Голос країни 9 сезон 13 випуск: феєричні виступи з тренерами та боротьба за місце у фіналі

Найсильніші вокалісти проекту "Голос країни 9 сезон" борються за можливість потрапити у фінал. Вже у неділю, 14 квітня, всі прихильники розважального шоу дізнаються імена претендентів на перемогу. До фіналу ж потраплять всього 4 учасників.

До півфіналу шоу "Голос країни 9 сезон" дійшли Андрій Хайят та Девід Аксельрод (команда Тіни Кароль), Вікторія Олійник та Андрій Карпов (команда Монатіка), Вікторія Ягич і Карина Арсентьєва (команда Потапа), Оксана Муха і Рафі Хейтам (команда Дана Балана). Саме вони претендують на перемогу вокального проекту.

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Під час прямого ефіру талановиті вокалісти виконали сольну пісню, яка супроводжувалась ефектною постановкою. Окрім цього, учасники заспівали в дуеті зі своїми зірковими тренерами. Який виступ зірве овації та хто стане суперфіналістом шоу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Відкривали півфінал "Голосу країни-9" поп-гурт "Время и Стекло", які презентували свою нову пісню "Дим". Танцювальні ритми та неперевершене виконання змусили тренерів аплодувати стоячи. Саме артисти з гурту "Время и Стекло" стануть зірковими суддями шоу "Голос. Діти".

Команда Дана Балана

Першою з конкурсантів на сцену вийшла Оксана Муха. На проект вокалістка прийшла, щоб показати всім творчість легендарної Квітки Цісик. Завдяки сучасним технологіям співачка відтворила композицію зі своїм кумиром: Квітка Цісик постала вкінці виступу зі своєю відомою фразою про Україну.

Для самої Оксани Мухи "Два кольори" є особливою піснею, адже змалку її наспівувала бабуся. Це було відчутно під час виступу учасниці проекту, що відзначили всі зіркові тренери.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

Наступним підкорювати сцену вийшов Рафі Хейтам. Чоловік зізнався, що змагатись з Оксаною Мухою йому досить складно, адже при співі українки всі глядачі затамовують подих.

Впевненість у своїх силах ще й впала після того, як виступ Рафі Хейтама засипали докорами: користувачі мережі заявили, що на його місці мала бути Катерина Бєгу. Тому харизматичний учасник "Голосу країни-9", якого у мережі назвали "османським принцом", вирішив довести всім, що гідний фіналу проекту.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Рафі Хейтама

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Окрім цього, учасники команди Дана Балана заспівали разом зі своїм зірковим тренером. Для спільного виступу артист обрав пісню зі своєї творчості – Hold On Love. Феєричний виступ супроводжувався фаєр-шоу, а Дан Балан не стримував запальні танці.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – тріо Дана Балана, Оксани Мухи та Рафі Хейтама

Дан Балан зізнався, що йому складно було оцінити у відсотках виступи двох своїх підопічних. Однак він зробив свій вибір на користь Оксани Мухи. Українці ж були одностайними із зірковим тренером: вони віддали 90% своїх голосів чуттєвій вокалістці, а от Рафі Хейтам отримав всього 10%. Відтак Оксана Муха стала першою фіналісткою "Голосу країни-9".

Команда Потапа

Відкривати виступи своєї команди Потап довірив чуттєвій та сильній вокалістці Карині Арсентьєвій. На "сліпих" прослуховуваннях дівчина виконала пісню легендарної Вітні Х'юстон. Такий свій успіх вокалістка вирішила повторити та вдруге виконає композицію з творчості американського кумира.

Потужним виступом Карина Арсентьєва підкорила не тільки свого тренера, але і його колег та всіх глядачів. Саме її виступ зірвав овації у залі, а судді аплодували стоячи.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Арсентьєвої

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Запальна матуся Вікторія Ягич після приголомшливого виступу у чвертьфіналі "Голосу країни-9" зізналась, що наразі зі своїм чоловіком готує репертуар для сольного альбому. Вокалістка зрозуміла, що її харизму та голос потребують слухачі.

За крок до фіналу Вікторія Ягич наважилась на чималий експеримент. Вокалістка відійшла від свого рокерського образу та заспівала народну пісню "Цвіте терен". Драматичну композицію вона настільки чуттєво виконала, що глядачі затамували подих.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Ягич

Вікторія Ягич та Карина Арсентьєва отримали непросте завдання від свого зіркового тренера: Вокалістки мали замінити у пісні "Щасливий день" секс-символа українського шоу-бізнесу Олега Винника. Дівчата впорались із цим чудово, запаливши під саундтрек до комедії "Скажене весілля".

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Потапа, Вікторії Ягич та Карини Арсентьєвої

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Потап віддав на 1% більше Карині Арсентьєвій. Водночас глядачі віддали дівчині 60%, тому Вікторія Ягич залишила проект за крок до фіналу шоу "Голос країни-9". А от Карина Арсентьєва побореться за перемогу в проекті.

Команда Монатіка

Свій виступ оригінальна вокалістка Вікторія Олійник вирішила присвятити батькам. Учасниця обрала для півфіналу досить складну пісню "Соколята". Чуттєвий виступ дівчини супроводжувався хоровим співом та архівними кадрами.

Вікторія зуміла зворушити зіркових тренерів, які ледь стримували сльози. Особливо виступ розчулив Монатіка, який присвятив цю пісню своїм двом маленьким синам.

Голос країни 9 сезон 13 виступ: дивитись онлайн – виступ Вікторії Олійник

У півфіналі Андрій Карпов вирішив показати ще один свій талант: окрім сильного вокалу, він продемонстрував гру на саксофоні. Вокаліст настільки проникливо заспівав, що Тіна Кароль зізналась: учасник повинен бути у фіналі.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Карпова

Спільно з підопічними Монатік вийшов на сцену "Голосу країни-9". Зірковий тренер обрав запальну пісню американського співака Бруно Марса, яку поєднав зі своїм хітом "Танцуй". Вокалісти запалили на сцені, а Вікторія Олійник та Андрій Карпов виконали реп.

Голос країни 9 сезон 13 виступ: дивитись онлайн – виступ Монатіка, Вікторії Олійник та Андрія Карпова

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Монатік приступив до оголошення своїх балів. Перед складною процедурою артист подякував вокалістам за чудову співпрацю. Монатік розділив відсотки так: Вікторії – 51, Андрію – 49. 45% глядачів віддали свої голоси за вокаліста з Одеси. Відтак фіналісткою шоу стала Вікторія Олійник.

Команда Тіни Кароль

Останніми на сцену шоу вийшли учасники з команди Тіни Кароль. Для Девіда Аксельрода цей виступ був вкрай важливим, адже він виконав пісню свого легендарного композитора Миколи Мозгового. Свого часу тесть артиста не прийняв його до родини. Тому Девід прагне стати таким же прикладом для доньки, як і зірковий батько Олени Мозгової.

Вкінці виступу Девід Аксельрод став на коліна, присвячуючи його Миколі Мозговому. При цьому артист ледь стримував сльози.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода

Відео буде згодом

Оригінальна манера Андрія Хайята привернула чималу увагу українців. Після тріумфу на "Голосі країни-9" артист отримав пропозиції від продюсерів, однак єдиною умовою співака є можливість додавати фольклорні мотиви до своїх треків.

Саме цю особливість Андрій Хайят переніс і в трек гурту KAZKA, який був його конкурентом у Національному відборі Євробачення-2019. Незвичне звучання заворожило всіх зіркових суддів.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хайята

Відео буде згодом

Команда Тіни Кароль вирішила здивувати глядачів. Зірковий тренер приміряла звабливий образ та спільно з вокалістами виконала знаменитий хіт Ріанни.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Тіни Кароль, Девіда Аксельрода та Андрія Хайята

Відео буде згодом

За результатом голосування Тіни Кароль та глядачів, останнім фіналістом шоу став Андрій Хайят.

Організатори шоу запросили до півфіналу особливих зіркових гостей, зокрема, TAYANNA, Христини Соловій та alyona alyona. Окрім них, у прямому ефірі виступив і учасник, який так і не потрапив до "Голосу країни" – Назар Ільчишин. Тіна Кароль дотримала обіцянку та допомогла йому створити власний альбом. На проекті молодий артист виконав свій авторський трек.

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.