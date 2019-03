Голос країни 9 сезон 10 випуск: хто подолав вокальні нокаути та потрапив до чвертьфіналу шоу

Після вокальних двобоїв на учасників шоу "Голос країни 9 сезон" очікують нокаутів, у результаті яких визначаться імена співаків, які пройдуть у прямі ефіри. Стартували запекла боротьба у 10 випуску шоу.

Все менше часу залишається до перших прямих ефірів проекту "Голос країни 9 сезон". Відтак учасники шоу, які підкорили зіркових тренерів на кастингах та двобоях, намагаються вибороти собі квиток до фінальних поєдинків.

Читайте також: Голос країни 9 сезон 9 випуск: чуттєві виступи та романтика серед зіркових суддів

У 10 випуску розважального проекту між вокалістами розпочались нокаути. Кожен учасник команди Дана Балана, Тіни Кароль, Потапа і Монатіка вийшов на сцену та представив сольне виконання пісні. Зіркові тренери з-поміж усіх вокалістів повинні вибрати всього 4, розпрощавшись з іншими талановитими співаками.

Команда Монатіка

Вокальні нокаути відкрила команда Монатіка. Першою вийшла Дарія Телитченко, яка прагне показати всім пишнотілим вокалісткам, що їхні комплекси не мають ставати на заваді мріям. Вокалістка розпочала композицію This Is Me досить несміливо, проте вже всередині пісні вона продемонструвала свій вокальний потенціал. Дівчина посіла перший стілець.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Дарії Телитченко

Продовжив вокальну битву Андрій Карпов, який зізнався, що сама участь звичайного годинникаря у шоу – це вже успіх. Чимало учасників команди Монатіка вважають його найсильнішим конкурентом.

Талановитий вокаліст по-особливому заспівав знану пісню Олександра Пономарьова "Зіронька". Популярний хіт викликав захват у студії, а хлопець зумів посунути Дарію Телитченко з першого крісла.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Карпова

Читайте також: Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу

Щира Магдалена Паскар прикута до візка, однак під час співу вона демонструє силу свого духу. "Вона завжди розтоплює серця", – розповіли учасники шоу, які навіть готові поступитись для співачки своїм місцем у чвертьфіналі.

Вокалістка заспівала чуттєву пісню гурту "Один в каное", викликавши сльози у всіх глядачів у залі. Монатік вирішив попрощатись з Магдаленою, бо не хоче, щоб дівчина почала боротись за місце у шоу, адже вона вже перемогла, виконавши свою місію на проекті.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Магдалени Паскар

Підкорювати сцену вийшли і брати Таранцови. Великою їхньою перевагою є те, що вони – єдиний дует на проекті. Влад і Роман прагнуть потрапити до прямих ефірів, успішно заспівавши композицію Made Of Love.

І хоч колеги Монатіка навіть заявляли, що хлопцям пора йти додому, однак зірковий тренер віддав їм друге крісло, вкотре посунувши Дарію Телитченко.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Романа і Влада Таранцових

Читайте також: Голос країни 9 сезон 8 випуск: як критикувала Тіна Кароль і чому зіткнулися Дан Балан з Потапом

Вибороти своє крісло у чвертьфіналі вийшла і Анна Волобуєва. Дівчина зізналась, що з дитинства співає у церковному хорі, однак цього досвіду їй не вистачає, щоб повністю приборкати хвилювання. Та на сцені вона настільки щиро заспівала, що викликала овації серед глядачів. Анна Волобуєва зайняла третє місце, вчергове посунувши Дарію Телитченко.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Волобуєвої

Претенденткою на перемогу у шоу є Аліна Підлужна. Монатік називає вокалістку космічною через оригінальну манеру виконання пісень, чим можуть похизуватись одиниці артистів.

І хоч зіркові тренери були в захваті від інтерпретації хіта Wonderful Life, вокалістка з розпачем сприйняла свій виступ. Монатік віддав Аліні Підлужній четверте місце та розпрощався з Дарією Телитченко.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Аліни Підлужної

Андрій Хорисенко виступив у вокальних нокаутах з романтичною піснею гурту Maroon 5. Талановитий вокаліст є ще й успішним саунд-продюсером, тому Монатік відверто зізнався, що хотів би з хлопцем працювати надалі.

Хіт Андрій Хорисенко виконав не досконало, тому зірковий тренер попрощався з вокалістом, попросивши у нього вибачення за таке рішення.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хорисенка

Читайте також: Голос країни 9 сезон 7 випуск: якими особливими учасниками закрилися команди зіркових тренерів

Команда Монатіка у попередньому ефірі поповнилась неймовірною вокалісткою – Гульназ Хасановою. Дівчина розповіла, що новий тренер для неї відкрив чимало можливостей її голосу, тому на сцену вона вийшла дуже впевнено.

Та попри феєричний виступ Гульназ Хасанова не отримала бажаного місця у чвертьфіналі.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Гульназ Хасанової

Останньою з команди Монатіка на сцену вийшла Вікторія Олійник. Співачка показала свою харизму та силу вокалу, будучи з переламаною ногою. Тепер, коли дівчина зняла гіпс, всі учасники бояться її як конкурента.

Потап заявив, що виступ Вікторії Олійник був найкращим у 10 випуску. Феєричний виступ дівчини змусив задуматись Монатіка та просити про зміну правил. Після дозволу продюсерів зірковий тренер попрощався з Анною Волобуєвою, яка була на третьому місці та залишив у шоу харизматичну Вікторію Олійник.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Олійник

Читайте також: Голос країни 9 сезон 6 випуск: неймовірні виступи, які ввійдуть в історію шоу

Команда Потапа

Першою підопічною Потапа, яка вийшла на нокаут, стала молода мама з рокерським стилем Вікторія Ягич. Вокалістка запалила із енергійною піснею Sweet Dreams, в якій повністю розкрила свій талант. Всі зіркові тренери віддали Вікторії Ягич перше місце, а Потап дослухався до своїх колег.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Ягич

Наступною вийшла одна з фавориток шоу Наталія Повстяна. Дівчина побувала на дитячому "Голосі", тому впевнено знає, чого хоче досягнути на проекті.

Співачка сміливо нокаутувала всіх приголомшливим виконанням пісні "Облиш". Емоційний трек викликав шквал овацій у залі та серед зіркових суддів. Наталя Повстяна зайняла друге місце.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Повстяної

Зваблива вокалістка Роксолана Сирота теж є сильною конкуренткою на проекті. На сцені "Голосу країни вона виконала складну композицію з репертуару Кайлі Міноуг, змусивши зал аплодувати стоячи.

"Ви хижа і небезпечна", – сказав Монатік, порадивши дівчині віддати друге місце. Однак Потап надав їй наступне, третє крісло.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Роксолани Сироти

Читайте також: Голос країни 9 сезон 5 випуск: легендарні хіти у виконанні учасників та кумедні жарти Потапа

Чуттєвий вокаліст Ярослав Кошельник своїм вокалом затамовує подих у багатьох жінок в Україні. Тому всі його суперники переконані: якщо чоловік потрапить до прямих ефірів, отримає чималу підтримку глядачів.

На вокальних нокаутах Ярослав заспівав композицію "Дивлюсь я на небо", розбурхавши весь зал. Потап запросив вокаліста на четверте місце.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Ярослава Кошельника

Продовжила боротьбу за квиток у чвертьфіналі Богдана Ренк. Дівчина перед виступом зізалась, що її батьки відмовились від неї, залишивши на виховання бабусі. На "Голосі країни-9" Богдана знайшла таку потужну підтримку, що не хоче це втратити.

Вокалістка приголомшила потужним голосом, майстерно виконавши пісню The Hardkiss. Богдана Ренк зайняла друге крісло, посунувши інших вокалісток.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Богдани Ренк

Наступною на сцену вийшла Марина Круть – вокалістка з бандурою, яку Потап "вкрав" у Монатіка. Отримавши другий шанс, вона не має наміру опускати руки та здаватись, тому готова по-справжньому боротись за місце у проекті.

Дівчина виконала один із найпопулярніших хітів The Queen, чуттєво зігравши на бандурі. Всі одноголосно порадили Потапу віддати вокалістці перше місце, однак дівчині віддали третє місце.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Марини Круть

Читайте також: Голос країни 9 сезон 4 випуск: які пристрасті вирували на сцені та хто з учасників пройшов далі

Підкорювати серця глядачів та виборювати місце у прямих ефірах вийшов Арсеній Журавель. Хлопець зворушливо заспівав хіт Lady In Red, змусивши всіх затамувати подих від високих нот.

Тільки за те, що вокаліст дослухався до порад зіркового тренера, Потап віддав йому друге крісло, автоматично зробивши Арсенія чвертьфіналістом.

Голос країни 9 сезон 10 виступ: дивитись онлайн – виступ Арсенія Журавля

А от гурт "Шпилясті кобзарі" вирішили по-особливому виконати композицію "Шампанські очі". Яскрава поява співаків вразила всіх.

У залі сидів Дмитро Шуров, який зізнався, що колись цю пісню для своєї дружини Світлани написав Андрій Кузьменко. Після смерті артиста він отримав пропозицію від жінки переспівати особливу пісню. Тому трек під звук бандур додав ще більшої унікальності.

Потап попросив вибачення у Марини Круть та посадив "Шпилястих кобзарів" на четверте місце.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ "Шпилястих кобзарів"

Мабуть, найбільш хвилюючим був вихід на сцену Карини Арсентьєвої. Перед виступом співачка зізналась, що обрана пісня буде для неї справжнім викликом. Все тому, що викладач з вокалу забороняв виконувати оперну композицію, наголошуючи, що Карина не готова до таких високих нот.

Та попри всі побоювання наставника співачка бездоганно виконала пісню та розкрилась по-іншому перед глядачами. Потап похвалив Карину Арсентьєву, назвавши виступ найкращим у 10 випуску.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Арсентьєвої

Команда Дана Балана

Дебютував на нокаутах "Голосу країни-9" спортсмен В'ячеслав Кретов, який зумів феєрично відкрити виступи команди Дана Балана. Вокаліст з легкістю виконав одну з найвідоміших пісень The Queen.

"Я не очікував, що буде настільки приголомшливо", – зізнався Дан Балан, віддавши перше крісло учаснику проекту.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ В'ячеслава Кретова

Співачка Оксана Муха зуміла реалізувати свій задум на шоу – вона майстерно нагадує глядачам творчість легендарної Квітки Цісик. Після виступів дівчини Дан Балан у захваті від національних пісень.

На вокальних нокаутах вона виконала пісню "Шуміла ліщина", викликавши захват у всіх учасників "Голосу". Доповнила свій виступ Оксана Муха грою на скрипці.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

Мабуть, першість у найбільш харизматичних виступах може отримати радіоведучий Володимир Зайончковський. Любитель гумору з легкістю створив справжнє шоу на сцені та під час виступу запросив Тіну Кароль до танцю.

Хоч колеги радили Дану Балану посадити вокаліста на перше крісло, однак він скерував Володимира на останнє, четверте місце.

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Зайончковського

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.