Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу

У 2019 році стартував 9 сезон розважального проекту Голос країни, який вражає глядачів незвичними тембрами та історіями звичайних українців. Зіркові тренери вже обрали учасників до своїх команд, які 9 березня вийдуть на сцену в прямому ефірі. Хто зумів пройти нелегкий кастинг – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Від професійних артистів до співаків-початківців – чимало учасників зуміли розвернути крісла зіркових суддів на так званих "сліпих прослуховуваннях", а деякі з них – розпалили справжню боротьбу між тренерами проекту "Голос країни-9".

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24 лютого відбувся 6 ефір кастингу, в якому Потап, Тіна Кароль, Монатік та Дан Балан остаточно сформували свої команди. Зіркові судді обирали вокалістів, які, на їхню думку, зможуть в подальшому вибороти перемогу на шоу. Хто ж потрапив у наступний етап вокального проекту – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Учасники всіх команд шоу Голос країни-9

Команда Потапа

1. Роксолана Сирота

Киянка Роксолана Сирота успішно працює в агробізнесі. Однак дівчина змалку полюбляє співати, тому вирішила підкорити велику сцену. І це їй вдалося: вона потрапила до команди Потапа та продовжить йти до своєї мрії на Голосі країни.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Роксолани Сироти

2. Богдана Ренк

Дівчину з Одеси Богдану Ренк виховує бабуся, адже батьки співачки позбавлені опікунських прав. Насмішки однолітків та цькування їй вдавалось пережити завдяки музиці, тому вона вступила до училища та наважилась побороти всі страхи на Голосі країни.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Богдани Ренк

3. Гурт "Шпилясті кобзарі"

Талановитий гурт "Шпилясті кобзарі" прийшов на вокальний проект, щоб довести, що сучасні бандуристи – стильні молоді музиканти. І їм це успішно вдалося!

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ "Шпилястих кобзарів"

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4. Ярослав Кошельник

На кастинг вокального шоу прийшов і працівник одеського заводу, що займається виготовленням стального дроту. Ярослав Кошельник приголомшив глядачів своїм вокалом та побореться за перемогу в проекті.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ярослава Кошельника

5. Вікторія Ягич

Молода мама Вікторія Ягич вийшла на сцену Голосу країни, щоб здійснити свою мрію – стати співачкою. Вона зуміла вразити вибором пісні у стилі хард-рок.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Ягич

6. Валентин Колаковський

Вокаліст двох гуртів Валентин Колаковський прийшов на Голос, бо переконаний, що йому є що розказати мовою музики. Артист вже має багато сольного матеріалу, тому зуміє здивувати глядачів.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Валентина Колаковського

7. Наталія Повстяна

Жителька міста Бровари Наталія Повстяна після невдачі на дитячому Голосі країни повернулась на шоу. Весь цей час вона тренувалась, тому змогла вразити всіх сильним вокалом.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Повстяної

8. Олександр Мельник

Молодий лікар-педіатр з Чернівців Олександр Мельник прийшов на шоу, щоб надихнути своїх маленьких пацієнтів. Ймовірно, йому це вдалось, адже виступ чоловіка був дуже успішним.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Мельника

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9. Карина Арсентьєва

Дівчина зуміла створити фурор своїм виступом та звести з розуму усіх зіркових тренерів. Карина Арсентьєва навчається у музичному коледжі в Дніпрі та мріє стати співачкою.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Арсентьєвої

10. Наталія Корніленко

Кузьма Скрябін під час одного з виступів порадив Наталії Корніленко пробивати собі шлях до шоу-бізнесу. Дівчина займалась вокалом та тепер готова втілити пораду легендарного артиста.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Корніленко

11. Арсен Журавель

Молодий вокаліст Арсен Журавель зумів викликати чималу боротьбу серед тренерів. Хлопець, який ріс без батька, вже з підліткового віку працював вчителем вокалу. Тому його мрія – досягнути успіху в шоу-бізнесі та стати опорою для матері.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Арсена Журавля

12. Микола Запорожан

Чоловік, якйи має слабкий зір, завжди знав, що зможе досягнути успіху в будь-якій справі. Все тому, що його дружина Сільвія та діти вселяють йому віру в себе. Тому на Голосі країни він з легкістю виборов місце в команді Потапа.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Миколи Запорожана

13. Аделіна Шевченко

У свої 16 років Аделіна Шевенко вже зробила великий вибір: вона переїхала з Бердянська до Києва. У столиці дівчина навчається в естрадно-цирковому училищі та мріє колись стояти на великій сцені.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Аделіни Шевченко

14. Катерина Гудим

Талановита піаністка та викладач вокалу в музичній школі Катерина Гудим зуміла вразити неймовірним діапазоном свого голосу. Змалку її захоплення помітила мама, тому допомогла дівчині здобути музичну освіту.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Гудим

15. Катерина Гулюк

Вокалістка Катерина Гулюк втратила маму, коли їй було всього 5 років. Дівчину виховувала бабуся, яка, побачивши талант внуки, віддала її вчитись до музичної школи.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Гулюк

Команда Дана Балана

1. В'ячеслав Кретов

Одесит, який з 5 років займається боксом, після травми вирішив реалізуватись у музиці. В'ячеслав Кретов мріє стати своєрідним Мухаммедом Алі в шоу-бізнесі – "мужнім чоловіком на сцені, а не розмазнею".

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ В'ячеслава Кретова

2. Марина Фіжделюк

Колоритна гуцулка Марина Фіжделюк зізналась, що природа надихає її на творчість. Жителька села Розтоки прийшла на Голос країни, щоб вся держава дізналась про традиції карпатських гуцулів.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Марини Фіжделюк

3. Хейтам Рафі

Житель Оману Хейтам Рафі звільнився з банку, щоб стати співаком. Упродовж 2 років вокаліст виступає в караоке-клубах та розвиває свій музичний проект. Почувши про шоу Голос країни, Хейтам Рафі вирішив спробувати свої сили та потрапив у наступний етап.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Хейтама Рафі

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4. Катерина Бєгу

Вокалістка з Молдови Катерина Бєгу побувала на багатьох творчих проектах. Дівчина приїхала до України, щоб тут стати успішною співачкою. Її кавер на пісню Дана Балана зібрав найбільше переглядів, підкоривши мережу.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бєгу

5. Софія Шафір

Запальна одеситка Софія Шафір зробила оригінальний подарунок в день народження батька. Вона вийшла на сцену Голосу та виборола собі місце в наступних ефірах шоу.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Софії Шафір

6. Михайло Дімов

Одесит Михайло Дімов з легкістю виконує партії з оперного мюзиклу Нотр-Дам де Парі, що відзначаються чималими аншлагами. Такий же успіх він хотів би мати при сольному виступі.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Дімова

7. Самуелє Гріллі

Італієць Самуелє Гріллі переїхав до України через кохану, яка є родом з Одеси. Майже 3 роки чоловік тут працює менеджером з продажів та мріє отримувати прибуток від свого хобі – співу.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Самуелє Гріллі

8. Владислав Чижиков

Талановитий вокаліст з Білорусі Владислав Чижиков з 13 років пише авторські пісні та мріє повторити світовий успіх Дана Балана.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислава Чижикова

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9. Артем Ліска

Харизматичний Артем Ліска переконаний, що його життя зараз не таке, яким він би хотів його бачити. Хлопець працює у шлюбній агенції та прагне бути співаком.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Ліски

10. Сергій Костецький

Популярний хореограф та переможець "Танців з зірками" Сергій Костецький зізнався, що спів – така ж його пристрасть, як і танці. Він прийшов на Голос країни, щоб показати себе з нового боку.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Костецького

11. Володимир Зайончковський

Успішний радіоведучий з Одеси Володимир Зайончковський теж побореться за перемогу у шоу. Чоловік, чий голос впізнають чимало українців, вирішив підкорити ще й сцену.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Зайончковського

12. Ангеліна Василевська

На участь у вокальному шоу наважилась 16-річна білоруска Ангеліна Василевська. Вона змалку займається музикою в приватних вчителів, тому боїться розчарувати своїх батьків. Однак її тріумфальний виступ на Голосі став доказом того, що дівчина має талант.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Ангеліни Василевської

13. Енрікеш Жоао

Показати свій талант прийшов і Енрікеш Жоао, який переїхав з Анголи до Дніпра. Хлопець навчається та працює вчителем англійської в садочку.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Енрікеша Жоао

14. Герман Романченко

Цього учасника вже впізнають чимало учасників команди Голосу. Все тому, що Герман Романенко упродовж 7 років наполегливо намагався вибороти місце у шоу. Однак тільки тепер йому все ж вдалось пройти відбір та потрапити до вокальних двобоїв.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивіться відео – виступ Германа Романченка

Команда Тіни Кароль

1. Андрій Хайат (KHAYAT)

Скромний співак зі Знам'янки вирішив довести батькам, що музика – це не просто захоплення. Андрій Хайат презентував свою фольк-електронну пісню, підкоривши глядачів і суддів. Хлопець навіть взяв участь у Національному відборі Євробачення-2019, однак вибороти перемогу не зміг.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Хайата

2. Ксенія Бахчалова

Талановита одеситка має вади зору, тому під час навчання у консерваторії часто чула поради викладачів припинити займатись музикою, бо для неї не знайдеться місце на сцені. Однак Ксенія Бахчалова не зупинилась та підкорила Голос країни своїм вокалом.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Бахчалової

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3. Лідія Горошко

Фольклористка з Гайсина та співачка Лідія Горошко перестала виходити на сцену після смерті чоловіка та єдиного сина. Все змінилось після того, як їй приснився нащадок, який попросив її відновити вокальну кар'єру.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Лідії Горошко

4. Девід Аксельрод

Відомий український співак Володимир Ткаченко, який є чоловіком продюсерки Олени Мозгової, прагне тріумфально повернутись у шоу-бізнес. На сцену він вийшов вже з іншим іменем – Девід Аксельрод.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода

5. Гульназ Хасанова

Ще з 5 років талановита Гульназ Хасанова підкорювала велику сцену на вокальних конкурсах. Дівчина вірить, що саме Голос країни допоможе їй стати справжньою артисткою.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Гульназ Хасанової

6. Ніка Тупилко

Офіціант Ніка Тупилко, яка допомагає своїм батькам у сімейному бізнесі, не бачить майбутнє без музики. Дівчина з голосом Адель має всі шанси стати співачкою.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ніки Тупилко

7. Роман Бурасанзве

Вокаліст з Кишинева Роман Бурасанзве давно співпрацює з Даном Баланом. Тепер хлопець вирішив спробувати створити сольний проект, розпочавши з Голосу країни.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Романа Бурасанзве

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8. Шайє Огенетеджірі

Шайє Огенетеджірі змалку хотіла співати. Але батьки дівчини не поділяли її мрію та відправили на навчання до України. Майбутній лікар зробила перший крок до великої сцени та пройшла у Голос країни.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Шайє Огенетеджірі

9. Дар'я Храмова

"Двійник" Тіни Кароль – Дар'я Храмова – зізналась, що творчість артистки її дуже надихає. Окрім цього, дівчина має подібну історію, що й зірка, тому прагне повторити її успіх.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Храмової

10. Гурт Leon Voci

Львівський квартет Leon Voci мають намір популяризувати оперний спів. Тому вони створюють оригінальні кавери на відомі хіти.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Leon Voci

11. Марія Болгак-Нікуліна

Киянка Марія Болгак-Нікуліна втратила батька. Своїм виступом дівчина хоче показати, що музика може дати сили, щоб пережити всі негаразди.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Болгак-Нікуліної

12. Данило Однораленко

Проживаючи у невеличкому прифронтовому містечку на Донеччині, де більшість людей не мають творчих амбіцій, Данило Однораленко вирішив здійснити свою мрію. Та не тільки сцена приваблювала хлопця на Голосі. Він зізнався, що є прихильником Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Данила Однораленка

13. Яна Клявіня

Ефектна Яна Клявіня приїхала до Києва з сонячної Риги. Вокалістка надихається українськими співаками та мріє колись стати їх колегами.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Яни Клявіної

14. Анастасія Андреєва

Запальна артистка Анастасія Андреєва захотіла спробувати свої сили в ролі зірки. Своїм ефектним виступом вона зуміла зірвати овації в залі.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Андреєвої

15. Богдан Богославець

Земляк Тіни Кароль (з Івано-Франківська) не стримував свого хвилювання від участі в шоу. Хлопець із 7 років займався академічним вокалом та є вчителем у школі.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Богана Богоаславця

16. Вікторія Боцвіна

Останнє місце у комані Тіни Кароль виборола талановита вокалістка Вікторія Боцвіна. Дівчина є членом гурту бардів у Казахстані та настільки оригінально заспівала, що спершу зіркові тренери подумали, що на сцені – дует.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Боцвіної

Команда Монатіка

1. Андрій Хорисенко

Харизматичний вокаліст з Броварів вперше пішов на кастинг Голосу країни після того, як опублікував власну пісню у мережі. Монатік розмістив ролик у своєму блозі, що й стало стимулом для Андрія Хорисенка втілити мрію – стати співаком.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Хорисенка

2. Даніель Швець

Хлопець у 16 років почув моторошний діагноз – рак. Завдяки музиці Даніель Швець зумів побороти онкохворобу та вступити до консерваторії. Вокаліст виходить на сцену Національної опери Молдови та мріє заспівати перед мільйонами на Голосі країни.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Швеця

3. Анастасія Каманіна

Росіянка Анастасія Каманіна полюбляє писати музику та захоплюється українським шоу-бізнесом. Тому дівчина приїхала на Голос країни, щоб більше пізнати нашу музичну культуру.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Каманіної

4. Олександр Мороз

Успішний програміст Олександр Мороз у минулому був учасником кавер-гурту. Хлопець хоче відновити своє захоплення та повернутись на сцену в сольному проекті.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Мороза

5. Владислав і Роман Таранцови

Владислав і Роман народились у селі неподалік міста Дніпро. Змалку вони починали співати, адже їх батько був музикантом у сільському клубі. Хлопці вступили до консерваторії та створили дует.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислава і Романа Таранцових

6. Христина Сквірська

Співачка Христина Сквірська не могла наважитись виступати через комплекси щодо зайвої ваги. Дівчина схудла та вперше вийшла на велику сцену.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Христини Сквірської

7. Магдалена Паскар

Магдалена Паскар – одна з небагатьох вокалістів, яка зуміла своїм співом викликати сльози у багатьох тренерів. Дівчина, прикута до візка, всього рік займається вокалом, але вже може підкорювати глядачів надзвичайним співом.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Магдалени Паскар

8. Вікторія Уварова

Педагог з вокалу Наталії Могилевської впевнена, що заховала свій талант у викладацькій роботі. Тому Вікторія Уварова хоче реалізувати свої творчі амбіції на Голосі країни.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Уварової

9. Микола Задерей

Рідні Миколи Задерея не підтримали його у прагненні стати співаком. Він прийшов на популярний проект, аби показати всім свій талант.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Миколи Задерея

10. Анна Волобуєва

Анна Волобуєва пережила чимало труднощів у житті. Дівчина своїм прикладом хоче довести всім глядачам Голосу, що музика може допомогти у будь-якій ситуації.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Волобуєвої

11. Аліна Підлужна

Кавер-співачка Аліна Підлужна переспівала у мережі хіт Монатіка. Після похвали артиста вона вирішила прийти на Голос країни, щоб вразити його співом наживо.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Аліни Підлужної

12. Марина Круть

Після закінчення музичної школи Марина Круть вирушила до Китаю, де навчала дітей гри на бандурі. Там вона створила свій гурт "Круть" і гастролювала країною. На Голосі артистка прагне довести, що бандуристи повинні мати місце у шоу-бізнесі.

Голос країни 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Марини Круть

13. Дарія Телитченко

Співачка з Харкова Дарія Телитченко не один раз ставала жертвою насмішок через зайву вагу. Тепер вона вирішила не приховувати себе в грі на роялі та заспівати.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Дарії Телитченко

14. Наталія Краснянська

Бізнес-леді Наталія Краснянська прагне відновити свою вокальну кар'єру. Свого часу артистка перемогла на "Слов'янському базарі" та покинула сцену.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Краснянської

15. Владислава Берднікова

Талановита Владислава Берднікова заснувала в Одесі власний гурт. Але співачка переконана, що сама зможе значно більше досягнути у шоу-бізнесі.

Голос країни 9 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислави Берднікової

16. Андрій Карпов

Годинникар із Одеси вразив всіх зіркових суддів Голосу країни. Андрій Карпов мріє, щоб весь світ колись дізнався про нього, як про артиста. Чоловік виконав пісню в стилі Джастіна Тімберлейка, якою вразив прискіпливих суддів конкурсу.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Карпова