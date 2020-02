Голос країни 10 сезон 6 випуск: які тренери вже сформували свої команди

Грандіозний проєкт "Голос країни", який став ювілейним, ще досі продовжує шукати таланти України на сліпих прослуховуваннях. Зіркові тренери вже перебувають на фінішній прямій по учасниках у своїх командах, а деякі з них вже можуть з полегшенням видихнути, оскільки завершили перший етап шоу.

Шостий випуск проєкту "Голос країни" 10 сезон був по-справжньому гарячим та емоційним, адже боротьба за найкращих вокалістів кастингу була доволі напруженою. Сварки, блокування конкурентів та переманювання під "своє крило" додали перчинки одному з останніх випусків сліпих прослуховувань.

Оцінювали виступи учасників у кріслах тренерів традиційно Тіна Кароль, Дан Балан, Монатік, Настя Каменських і Потап. Що цікавого відбувалось у новому випуску шоу на телеканалі "1+1" – читайте на LifeStyle 24.

Тетяна Ничай

Про те, що 21-річна дівчина зі Львова піде на вокальний проєкт, вона першому повідомила батькові. Він весь час проводить у дорозі і рідко бачиться з донькою, але неабияк зрадів, що Тетянка вирішила піти професійним шляхом та зійти на музичний "олімп". На сцені проєкту вона вражаюче виконала відомий хіт Dancing Queen та змогла повернути крісла Тіни Кароль та пари Насті Каменських і Потапа, але обрала знаменитий дует.

Василь Процюк

26-річний хлопець з Рівненської області є офіцером Збройних сил України. Співати Василь ніде не вчився, оскільки є самоучкою. А все почалось з університету, де його колеги почули, як він співає. Одного разу вони сказали, що годі співати в стінах закладу – пора виходити на сцену. Тому він наважився та поїхав на 10 сезон "Голосу країни", де виконав ліричну пісню "Пробач" Сергій Бабкіна. На його голос розвернулась єдина Тіна Кароль, до якої Василь дуже хотів потрапити.

Ірина Повзун

31-річна жінка з міста Волочиськ з Хмельниччини вже була на музичному проєкті "Голос країни", але в 1 сезоні. Тоді її тренером був Олександр Пономарьов, який, за словами хейтерів, просував її у шоу-бізнесі. Ірина все заперечує і каже, що брудні чутки про неї ще довго "гуляли" Україною. На 10 сезон дівчина приїхала, щоб довести, що вона зможе ще раз підкорити сцену без жодних наставників. Але з піснею Think Арети Франклін цього разу їй це не вдалось.

Юлія Коровко

22-річна дівчина з Харківської області співає з дитинства. Але незважаючи на бажання бути на великій сцені, вона завжди комплексувала через свою надмірну вагу. Вона зізналась, що коли співає – то забуває про всі недоліки. Відтак вона з 5 чи 6 спроби зрештою потрапила на сліпі прослуховування та виконала пісню Наді Дорофєєвої "Дим", чим підкорила Потапа і Настю та автоматично потрапила у їхню команду.

Олеся Лейченко

19-річна дівчина з міста Дніпро одразу вийшла на сцену проєкту, не розповівши деталей про себе та одразу вразила виконанням пісні "Серце" The Hardkiss. Спочатку Тіна Кароль подумала, що це солістка гурту Юлія Саніна, пісню якої виконувала учасниця, але ні, нею виявилась юна конкурсантка. Втім, Тіна і пара Насті і Потапа повернулись на спів, а коли вирішив повернутись Монатік, Тіна вперше за прослуховування його заблокувала. Відтак, Олеся повинна була вирішити між двома "кріслами", але все ж обрала Потапа і Настю Каменських. На цій учасниці команда сімейного подружжя і закрила свій набір конкурсантів.

Денис Жупник

Радіо- і телеведучий з міста Київ з 15 років співає, але досі ще ніде себе не реалізував у музиці. Однак його голос вже можна було почути з екранів телевізорів, правда, у ролі султана Мурата, оскільки він озвучує його у серіалі "Величне століття". На пісню Монатіка "Жызнь поет" неочікувано розвернувся не сам Монатік, а Тіна Кароль, яка автоматично і взяла його у свою команду.

Уляна Горбачевська

45-річна жінка зі Львова є виконавицею і дослідницею українських автентичних пісень. Окрім цього вона є мамою 3 дітей, а у вокальній справі її підтримує сім'я. Жінка переконана, що народну українську пісню потрібно просувати серед молоді, і раніше це на проєкті "Голос країни" вдавалось таким зіркам, як KHAYAT і Каті Chilly. На сцені "Голосу" Уляна виконала давню пісню "Долє", на яку одразу ж відгукнулась Тіна Кароль та автоматично забрала у свою команду.

Олександра Горупа

Дівчина все життя співала і завжди відчувала, що буде на великій сцені. Але якось їй довелось тимчасово забути про музику, оскільки вона у 20 років вийшла заміж та стала жертвою домашнього насильства. Довгий час вона боялась розповісти про це батькам, бо боялась осуду з їхньої сторони. Олександра прийшла на проєкт, щоб розповісти усім, що потрібно йти від поганих чоловіків і нічого не терпіти. На сцені вона виконала легендарний хіт Unbreak my heart Тоні Брекстон, на який розвернувся Дан Балан та забрав у свою команду.

Володимир Мітєв

33-річний чоловік з Києва у житті є зовсім іншим, ніж на сцені. Він переодягається у сценічний образ дреґ-королеви (drag queen), подібно до Верки Сердючки, та підкорює глядачів незвичними шоу. На сліпі прослуховування він прийшов у яскравому вбранні – в пишній сукні, парику та з макіяжем – щоб виконати оперну арію. Втім, на його виконання так ніхто з тренерів і не повернувся.

Нікіта Ходос

22-річний юнак з Мінська, Білорусь, виріс в багатодітній сім'ї – він має 5 молодших братів. Щоб "не сидіти" в мами на шиї він почав співати на вулицях і так заробляти собі на життя. На сцені проєкту "Голос країни" він виконав пісню See You Again, на яку повернувся єдиний Монатік. Так хлопець потрапив у його команду.

Роман Клюба

21-річний хлопець з Івано-Франківська став справжньою "темною конячкою", розвернувши неймовірним чоловічим тембром одразу чотири крісла тренерів. Зокрема, Потап і Настя використали своє останнє "екстра-місце", яке надається лише один раз тренеру, щоб добрати собі 17-го учасника в команду. Але учасник вирішив піти в команду Тіни Кароль, до своєї одномістянки.

Олексій Приступ

24-річний хлопець з Одеси мріяв вийти на сцену "Голос країни" та присвятити свій виступ бабусі, якої вже немає в живих, але він знає, що вона була б неймовірна рада його виступу. І хоч він виконав красиву українську пісню "За лісами, горами", але ніхто з тренерів не розвернув свого крісла.

Мєлєн Пасса

Загадкова дівчина з Харкова створює власні кавер-версії з колективом, але вона завжди хотіла потрапити у проєкт "Голос країни", щоб позайматись з професіоналами-співаками та здобути безцінний досвід. У майбутньому вона мріє реалізувати себе як співачка. Після яскравого виконання пісні Bring it back до неї повернулись всі 4 крісла. Але 27-річна Мєлєн обрала Монатіка, який віддав їй своє останнє місце в команді та навіть запросив до нього у бек-вокалісти.

Під час шоу "Голос країни" 10 сезон 6 випуск зіркові тренери набрали 10 учасників. Монатік і Потап з Настею Каменських повністю сформували свої команди.

Потап і Настя Каменських мають таких учасників – Тетяну Ничай, Юлію Коровко і Олесю Лейченко.



У команді Монатіка – Нікіта Ходос і Мєлєн Пасса.



А у Тіни Кароль – Василь Процюк, Денис Жупник, Уляна Горбачевська і Роман Клюба.



Дан Балан же запросив наступну – Олександру Горупу.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.