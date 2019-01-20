Голос країни 9 сезон 1 випуск: хто підкорив зіркових суддів приголомшливим співом

У неділю, 20 січня, в Україні стартувало одне з найпопулярніших розважальних шоу – "Голос країни 9". Чим запам'ятається перший випуск проекту – дивіться в нашому матеріалі.

Популярне шоу "Голос країни 9" привернуло чималу увагу меломанів, адже, за словами Монатіка, воно буде дуже особливим. Відтак тисячі людей з нетерпінням очікують на грандіозну прем'єру, бо на їх очах будуть відкриватись нові таланти та зароджуватись зірки.

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Вирішувати долю учасників на кастингах шоу будуть зіркові судді, які зайняли свої крісла на першому "сліпому прослуховуванні". Тіна Кароль, Монатік, Потап та молдовський поп-співак Dan Balan боротимуться за кращих вокалістів, щоб разом із ними згодом перемогти на шоу.

Першим на сцену вийшов боксер з Одеси В'ячеслав Кретов. 30-річний чоловік настільки проникливо виконав пісню "Skin" Rag'n'Bone Man, що всі зіркові тренери, крім Тіни Кароль, повернулись до В'ячеслава. Спортсмен потрапив до команди Dan Balan.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ В'ячеслава Кретова

Своєрідною "Міс яскравість" на шоу стала Марина Фижделюк. Гуцулка емоційно виконала пісню "Коломийка". До дівчини обернулись Dan Balan та Потап, однак Марина обрала запального молдовсього артиста, з яким вже встигла станцювати гуцулку.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Марини Фижделюк

Наступною підкорювала шоу Роксолана Сирота, яка займається агробізнесом. Дівчина виконала пісню "New Rules". На спів львів'янки обернувся тільки Потап.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Роксолани Сироти

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А от 16-річна Яна Клісовська обрала популярну пісню гурту KAZKA "Плакала". Однак жоден із зіркових тренерів не обрав дівчину до своєї команди.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Яни Клісовської

Наступний учасник не зміг минулого сезону потрапити на "Голос країни". Андрій Хайат весь цей час готувався до шоу. Він перший розвернув усі чотири крісла суддів, виконавши пісню "В кінці греблі шумлять верби". Проте обрав він Тіну Кароль.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата

Віталій Лашко заспівав на проекті пісню "Синя вічність". Харків'янин приголомшив своїм співом, але в наступний етап шоу так і не потрапив.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Віталія Лашка

Не оминув можливість долучитись до шоу тамада Андрій Хорисенко, який зробив кавер-версію пісні Монатіка. З трьох зіркових суддів хлопець обрав свого кумира, чий хіт приніс йому успіх.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хорисенка

Ксенія Бахчалова, яка має вади зору, вийшла на сцену з піснею "Крила". Дівчина настільки чуттєво виконала трек, що розчулила глядачів і суддів. Ксенія долучилась до команди Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Бахчалової

На українському проекті з'явився і харизматичний представник Оману. Хайтхам Мохаммед зачарував всіх арабськими мотивами та потрапив до команди Dan Balan.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Хайтхама Мохаммеда

Одеситка Богдана Ренк запалила на проекті з рок-хітом "Hero". Ритмічна пісня допомогла їй потрапити до команди Потапа.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Богдани Ренк

Наважилась на участь у шоу й 68-річна Лідія Горошко. Жінка виконала пісню "", яка допомогла їй розвернути крісло Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Лідії Горошко

Справжньою несподіванкою для зіркових суддів став виступ співака Володимира Ткаченка, який змінив своє ім'я на Девід Аксельрод. Чоловік Олени Мозгової зірвав овації глядачів та з легкістю отримав прихильність від всіх членів журі. Однак слова тіни Кароль переконали артиста обрати саме її команду.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.