Голос країни 9 сезон 7 випуск: якими особливими учасниками закрилися команди зіркових тренерів

Фінальний випуск сліпих прослуховувань “Голосу країни 9” вийшов на екрани в неділю, 3 березня. Останні місця в своїй команді віддавали Потап і Дан Балан. Однак талановитих виконавців було надзвичайно багато, тому тренери попросили додаткові місця у командах. Чи дозволили їм продюсери порушити незмінні правила шоу і хто закрив команди зіркових суддей – читайте в нашому матеріалі.

Останній раунд "вибору наосліп" улюбленого пісенного шоу "Голос країни 9" пройшов в неділю, 3 березня. Неймовірних голосів у фінальному ефірі було надзвичайно багато. Тіні Кароль, яка на здивування всіх шанувальників, закрила свою команду швидше, ніж в попередніх сезонах, зізналася одному з учасників про те, що шкодує, що не змогла дочекатися його.

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Які пристрасті вирували на сцені та чим здивував останній ефір "сліпих прослуховувань" читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Першим на сцену вийшов киянин Георгій Дарахвелідзе. Хлопець зізнався, що йому знайомі відчуття виступу на фінальному ефірі, оскільки два роки тому він вже пробував потрапити в шоу, однак ніхто з суддей не повернувся. Цього разу хлопцеві таки вдалося потрапити в наступний етап шоу, ставши учасником команди Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Георгія Дарахвелідзе

Після цього підкорювати серця тренерів прийшла хмельничанка Вікторія Літвінчук, яка у 2012 році дійшла до фіналу в дитячому шоу "Голос країни. Діти". Дівчина з усіх сил намагалася розвернути крісла тренерів, проте, на жаль, цього зробити їй не вдалося.

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Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Літвінчук

Олександр Тесленко з Дніпра зізнався про надзвичайне хвилювання, оскільки у командах Потапа і Дана Балана залишилося всього по одному вільному місці. Однак його ніжний спів зумів дійти до серця молдавського співака і хлопець закрив команду харизматичного Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Тесленко

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42-річний працівник заводу з виробництва гібридних яхт Андрій Галицький прийшов підкорювати серце Потапа з українською піснею "Світ твоїх очей". Проюсер декілька разів піднімав руку, аби натиснути на кнопку, однак втримався і не обрав словенця до своєї команди.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Галицького

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Після виступу Андрія Галицького на сцену вийшли ведучі шоу Катя Осадча і Юрій Горбунов і повідомили для тренерів радісну звістку. Продюсери шоу дозволили кожному з тренерів обрати ще одного учасника до своєї команди. За що зіркові судді були дуже вдячні і приготувалися продовжувати боротьбу.

Син фермерів з Хотина Артем Банар з перших нот зірвав шквал овацій і здивовані погляди тренерів між собою. Потап повернувся до хлопця першим, після чого не втримався і Монатік, а згодом і Тіна Кароль. Судді були здивовані, що перед ними стояв хлопець, оскільки в нього дуже ніжний тембр голосу. Хлопець обрав команду Потапа, ставши передостаннім учасником.

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Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Банара

17-річна Валерія Хоменко приїхала з Білої Церкви і вийшла на сцену, аби зайняти одне з екстра-місць, які залишилися у тренерів. Дівчині вдалося підняти увесь зал, однак жоден з тренерів не натиснув на кнопку.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Валерії Хоменко

Даниїл Марійко з Дніпропетровської області, на жаль, не зумів потрапити до команди жодного з тренерів. Монатік зізнався, що не повернувся до хлопця через неправильно обрану ним тональність, однак порадив йому не опускати руки, оскільки в нього неймовірний тембр.

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Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Даниїла Марійко

Отримати екстра-місце прийшла Аліна Шевченко з Одеси. Дівчина, яка навчається на історичному факультеті, не змогла розвернути крісла тренерів, однак Тіна Кароль запропонувала дівчині виконати свою пісню і запевнила, що запам'ятає її голос.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Аліни Шевченко

За два дні до виходу на сцену Вікторія Олійник зламала ногу, однак виконавиця виходила на сцену з впевненістю, що лише вона стане першою учасницею, яка займе екстра-місце. Інтуїція дівчини її не підвела. Вона розвернула крісла Потапа і Монатіка. За надзвичайний вокал Вікторії почалася неабияка боротьба, а також тренери залишали їй свої автографи на гіпсі. Однак її серце підказало їй піти в команду Діми Монатіка.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Олійник

Після Вікторії підкорювати серця тренерів вийшла Дарина Ворончук. Дівчина заспівала пісню Монатіка, однак він вже закрив свою команду. Проте до неї повернулися Потап і Тіна Кароль. Попри те, що група підтримки Дарини кричала з-за куліс, аби вона йшла до Потапа, вона вирішила закрити екстра-набір Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Дарини Ворончук

Антон Бакунович зізнався, що мріяв потрапити в команду Тіни Кароль, однак доведеться боротися за місце в Дана Балана або Потапа. Раніше хлопець вже був учасником "Голосу країни" у складі дуету. Однак зіркові тренери на натиснули на кнопку, після чого зізналися, що шкодують і просили вибачення. Потап порекомендував хлопцеві йти одразу на велику сцену, адже з таким голосом йому місце саме там.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Антона Бакуновича

Розвертати крісла Потапа і Дана Балана прийшов Назар Ільчишин. До того, як прийти на "Голос країни" він працював на будівництві в Німеччині. Хлопець зізнався, що його важка робота кожного дня наближала його до мрії. На жаль, йому не вдалося розвернути крісла тренерів, однак на сцену з Назаром вийшла Тіна Кароль і виконала його конкурсну пісню. А також пообіцяла замовити за нього словечко в шоу-бізнесі.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Назара Ільчишина

Останньою на сцену вийшла Оксана Муха зі Львова. Дівчина запевнила, що її місія на "Голосі країни" - не дати загинути пісням Квітки Цісик. Їй вдалося розвернути крісла обидвох тренерів. Дан Балан зізнався, що знайшов у Оксані ту магію, на яку так довго чекав. І саме його обрала талановита львів'янка з голосом Квітки Цісик.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос країни. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.