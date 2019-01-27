Голос країни 9 сезон 2 випуск: незвичні музичні стилі учасників та залицяння тренерів

Другий день "сліпих прослуховувань" приголомшив зіркове журі розважального шоу "Голос країни 9". Чимало талановитих вокалістів зуміли розвернути крісла тренерів на кастингу та потрапити в наступний етап проекту.

Популярне шоу "Голос країни 9" продовжує вражати. У другому ефірі зіркові судді поповнили свої команди та скористались новинкою 9 сезону – кнопкою блокування суперника. Хто першим натиснув її – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Другий ефір розпочав гурт "Шпилясті кобзарі". П'ятеро музикантів майстерно виконали пісню "Щедрик" та привернули увагу до закриття єдиної школи кобзарів. Вокалісти приєднались до команди Потапа.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ гурту "Шпилясті кобзарі"

Підкорити сцену шоу вийшов і житель Молдови Даніель Швець. Музика допомогла хлопцю подолати онкохворобу, тому, одужавши, він вирішив стати співаком. Даніель зумів обернути чотири зіркові крісла, але обрав Монатіка.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Швеця

16-річна Валерія Павлова обрала ритмічну пісню "Леля", яку співає TAYANNA. Однак композиція не принесла успіх дівчині у шоу.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Валерії Павлової

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Росіянка Анастасія Каманіна зуміла повернути Потапа при перших акордах пісні. Дівчина зізналась, що піаністка та реперка, тому показала всі свої вміння на сцені. Анастасія обрала Монатіка та пройшла до наступного етапу шоу.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Каманіної

А от харків'янин Олександр Мороз зумів вразити зіркові журі виконанням пісні Dan Balan. Хлопець настільки точно скопіював манеру виконання артиста, що Тіна Кароль з посмішкою зізналась, що то Dan. Зрештою Олександр обрав Монатіка.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Мороза

Працівник одеського заводу Ярослав Кошельник вирішив реалізувати свою мрію на "Голосі країни". Чоловік виконав пісню "Кохана" та потрапив до команди Потапа.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ярослава Кошельника

Артур Сошин ще 5 років тому пробував потрапити до "Голос країни", однак не потрапив до ефірів. Та і в 9 сезоні проекту він не зумів повернути крісла тренерів.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Артура Сошина

Молода матуся Вікторія Ягич вийшла на сцену з рок-піснею. Вона настільки вразила всіх тренерів, що кожен із них змагався за дівчину. Однак вона вибрала Потапа, викликавши заздрість у Dan Balan.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Ягич

17-річна Катріна Ханна з Києва обрала дуже складну пісню – "Only Time". Дівчина не змогла потрапити до наступного етапу шоу.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Катріни Ханни

Брати Влад та Роман Таранцови вирішили показати силу дуету. Хлопці змусили поборотись за них Тіну Кароль і Монатіка. Однак зрештою брати Таранцови обрали запального артиста.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ братів Таранцових

А от Христина Сквірська прийшла на проект, щоб подолати комплекси. Дівчина скинула зайву вагу та зізналась, що вперше вийшла на сцену. Монатік розчулився від "ангельського вокалу" Христини та забрав її до своєї команди.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Христини Сквірської

Спробувати свої сили у шоу вирішила й Гульназ Хасанова. Дівчину прийшла підтримати співачка Оля Цибульська, чию пісню й виконали на сцені "Голос країни". Вокалістка обрала команду Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн – виступ Гульназ Хасанової

Останньою на сцену вийшла офіціант Ніка Тупилко. Дівчина нагадала у співі Адель та розвернула всі чотири крісла тренерів. Однак Dan Balan вирішив заблокувати головного суперника – Монатіка. Зрештою Ніка обрала Тіну Кароль.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ніки Тупилко

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.