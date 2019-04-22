Оксана Муха – переможець шоу "Голос країни-9": біографія

У неділю, 21 квітня, в Україні відбувся фінал одного з найпопулярніших вокальних шоу – "Голос країни-9". За результатами голосування глядачів, перемогу на проекті здобула вокалістка Оксана Муха, яка представляла команду Дана Балана.

У грандіозному фіналі на сцену "Голосу країни-9" вийшли фіналісти проекту Андрій Хайат, Вікторія Олійник, Оксана Муха, Карина Арсентьєва та зіркові гості. Феєричні постановки та потужні виступи приголомшили всіх глядачів. Та найбільш очікуваним був момент оголошення результатів голосування. За підсумками, переможцем проекту стала Оксана Муха.

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На популярний проект талановита львів'янка прийшла, не маючи надії, що стане тріумфатором. 37-річна Оксана Муха разюче відрізнялася від інших учасників проекту, адже з першої ноти її проникливого співу весь зал затамовував подих. Головною метою співачки було "не дати загинути пісням", які створила легендарна Квітка Цісик. І з цим завданням Оксана Муха впоралась неймовірно.

Найважливішим моментом у моєму житті був той день, коли я вперше почула Квітку Цісик ще дитиною. Народжена за океаном, в американському середовищі вона настільки тонко відчувала українську пісню. Вона співала душею,

– розповіла із захватом Оксана Муха.

Талант співачки розгледів Дан Балан, який і запросив її до своєї команди. Молдовський артист зізнався, що завдяки Оксані Мусі він пізнав красу української культури та народної пісні.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

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У фіналі "Голосу країни-9" молдовський артист спеціально для їхнього дуету написав пісню з мотивами народної композиції. Дан Балан вперше заспівав українською мовою, чим вразив усіх глядачів.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивитись онлайн – дует Дана Балана та Оксани Мухи

Оксана Муха зуміла закохати у свій спів не тільки зіркового тренера, але й всіх глядачів шоу. У півфіналі за чуттєву львів'янку свої голоси віддали 90% прихильників проекту.

Водночас суперники Оксани Мухи від початку були переконані, що вона – сильний конкурент. Вокалістку підтримали не тільки глядачі в Україні, але й за її межами. Зокрема, родичі Квітки Цісик подякували вокалістці, що вона продовжує справу їхньої легендарної артистки.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.