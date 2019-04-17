Голос країни 9 сезон: які пісні привели у фінал шоу Андрія Хайата

138 Читать новость на русском
Голос країни 9 сезон - Андрій Хайат - слухати пісні фіналіста
Голос країни 9 сезон: виступи Андрія Хайата / Instagram / @ado.khayat

Андрій Хайат – один із претендентів на перемогу в шоу "Голос країни-9". Вокаліст із першого "сліпого прослуховування" вразив зіркових суддів оригінальною манерою співу. Його особливий стиль Тіна Кароль вирішила не змінювати, а навпаки допомогла йому розкрити нові можливості голосу.

Вже у неділю, 21 квітня, Україна дізнається ім'я переможця вокального шоу "Голос країни 9 сезон". А поки організатори готуються до грандіозного фіналу проекту, журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які виступи учасників привели їх до вирішального етапу конкурсу.

Читайте також: Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу

Андрій Хайат прийшов на кастинги "Голосу країни-9" з невпевненістю, що його манера виконання пісень сподобається комусь. Хлопець з невеличкого міста Знам'янка не встиг потрапити на кастинг у 2017 році, тому упродовж року працював над композицією, створеною ще за часів Київської Русі. До фольклорної пісні Андрій Хайат додав сучасних бітів, що зробили трек унікальним. 

Він став першим учасником 9 сезону "Голосу країни", який зумів розвернути всі крісла зіркових тренерів. Андрій Хайат, не вагаючись, обрав команду Тіни Кароль і, мабуть, не прогадав. Поп-діва зуміла по-різному показати його голос та підібрала для нього ефектні постановки. 

Кажуть, що див не існує, але я, як ніхто інший, знаю, що це не так. Ви – моє головне диво! Ваша підтримка та віра допомагають мені прокидатись з відчуттям тотального щастя у душі та надихають "віднаходити нові кольори" української пісні. Без вас цього б ніколи не відбулося і я зроблю все, що від мене залежить, аби виправдати вашу довіру у суперфіналі,
– зізнався Андрій Хайат.

Який шлях пройшов учасник "Голосу країни-9" – дивіться у відео його виступів. 

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата на кастингу

Читайте також: Голос країни 9 сезон 13 випуск: феєричні виступи з тренерами та боротьба за місце у фіналі

Голос країни 9 сезон 8 випуск: дивитись онлайн вокальні нокаути – Андрій Хайат та Гульназ Хасанова

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – Андрій Хайат у чвертьфіналі

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата у півфіналі

Читайте також: Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу

Голос крахни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – тріо Тіни Кароль, Андрія Хайата і Девіда Аксельрода

 

blog_ava
Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
сьогодні
17874
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
сьогодні 11:21 Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
Богданна Рибак 375
Рецепт пухкої паски на Великдень
16 квітня 20:40 Рецепт пухкої паски на Великдень
Богданна Рибак 793
Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
16 квітня 12:24 Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
1164
Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
16 квітня 10:31 Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
1794
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
15 квітня 20:05 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
7328
Новини
Більше новин
Залиште відгук