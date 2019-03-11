Голос країни 9 сезон 8 випуск: як критикувала Тіна Кароль і чому зіткнулися Дан Балан з Потапом

Перший ефір вокальних боїв "Голосу країни 9" відбувся в неділю, 10 березня. Потап, Дан Балан, Тіна Кароль та Монатік визначалися з частиною учасників, які далі боротимуться за перемогу. Які музичні аранжування і незвичайні ідеї втілили в життя тренери, а також яким вокалістам пісенного шоу вдалося пройти до етапу "нокаутів" – читайте у нашому матеріалі.

Згідно з давно закладеними правилами вокального шоу "Голос країни 9" після того, як зіркові тренери закривають своїм команди, вони повинні відсіяти половину вибраних учасників. Тому в неділю, 10 березня, відбувся восьмий ефір, який мав назву "вокальні бої".

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Кожен з тренерів представляв своїх учасників по черзі, обираючи одного, з який готовий йти до перемоги. Відкривали "вокальні двобої на рингу випала честь Потапу.

Олесандр Мельник і Наталя Повстяна

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Першими на сцену вийшли учасники команди Потапа. Для вокального двобою своїх вокалістів продюсер обрав хіт осені 2019 року - саундтрек з фільму "Народження зірки". Виконання пісні Shallow припало до душі Тіні Кароль, під час виступу вона неодноразово проявляла захват. Однак, на думку Потапа, Наталії було більше потрібно пройти до наступного етапу. Проте хлопця одразу "вкрала" Тіа Кароль, натиснувши на кнопку в першу секунду.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Олександр Мельник і Наталя Повстяна

Марина Фіжделюк і Ангеліна Василевська

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Продовжили "вокальні двобої" дівчата з команди Дана Балана. Він обрав для них пісню Софії Ротару "Край, мій рідний край". Якщо для гуцулки Марини тембр та слова пісні були знайомими, то для Ангеліни, яка приїхала з Мінська, це було справжнім викликом. На жаль, піти далі Дан Балан вирішив з українкою Мариною Фіжделюк, однак Потап використав шанс на "крадіжку" і забрав Ангеліну Василевську у свою команду.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Марина Фіжделюк і Ангеліна Василевська

Роман Бурасанзве та Ксенія Бахчалова

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До бою приступила команда Тіни Кароль. Відкривати "бої" вона довірила бек-вокалісту Дана Балана Роману Бурасанзве та Ксенії Бахчаловій, якій говорили, що її зовнішність не підходить для сцени. Після виступу Тіна зізналася, що учасникам було важко, однак зазначила, що вона не задоволена їхнім виступом. Тіна запитала у Ксенії, що стало причиною невдалого виступу, хвилювання чи відчуття успіху і різко розкритикувала дівчину. Однак продовжувати боротьбу вона вирішила з нею, а не Романом Бурасанзве. Однак хлопця одразу "вкрав" Дан Балан.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Роман Бурасанзве та Ксенія Бахчалова

Владислава Берднікова, Дарія Телитченко та Наталя Краснянська

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У вокальному поєдинку зійшлися три учасниці команди Монатіка. Всі судді залишилися в захваті після виступу дівчат, оскільки Дмитру Монатіку вдалося поєднати три абсолютно різних тембри. Тренер також похвалив кожну з учасниць, однак йти далі вирішив з Дарією Телитченко. Наталю Краснянську "вкрав" Потап, а Владислава Берднікова покинула 9 сезон проекту назавжди.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Владислава Берднікова, Дарія Телитченко та Наталя Краснянська

Вікторія Ягич і Аделіна Шевченко

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Ексцентричним дуетом вразив глядачів Потап, запросивши на вокальний ринг рок-вокалістку Вікторію та ніжний тембр Аделіни. Після їхнього виступу на сцену вийшов виконавець пісні Alekseev і виконав її разом з дівчатами. Після виконання зірковий тренер виніс свій вердикт, він вирішив продовжувати боротьбу з Вікторією Ягич, аргументувавши вибір тим, що вона більш готова до боротьби.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Вікторія Ягич і Аделіна Шевченко

Оксана Муха і Михайло Дімов

Найніжнішим дуетом 8 випуску ведучі вокального шоу назвали учасників команди Дана Балана. На сцену вийшла дівчина, яка зуміла вибороти екстра-місце у команді тренера, зачарувавши голосом Квітки Цісик, Оскана Муха, а її конкурентом став оперний співак Михайло Дімов. Зіркові судді залишилися в захваті від виступу обидвох конкурсантів, однак Дан Балан вирішив дати шанс продовжити боротьбу з Оксаною Мухою. Потап знову скористався "крадіжкою", вихопивши в свою команду Михайла Дімова.

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Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Оксана Муха і Михайло Дімов

Квартет Leon Voci та Шайє Огенетеджірі ​

Боротися за місце в наступних ефірах вийшли учасники команди Тіни Кароль – квартет Leon Voci та Шайє Огенетеджірі. З перших нот їм вдалося підірвати суддей зі своїх місць і примусити танцювати. Тіна Кароль також була задоволена виконанням і вирішила продовжувати боротьбу з хлопцями з квартету Leon Voci. Однак Шайє Огенетеджірі вирішили заполучити до своєї команди одразу три тренери, проте дівчина потрапила в команду Монатіка.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – квартет Leon Voci та Шайє Огенетеджірі ​

Микола Задерей і Анна Волобуєва

Експеримент з добре знайомою піснею у новому аранжуванні від Монатіка підкорив серця слухачів, однак від Потапа та Дана Балана тренер отримав чимало критики. Він вирішив йти далі з Анною Волобуєвою, а Микола Задерей покинув шоу.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Микола Задерей і Анна Волобуєва

Катерина Гудим і Карина Арсентьєва

Дівчата з команди Потапа вразили тренерів на "сліпих прослуховуваннях". Проте на "вокальних боях" вокалістки отримали чимало критики, через яку Потап помітно розізлився і вступив у жорстку суперечку з Даном Баланом та Монатіком. Після того, як тренери вирішили свої непорозуміння, Потап винус вердикт – він продовжує боротьбу з дівчиною з помідорного міста, Кариною Арсентьєвою.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Катерина Гудим і Карина Арсентьєва

Сергій Костецький і Хейтам Рафі

Після запеклої суперечки з Потапом, Дан Балан представив учасників з надзвичайно душевним виступом. Професійний танцюрист і арабський виконавець зачарували тренерів, однак Сергію Костецькому довелося покинути проект. Дан Балан вирішив обрати Хейтама Рафі.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Сергій Костецький і Хейтам Рафі

Богдан Богославець і Лідія Федорівна Горошко

Продовжувала експерименти у першому ефірі "вокальних боїв" Тіна Кароль. Діва "Голосу країни" поєднала голос народної співачки та вчителя музики, зробивши нове аранжування. За непереборне бажання та наполегливість Тіна Кароль віддала свій голос Лідії Федорівні.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Богдан Богославець і Лідія Федорівна Горошко

Анастасія Хаманіна та Андрій Хорисенко

Чудовий тандем, який створив Монатік, припав до душі усім тренерам, однак він вирішив дати шанс учаснику, в якого за плечима трохи менше досвіду. Далі пройшов Андрій Хорисенко.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Анастасія Хаманіна та Андрій Хорисенко

Наталія Корніленко та Арсентій Журавель

Учасники команди Потапа заспівали легендарну пісню Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". Неймовірно ніжне виконання зачарувало всіх тренерів. Від компліментів не стрималися ні Тіна Кароль, ні Монатік. Однак Потапу довелося обирати і його вибір припав на Арсенія.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Наталія Корніленко та Арсентій Журавель

Володимир Зайончковський і Владислав Чижиков

Останній раунд у восьмому випуску в команді Дана Балана залишився за Володимиром Зайончковським і Владиславом Чижиковим. Хлопці підірвали зал і зіркових суддей, проте місце в команді Дан Балан вирішив віддати Володимиру Зайончковському.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Володимир Зайончковський і Владислав Чижиков

відео буде згодом...

Андрій Карпов і Даніель Швець

Вибухову суміш наостанок від Діми Монатіка чекали всі шанувальники. Хлопці та їх зірковий тренер отримали багато компліментів, а Тіна Кароль навіть не змогла обрати свого фаворита серед них. Монатік зізнався, що йому було дуже важко вибрати, оскільки вони двоє є сильними вокалістами. Однак далі пішов Андрій Карпов.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Андрій Карпов і Даніель Швець

відео буде згодом...

Андрій Хаят і Гульназ Хасанова

Закрила перший ефір "вокальних боїв" феєричним виступом своїх учасників неодноразова переможниця "Голосу країни" Тіна Кароль. Поєднання ніжних тембрів Андрія та Гульназ відчули всі тренери, про що свідчили їхні танці на майданчику. Проте вибір Тіни Кароль зупинився на Андрієві Хаятові.

Голос країни 9 сезон 8 випуск дивитись онлайн: бої – Андрій Хаят і Гульназ Хасанова

відео буде згодом...