лютого, в Україні відбувся 6 випуск популярного шоу "Голос країни-9". На сцену вийшли чимало талановитих вокалістів, які вибороли собі одні з останніх місць в командах Тіни Кароль, Потапа, Монатіка та Дана Балана. Хто зумів потрапити до вокальних двобоїв – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Розпочав ефір кастингу Богдан Богославець з Івано-Франківська. Хлопець із 7 років займається академічним вокалом та здобув відповідну освіту. Свою справу він продовжив у сільській школі, де вчителює. Тіна Кароль розвернулась на голос Богдана Богославця, відтак співак долучився до її команди.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Богдана Богославця

Спробувати підкорити суддів Голосу вирішила і 16-річна вокалістка з Білорусі Ангеліна Василевська. Дівчина змалку займається музикою, тому найбільше боїться розчарувати своїх батьків. На тріумфальний виступ Ангеліни розвернулись всі зіркові тренери, однак вона обрала Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Ангеліна Василевська

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Ефектно виступив на шоу і Енрікеш Жоао, який народився у багатодітній родині в Анголі. Хлопець переїхав до Дніпра, де навчається та водночас працює вчителем англійської мови в дитячому садочку. Учасник проекту зізнався, що інколи виступає на святах та мріє в майбутньому стати артистом. Із трьох тренерів-чоловіків Енрікеш обрав Дана Балана, ставши 13 учасником в його команді.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Енрікеша Жоао

А от 19-річна студентка економічного факультету Вероніка Швець обрала досить складну пісню з репертуару гурту Onuka. Щоб вивчати вокал, вона створює та продає шкіряні аксесуари, створені власноруч. Проте розвернути крісла зіркових тренерів наполегливій Вероніці не вдалось.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Вероніки Швець

Підкорити велику сцену прагне Микола Запорожан. Чоловік має слабкий зір, але підтримка його великої родини та дружини дають йому стимул до участі в шоу. Свій виступ Микола присвятив коханій Сільвії, яка попри всі негаразди підтримує чоловіка та вірить у нього. Він долучився до команди Потапа.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Миколи Запорожана

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Окрім цього, зірковий тренер Потап обрав для своєї команди талановиту Аделіну Шевченко, яка у свої 16 років покинула рідний Бердянськ та вирушила до столиці підкорювати український шоу-бізнес. Наразі дівчина навчається в естрадно-цирковому училищі та мріє стати артисткою.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Аделіни Шевченко

Талановита вокалістка з Казахстану Вікторія Боцвіна зуміла стати останньою учасницею команди Тіни Кароль. 18-річна дівчина, яка є членом клубу бардів у рідному місті, настільки оригінально заспівала, що спершу її зірковий наставник вирішила, що на сцені – дует.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Боцвіної

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Наступним підкорювати сцену вийшов Артем Олексієнко. Хлопець працює в Національній заслуженій академічній капелі "Думка" та є її наймолодшим учасником. Та попри такий досвід він не зумів розвернути прискіпливих суддів, які тримають останні місця для особливих голосів.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Олексієнка

Одеський годинникар Андрій Карпов мріє, щоб весь світ дізнався про нього, як про артиста. Голос країни для чоловіка – перший щабель у досягненні задуму. Приголомшливий вокал у стилі Джастіна Тімберлейка розвернув крісла Потапа та Монатіка. Після вагань Андрій Карпов не обрав репера, надавши перевагу харизматичному Дмитру Монатіку.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Карпова

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Катерина Гудим, яка є піаністкою та викладачем в дитячій музичній студії, приголомшила діапазоном свого голосу. Перед виступом дівчина зізналась, що співати її навчила мама та віддала талановиту доньку до консерваторії. Обидва тренери, в яких залишились останні місця в командах, запросили Катерину Гудим до співпраці. Співачка, за порадою своїх вихованців, обрала Потапа.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Гудим

Та якщо одні вокалісти з легкістю отримують можливість йти в другий етап, Герман Романченко вже всьоме бореться за місце в шоу Голос країни. Після кожної невдалої спроби, чоловік повертався у рідне Запоріжжя та працював над помилками. В останні секунди виступу Герман зумів розвернути два суддівські крісла та долучився до команди Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Германа Романченка

Співачка-початківець Владислава Пісоцька дуже переживала, що в командах зіркових тренерів залишилось всього 2 місця. Дівчина переконана, що і для аматорів є місце на вокальному проекті. Однак розвернути крісла Дана Балана та Монатіка вона не змогла.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислави Пісоцької

Після трагічної смерті матері Катерину Гулюк з 5 років виховувала бабуся. Саме вона звернула увагу на вокальні дані дівчинки та наполягала, аби вона навчалась у музичній школі. Тримаючи інтригу, Потап натиснув кнопку в останні секунди виступу Катерини Гулюк.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Гулюк

На сцену Голосу вийшов учасник Євробачення-2015 від Молдови Паша Парфеній. Вокаліст давно не виходив на велику сцену, тому із задоволенням заспівав фрагмент улюбленої пісні Майкла Джексона. Молдовський артист переконаний, що громадянин іншої країни теж може стати переможцем Голосу країни-9. Своїм виступом Паша Парфеній зірвав овації в залі, однак не розвернув зіркові крісла.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Паша Парфеній

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країни

Вокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.