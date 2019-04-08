Голос країни 9 сезон 12 випуск: ефектні постановки від тренерів і неймовірні виступи учасників

Довгоочікувані прямі ефіри для учасників проекту "Голос країни 9" розпочалися у неділю, 7 квітня. Тіна Кароль, Дан Балан, Монатік і Потап влаштували неймовірне вокальне шоу, однак кожному з тренерів довелося попрощатися з двома учасниками зі своїх команд. Кому вдалося пройти у півфінал – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

І глядачі, і тренери, і учасники шоу "Голос країни 9" з нетерпінням чекали на прямі ефіри. Для когось з вокалістів досвід виступів наживо був першим, тому йому довелося боротися зі страхом та хвилюванням. А тренери у свою чергу побачили своїх підопічних з іншого боку, в складніших і стресовіших умовах. Які номери продемонстрували учасники вокального шоу та хто потрапив у півфінал – читайте далі.

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Команда Тіни Кароль

Відкривати прямі ефіри Тіна Кароль довірила Девіду Аксельроду. Виконавець заспівав пісні легендарного гурту Queen, отримавши аплодисменти від публіки з перших секунд виступу. Тіна Кароль висловила учаснику безліч слів захоплення, не зробивши жодного зауваження до вокалу.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода

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Наступною показати свій вокальний номер вийшла дівчина, якій усі казали, що її зовнішність не підходить для великої сцени. Однак своїм прикладом Ксенія Бахчалова доводить, що її ангельський голос гідний перемог. У прямому ефірі "Голосу країни 9" дівчина заспівала пісню "Шлях додому", присвятивши її своєму хлопцеві Олександру.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Бахчалової

Третьою підкорювати слухачів вийшла колишня працівниця бургерної Ніка Тупілко. Шоу "Голос країни 9" стало для неї великим шансом у майбутнє і першою великою сценою. Виступ дівчини у прямому ефірі був доволі сексуальним і, як завжди, сильним. Дан Балан назвав її вокальний номер "магією і тільки".

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Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Ніки Тупілко

І закривав виступи команди Тіни Кароль виконавець із особливим тембром Андрій Хайат. Хлопець дав нове дихання легендарній українській пісні "Ой чий то кінь стоїть". Він називає своєю місією доносити фольклор до молоді, осучаснюючи його. Потап назвав Андрія відкриттям проекту та відкриттям України. Тіна Кароль також засипала хлопця компліментами.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайата

За результатами голосування глядачів першим півфіналістом став Андрій Хайат, отримавши найбільшу кількість повідомлень та дзвінків від шанувальників. А Тіна Кароль віддала свій голос Девіду Аксельроду. З ними вона боротиметься за перемогу в "Голосі країни 9".

Команда Монатіка

Відкривати виступи своєї команди Монатік довірив хлопцям, які змінили історію шоу, ставши першим дуетом, що потрапив у прямі ефіри. Брати Влад і Роман Таранцови запалили тренерів і публіку, примусивши танцювати запальним виконанням. Хлопці отримали чимало похвали від свого тренера та від Потапа.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Влада та Романа Таранцових

Заради Аліни Підлужної Монатіку довелося змінити правила шоу "Голосу країни 9". Дівчина з особливою музичною подачею та незвичайним тембром зачарувала чуттєвим виступом, заспівавши пісню Скрябіна "Мовчати".

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Аліни Підлужної

Годинникар Андрій Карпов з Одеси з яскравим тембром вразив неймовірним вокальним номером і запальним виконанням. Монатік запевнив його, що багато хто мріє про такий тембр та голос.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Карпова

Вікторія Олійник, яка декілька випусків поспіль співала сидячи в кріслі через зламану ногу, до першого прямого ефіру зняла гіпс і залишила милиці. Дівчина, яка зачаровувала запальними піснями, вразила чуттєвим вступом у композиції California Dreamin'. Монатік зробив комплімент дівчині, зазначивши, що її енергія відчувалася навіть тоді, коли вона сиділа в кріслі, а також сказав, що пишається нею.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Олійник

За результатами голосування глядачів першою півфіналісткою команди зіркового тренера стала Вікторія Олійник, отримавши найбільшу кількість повідомлень та дзвінків від шанувальників. А Монатік віддав перевагу Андрію Карпову.

Команда Потапа

Першою виступити у прямому ефірі з команди Потапа вийшла Вікторія Ягич. Жінка, яка виховує двох маленьких синів і підтримує затишок у домі, неабияк вражає своєю рокерською подачею. Однак для дебюту в прямому ефірі, вона обрала пісню, в якій хотіла підкреслити свою жіночність і довести, що сексуальними можуть бути не лише дівчата з параметрами 90-60-90.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Ягич

Одеситка Богдана Ренк своїм успіхом у проекті завдячує своїй бабусі, яка замінила їй матір і батька та присвятила свій виступ їй. Дівчина виконала хіт весни "Охрана-отмена", чим вразила публіку "Голосу країни 9".

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Богдани Ренк

Єдиний хлопець з команди Потапа, який з першого ефіру зачарував сильним голосом, Арсеній Журавель з'явився на сцені у яскравому костюмі і показав неймовірний виступ. Монатік назвав виконання Арсенія найкращим за весь вечір.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Арсенія Журавля

Закривала виступи команди Потапа дівчина з "помідорного міста" Карина Арсентьєва. Тендітна і ніжна Карина на сцені перетворюється в українську Вітні Х'юстон, зачаровуючи неймовірно сильним голосом.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Арсентьєвої

За результатами голосування глядачів першою півфіналісткою у команді Потапа стала Вікторія Ягич, отримавши найбільшу кількість повідомлень та дзвінків від шанувальників. А голос тренера дістався Карині Арсентьєвій.

Команда Дана Балана

Відкривала виступи команди Дана Балана дівчина, з якою зірковий тренер записав пісню, одразу після того як вона потрапила його в команду. Катерина Бегу стала рекордсменкою на YouTube з-поміж усіх учасників "Голосу країни 9". У прямому ефірі дівчина виконала пісню Hello, зачарувавши сильним голосом та впевненістю у виконанні.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бегу

Наступним на сцену вийшов В'ячеслав Кретов. З перших нот хлопець зачарував сильним вступом, яким підняв з крісел і публіку і тренерів. Він заспівав популярну пісню гурту "Океан Ельзи" під назвою "Сонце". Хлопцю вдалося виправдати всі очікування свого тренера, тому він отримав неабияку похвалу від Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ В'ячеслава Кретова

відео буде згодом...

Третім боротися за місце у півфіналі вийшов Рафі Хейтам. Хлопець знову зачарував усіх своїм особливим виконанням східних композицій. Йому аплодували стоячи всі тренери "Голосу країни 9", а Потап зауважив, що у Дана Балана надзвичайно сильна команда.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Рафі Хейтама

відео буде згодом...

Останньою на сцену "Голосу країни 9" у чвертьфіналі вийшла львів'янка Оксана Муха, голос якої порівнюють із голосом легендарної Квітки Цісик. Дівчина вкотре зачарувала ніжним виконанням і чуттєвим виступом.

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

відео буде згодом...

За результатами голосування глядачів першою півфіналісткою команди зіркового тренера стала Оксана Муха, отримавши найбільшу кількість повідомлень та дзвінків від шанувальників. А Дан Балан віддав перевагу Рафі Хейтаму.

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.