Голос країни 9 сезон 11 випуск: хто з команди Тіни Кароль і Дана Балана пройшов до прямих ефірів

У неділю, 31 березня, на екрани вийшов останній ефір нокаутів, в яких учасники боролися за можливість потрапити до прямих ефірів. З ким вирішив боротися за перемогу Дан Балан і які вокалісти потрапили до команди чвертьфіналістів Тіни Кароль – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

У кожного з учасників "Голосу країни 9", окрім перемоги в проекті, є мета потрапити хоча б до прямих ефірів, які зазвичай розпочинаються після "нокаутів". Останній випуск, так званого, поєдинку, який режисери разом із зірками та вокалістами знімають задовго до трансляції, відбувся у неділю, 31 березня.

За місце на бажаному кріслі, яке відкриває дорогу до першого прямого ефіру в проекті, боролися учасники команд Дана Балана та Тіни Кароль. Хто з вокалістів зумів здивувати свого тренера на "нокаутах" та залишився в омріяному кріслі, тим самим потрапивши у чвертьфінал, – читайте далі.

Команда Дана Балана

Вокальні нокаути у команді Дана Балана продовжила Катерина Бегу. Дівчина вийшла на сцену і знову зачарувала суддів своїм вокалом Після виступу тренер вийшов до дівчини на сцену і ніжно обійняв її. Після цього Тіна Кароль не дуже задоволено запитала, що шукала Катерина на сцені в першій половині пісні. Дан Балан посадив учасницю на перший стілець.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бегу

Наступним на сцену вийшов Енрікеж Жоао. З перший нот хлопець зірвав шквал оплесків від публіки. Тренер одразу підскочив з місця і почав танцювати, не приховуючи захвату від виконання Енрікежа. "Жити хочеться. Мені подобається, що відбувається зараз в команді Дана Балана", – прокоментував виступ хлопця Монатік. Однак сам Дан Балан вирішив не садити хлопця на жоден зі стільців.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Енрікежа Жоао

Третім завойовувати місце на стільці вийшов Олександр Мороз. Дан Балан "вкрав" хлопця під час вокальних боїв команди Монатіка. Свій виступ хлопець розпочав зі знаменитої "місячної ходи", оскільки тренер довірив йому виконувати пісню легендарного Майкла Джексона "Who is it?". Дан Балан сказав, що він завжди буде підтримувати його, але не віддавши йому жодного з крісел.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Мороза

Продовжив боротьбу за місце в чвертьфіналі Гіоргі Дарахвелідзе. Хлопець виконав пісню знаменитого українського гурту "Океан Ельзи" під назвою "Сьюзі". Своїм співом йому вдалося довести своєму тренерові, що він може стати гідним учасником чвертьфіналу. Тому Володимир Зайончковський покинув проект, а Гіоргі Дарахвелідзе сів на четвертий стілець.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Гіоргі Дарахвелідзе

Для яскравої гуцулки Марини Фіжделюк Дан Балан підібрав запальну, однак незвичну для неї пісню. Він запропонував їй заспівати англійською мовою, що стало для неї справжнім випробуванням. Попри те, що тренер виказав Марині своє захоплення, він не зміг запропонувати їй сісти на жодне з крісел.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Марини Фіжделюк

Останнім з команди Дана Балана боротися за місце в прямих ефірах вийшов на сцену Рафі Хейтам. Хлопець знову виконував пісню у звичному для нього стилі, тому інші учасники з команди зіркового тренера обурювалися щодо цього.

Під кінець виступу Рафі підійшов до крісла Тіни Кароль і сів на бильце, після чого поцілував тренерку у щічку. Потап запропонував посадити його на четверте крісло, а Тіна – на перше. Дан Балан погодився зі своїми колегами, вибачився перед Гіоргі Дарахвелідзе і запросив Рафі йти з ним до прямих ефірів.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Рафі Хейтама

Команда Тіни Кароль

Останньою до бою в "нокаутах" приступала команда неодноразової переможниці проекту "Голос країни" Тіни Кароль. Зіркова тренерка довірила відкривати виступи своєї команди вокалісту з особливим стилем подачі. На сцену вийшов Андрій Хайат. Хлопець виконував пісню українською мовою, граючи при цьому на баяні. Тіна Кароль не змогла стримати емоцій, піднялася з крісла і почала танцювати. Монатік одразу запропонував садити його на перше крісло.

Тіна Кароль сказала йому, що для нього є одне місце в проекті "Голос країни 9" і це перше місце, посадивши його на перший стілець.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата

Другою на сцену вийшла дівчина, у якої, за словами інших учасників команди Тіни Кароль, ангельський голос. Ксенія Бахчалова сильно і без жодних похибок виконала ніжну композицію. Саме тому, за словами Тіни Кароль, вона посадила її на перший стілець. Ксенія посунула Андрія Хайата, що дуже здивувало вокалістів, які сиділи за лаштунками і очікували на свій вихід.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Бахчалової

Наступною виборювати місце у прямих ефірах вийшла 70-річна Лідія Горошко. Перед виходом на сцену Тіна Кароль представила її як молодшу за себе. Пані Лідія виконала запальну українську пісню, чим вкотре зачарувала зіркових тренерів. Тіна Кароль низько вклонилася перед нею, однак не запропонувала їй жодного з крісел. Зіркова тренерка заргументувала свій вибір тим, що для пані Лідії шоу стало так званим стресом, а вона вже стала зіркою для усієї України.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Лідії Горошко

Наступним виборювати місце у прямих ефірах вийшов Данило Однорадленко. Під час його виступу Тіна Кароль хвалила його, викрикувавши "Молодець" і танцюючи біля свого крісла. Однак учасники, які сиділи за лаштунками, зізнавалися, що не побачили різкого росту. Однак Тіна Кароль вирішила по-іншому і посадила Данила на третій стілець.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Данила Однорадленка

Розбавити сольні виступи на сцені "Голосу країни 9" вийшов квартет Leon Voci. Хлопці виконали пісню Олександра Пономарьова "З ранку до ночі". Тіна Кароль була вражена виступом квартету, вигукувавши слова захвату. Потап запропонував посадити їх на друге крісло, на якому сидів Андрій Хайат. Однак Тіна Кароль запропонувала їм третій стілець, посунувши тим самим Данила Однорадленка.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ квартету Leon Voci

Наступним вийшов на сцену Артем Ліска. Тіна Кароль врятувала хлопця, коли Дан Балан не обрав його у поєдинку на вокальних двобоях. Перед його виходом на сцену тренерка попередила, що хлопець звучатиме зовсім по-іншому, ніж раніше. І справді, Артему вдалося підірвати з крісел і примусити танцювати усіх тренерів. Тіна Кароль посадила його на четверте крісло, а це означає, що Данило Однорадленко покинув 9 сезон "Голосу країни" назавжди.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Ліски

Боротися за місце в кріслі, яке може відкрити дорогу до прямих ефірів, вийшов Девід Аксельрод. Ксенія Бахчалова, яка автоматично стала першою чвертьфіналісткою у команді Тіни Кароль, одразу сказала, що зараз буде сильний виступ. І вона не помилилася. Публіка стоячи аплодувала Девіду після його виступу, а Тіна Кароль сказала, що для нього може запропонувати лише перше місце і ніяке інше. На жаль, Артему Лісці довелося покинути шоу "Голос країни 9 сезон".

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода

Мріє потрапити до прямих ефірів і завзята шанувальниця Тіни Кароль Дар'я Храмова. Дівчина, яку вважали копією зіркової тренерки, показала всі можливості свого голосу. Вона справила неабияке враження на Потапа та Монатіка, однак Тіна Кароль вказала на деякі неточності у її виступі. За її словами, саме це не змогло забезпечити їй місце у чвертьфіналі та посунути квартет Leon Voci. Дар'я Храмова покинула шоу зі словами подяки Тіні Кароль.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Храмової

Останньою з команди Тіни Кароль боротися за місце у чверть фіналі вийшла Ніка Тупилко. Після неймовірного виступу Дар'ї Храмової дівчині було лячно виходити на сцену, але їй вдалося довести Тіні Кароль, що саме вона гідна прямих ефірів. Зіркова тренерка звернулася до квартету Leon Voci зі словами подяки. "У вас є сцена, вас чекає світ, а її, окрім бургерної, нічого не чекає. Лише ви з таким великими серцем, яке є у вас, могли це зрозуміти", – сказала Тіна Кароль. Тому запропонувала дівчині четверте крісло.

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Ніки Тупилко

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні. Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.