Голос країни 9 сезон 14 випуск: як пройшов грандіозний фінал шоу

У неділю, 21 квітня, в Україні відбулись не тільки президентські вибори, але й грандіозний фінал вокального шоу "Голос країни-9". У прямому ефірі чотири талановиті співаки поборолись за перемогу в проекті: Оксана Муха, Карина Арсентьєва, Вікторія Олійник та Андрій Хайат. Хто ж зумів стати найкращим вокалістом шоу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Розважальний проект "Голос країни 9 сезон" став одним із найбільш очікуваних шоу в Україні. Тисячі людей спостерігали за долею талановитих вокалістів на проекті та вболівали за своїх фаворитів. У неділю, 21 квітня, відбувся вирішальний ефір, в якому й оголосили ім'я переможця.

Кожен із вокалістів запевнив, що це вже велика перемога – дійти до грандіозного фіналу проекту. Однак всі учасники "Голосу країни-9" прагнуть вибороти собі головний приз шоу. Оксана Муха, Карина Арсентьєва, Вікторія Олійник та Андрій Хайат підготували для глядачів нові композиції та приголомшливі постановки, які зможуть вас вразити.

Суперфінал складається із трьох етапів: після кожного ми будемо прощатися з одним співаком. Спершу учасники заспівають сольну пісню, яку ретельно готували цілий тиждень. Під час другого раунду – вони співатимуть у дуеті зі своїм наставником. Третій крок: вирішальний – учасники знову заспівають наодинці!

– анонсували організатори шоу.

Перший раунд фіналу

Після ефектного виступу зіркових тренерів фінал шоу "Голос країни-9" відкрила Оксана Муха. Перший раунд боротьби за перемогу вона розпочала з пісні "Я піду в далекі гори". Виступ Оксани Мухи супроводжувався постановка зі вечерею української сім'ї, що колоритно доповнила слова композиції.

Вокалістка вкотре показала неймовірний вокал та красу української народної пісні. Композиції Квітки Цісик, за її словами, знов ожили, від чого Оксана Муха не стримує свого захвату.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Оксани Мухи

Продовжила грандіозне шоу Вікторія Олійник. Дівчина із команди Монатіка зізналась, що дуже хоче перемогти, а її тріумф стане подякою всім тим, хто підтримував її весь цей час.

Вокалістка обрала запальну пісню, поєднавши кілька треків, зокрема, Тіни Кароль Show Me The Love. Під час виступу до Вікторії Олійник приєднались гурт барабанників, які показали неймовірне фаєр-шоу.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Олійник

А от Карина Арсентьєва зізналась перед виступом, що має велику відповідальність на шоу "Голос країни-9". Все тому, що її зірковий тренер Потап заявив: якщо перемогу здобуде не його учасниця, він більше не братиме участі в проекту. Тому дівчина прагне докласти всіх зусиль, щоб здобути перемогу.

Карина Арсентьєва, якій отримати прихильність глядачів допомагала творчість Вїтні Х'юстон, вирішила проекспериментувати. В останньому шоу "Голосу країни-9" дівчина вийшла на сцену із піснею Софії Ротару "Чекай", викликавши своїм вокалом захват у залі.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Карини Арсентьєвої

Закривав перший етап фіналу представник команди Тіни Кароль – Андрій Хайат. Вокаліст заявив, що прагне своєю музикою показувати силу української нації. Тому національна пісня завжди буде на ключовому місці в його творчості.

Поп-діва Тіна Кароль вирішила ще по-іншому показати глядачам голос талановитого підопічного. На сцену Андрій Хайат вийшов із піснею гурту "ВВ" – "Весна". До знаної композиції вокаліст додав своєї особливої манери виконання, відтак трек змінився до невпізнання. Виступ супроводжувався грою козаків, а вкінці Андрій Хайат символічно постав під дощем.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Хайата

За результатами голосування глядачів, Оксана Муха, Андрій Хайат та Карина Арсентьєва продовжили боротись за перемогу. Відтак за крок до тріумфу із проектом попрощалась Вікторія Олійник, яка є представницею команди Монатіка.

Другий раунд

У наступному етапі вокального конкурсу на сцену вийшли учасники спільно зі своїми зірковими тренерами. Дебютували у цьому етапі Потап і Карина Арсентьєва. Вони представили чуттєву пісню Леді Гаги і Бредлі Купера, яка отримала нагороду Греммі-2019 – трек Shallow. Чуттєвий виступ зірвав овації серед глядачів.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – дует Потапа і Карини Арсентьєвої

А от Дан Балан і Оксана Муха вирішили обрати для спільного виступу пісню в національному стилі. В анонсі учасниця проекту зізналась, що це була її мрія, але вона не наважувалась молдовському артисту запропонувати це. Ініціатива пішла від самого Дана Балана, який написав україномовний трек спеціально до фіналу "Голосу країни-9".

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – дует Дана Балана і Оксани Мухи

Закривати другий раунд "Голосу країни-9" взялась команда Тіни Кароль. Зірка вийшла на сцену з Андрієм Хайатом, з яким заспівала легендарну пісню "Ніч яка місячна". Ніжна композиція викликала захват у глядачів.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – дует Тіни Кароль та Андрія Хайата

Після виступів Монатіка та гурту The Hardkiss ведучі оголосили суперфіналістів, які зійдуться у вокальному двобої у третьому раунді. За результатами голосування глядачів, у наступний етап шоу пройшли Карина Арсентьєва та Оксана Муха, а талановитий Андрій Хайат попрощався із шоу за крок до перемоги.

Третій раунд

Фінальний поєдинок розпочала "помідорна принцеса" Карина Арсентьєва. За час популярного проекту "Голос країни-9" вона зуміла розвинути свій вокальний талант. Дівчина вже довела собі, що жителька провінційного міста теж може отримати місце у шоу-бізнесі.

На сцену вона вийшла із піснею свого кумира Вітні Х'юстон I Will Always Love You. Карина Арсентьєва настільки проникливо виконала знаменитий хіт, що викликала сльози у зачарованих глядачів.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – фінальний виступ Карини Арсентьєвої

Оксана Муха зізналась, що на початку своєї участі в "Голосі країни-9" навіть не мріяла про такий успіх. Вона просто хотіла нагадати всім про легендарну Квітку Цісик та її творчість. Однак українці настільки спраглі до національної пісні в нового аранжуванні, що масово підтримали чуттєву вокалістку. Для остаточного виступу львів'янка Оксана Муха з команди Дана Балана обрала пісню з репертуару свого кумира – "Де ти тепер".

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – вирішальний виступ Оксани Мухи

Неймовірний виступ Тіни Кароль та Бумбоксу став останнім у фіналі "Голосу країни-9". Ведучі прийнялись оголошувати результати голосування: з мінімальним відривом голосів переможцем шоу стала Оксана Муха – учасниця команди Дана Балана.

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.