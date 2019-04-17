Голос країни 9 сезон: які пісні привели у фінал шоу Андрія Хайата

Андрій Хайат – один із претендентів на перемогу в шоу "Голос країни-9". Вокаліст із першого "сліпого прослуховування" вразив зіркових суддів оригінальною манерою співу. Його особливий стиль Тіна Кароль вирішила не змінювати, а навпаки допомогла йому розкрити нові можливості голосу.

Вже у неділю, 21 квітня, Україна дізнається ім'я переможця вокального шоу "Голос країни 9 сезон". А поки організатори готуються до грандіозного фіналу проекту, журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які виступи учасників привели їх до вирішального етапу конкурсу.

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Андрій Хайат прийшов на кастинги "Голосу країни-9" з невпевненістю, що його манера виконання пісень сподобається комусь. Хлопець з невеличкого міста Знам'янка не встиг потрапити на кастинг у 2017 році, тому упродовж року працював над композицією, створеною ще за часів Київської Русі. До фольклорної пісні Андрій Хайат додав сучасних бітів, що зробили трек унікальним.

Він став першим учасником 9 сезону "Голосу країни", який зумів розвернути всі крісла зіркових тренерів. Андрій Хайат, не вагаючись, обрав команду Тіни Кароль і, мабуть, не прогадав. Поп-діва зуміла по-різному показати його голос та підібрала для нього ефектні постановки.

Кажуть, що див не існує, але я, як ніхто інший, знаю, що це не так. Ви – моє головне диво! Ваша підтримка та віра допомагають мені прокидатись з відчуттям тотального щастя у душі та надихають "віднаходити нові кольори" української пісні. Без вас цього б ніколи не відбулося і я зроблю все, що від мене залежить, аби виправдати вашу довіру у суперфіналі,

– зізнався Андрій Хайат.

Який шлях пройшов учасник "Голосу країни-9" – дивіться у відео його виступів.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата на кастингу

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Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – Андрій Хайат у чвертьфіналі

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата у півфіналі

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Голос крахни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – тріо Тіни Кароль, Андрія Хайата і Девіда Аксельрода