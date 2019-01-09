Тренери 9 сезону "Голосу країни" в Україні

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Голос країни 2019 - дата виходу, початок 9 сезону шоу Голос країни в Україні
Тренери 9 сезону "Голосу країни" в Україні / 1plus1.ua

Перший ефір "сліпих прослуховувань" нового дев'ятого сезону вокального шоу "Голос країни" глядачі побачать 20 січня 2019 року. Новий етап проекту стартує зі зміненим суддівським складом.

Про це повідомили на сайті 1+1

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Тренерами "Голосу країни" 9 стануть співачка Тіна Кароль, співак MONATIK, шоумен і продюсер Потап та поп-співак Dan Balan.

Народна артистка України Тіна Кароль за суддівське крісло сідатиме вшосте, до неї приєднується лідер гурту MOZGI Олексій Потапенко, однак суддівство він очолить вп'яте. 

голос країни 9 сезон
Голос країни 9 сезон

Вперше до тренерів "Голосу країни" приєднається співак MONATIK, однак співоче шоу не є для нього новинкою, адже раніше він був наставником в дитячому проекті "Голос. Діти". Вперше телеглядачі побачать у суддівському кріслі поп-співака і композитора Dan Balan.

9 сезон шоу обіцяє відкрити глядачам нові обличчя і таланти. Новий сезон пройде під слоганом "Зірки серед нас". Відомо, що команда "Голосу країни" прослухала більше 10 000 вокалістів з України, а також із сусідніх країн. На "сліпі прослуховування" потрапили близько 100 учасників, які мали можливість поборотися за участь в проекті і місце в команді одного з зіркових тренерів.

Нагадаємо, 8 сезон співочого шоу "Голос країни" відбувся весною 2018 року на телеканалі "1+1". За перемогу у фіналі "Голосу країни-8" боролись Олена Луценко (команда Сергія Бабкіна), Анна Трінчер (команда Джамали), Србуі Саргсян (команда Потапа), а також Андрій Рибарчук (команда Тіни Кароль). Перемогу талановитій Олені Луценко принесла пісня Ніни Матвієнко "Колискова зорі". На артистку чекали щедрі подарунки в знак перемоги на проекті: вона отримала почесне звання "голосу країни", 3-місячну ротацію на ХітФМ, а також квартиру у ЖК "Щасливий".

Теги: LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: 24 канал
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