Тренери 9 сезону "Голосу країни" в Україні

Перший ефір "сліпих прослуховувань" нового дев'ятого сезону вокального шоу "Голос країни" глядачі побачать 20 січня 2019 року. Новий етап проекту стартує зі зміненим суддівським складом.

Про це повідомили на сайті 1+1.

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Тренерами "Голосу країни" 9 стануть співачка Тіна Кароль, співак MONATIK, шоумен і продюсер Потап та поп-співак Dan Balan.

Народна артистка України Тіна Кароль за суддівське крісло сідатиме вшосте, до неї приєднується лідер гурту MOZGI Олексій Потапенко, однак суддівство він очолить вп'яте.



Голос країни 9 сезон

Вперше до тренерів "Голосу країни" приєднається співак MONATIK, однак співоче шоу не є для нього новинкою, адже раніше він був наставником в дитячому проекті "Голос. Діти". Вперше телеглядачі побачать у суддівському кріслі поп-співака і композитора Dan Balan.

9 сезон шоу обіцяє відкрити глядачам нові обличчя і таланти. Новий сезон пройде під слоганом "Зірки серед нас". Відомо, що команда "Голосу країни" прослухала більше 10 000 вокалістів з України, а також із сусідніх країн. На "сліпі прослуховування" потрапили близько 100 учасників, які мали можливість поборотися за участь в проекті і місце в команді одного з зіркових тренерів.

Нагадаємо, 8 сезон співочого шоу "Голос країни" відбувся весною 2018 року на телеканалі "1+1". За перемогу у фіналі "Голосу країни-8" боролись Олена Луценко (команда Сергія Бабкіна), Анна Трінчер (команда Джамали), Србуі Саргсян (команда Потапа), а також Андрій Рибарчук (команда Тіни Кароль). Перемогу талановитій Олені Луценко принесла пісня Ніни Матвієнко "Колискова зорі". На артистку чекали щедрі подарунки в знак перемоги на проекті: вона отримала почесне звання "голосу країни", 3-місячну ротацію на ХітФМ, а також квартиру у ЖК "Щасливий".