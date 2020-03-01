Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто зумів вибороти останні місця на шоу

У неділю, 1 березня, пройшов 7 випуск "Голосу країни-10", що став останнім днем так званих "сліпих прослуховувань". Місць у командах Дана Балана і Тіни Кароль залишилось обмаль, відтак учасники шоу докладають всіх зусиль, щоб пройти кастинг. Хто ж зумів потрапити у наступний етап проєкту – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Боротьба за місця на розважальному проєкті "Голос країни-10" посилилась. Все тому, що в останній день кастингів, які організатори показали у 7 випуску шоу, команди Монатіка, Насті Каменських та Потапа вже сформувались. Залишились тільки кілька місць: 2 – у Тіни Кароль, 5 – у Дана Балана.

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Та на шоу прийдуть три самородки, які приголомшать усіх зіркових тренерів. Чи використають судді екстра-місця – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Тетяна Ігнатенко

Упродовж 9 років запальна одеситка намагалась потрапити на "Голос країни", однак щоразу зазнавала фіаско. Тому у 2020 році Тетяна Ігнатенко рішуче налаштована вибороти місце у командах зіркових тренерів і мала кількість місць її зовсім не бентежить. За майже десятиліття одеситка вдосконалила вокал, тому з легкістю обрала пісню рок-гурту Evanescence.

Шалена харизма та приголомшливий вокал таки змусив Тіну Кароль і Дана Балана натиснути кнопку. Після вагань Тетяна Ігнатенко обрала молдовського артиста.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Тетяни Ігнатенко

Микола Цихановський

Перспективний вокаліст Микола Цихановський з Рівного також прийшов на проєкт, щоб втілити свою мрію про велику сцену. Для запального виступу він обрав пісню з репертуару епатажної MARUV. Однак ані танці, ані потужний вокал не змогли розвернути крісла зіркових тренерів. Хлопець зізнався, що завдяки трекам Монатіка займається улюбленою справою та не має наміру відмовлятись від мрії. З відомим артистом Микола виконав пісню та попрощався з глядачами шоу.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Миколи Цихановського

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Вікторія Демчишин

Підкорювати сцену "Голосу країни-10" прийшла і Вікторія Демчишин, яка ледь стримала хвилювання перед виступом. Для кастингів вокалістка обрала ліричну пісню гурту "Бумбокс" – "Вахтерам". Чуттєва композиція змусила тренерів підтанцьовувати, однак ніхто не натиснув кнопку. Всі судді зазначили, що Вікторія Демчишин народжена для музики, тому звернулись до батьків, щоб вони підтримали вокалістку та повірили в її сили.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Демчишин

Тамара Балюк

Потрапити на вокальний проєкт мріє і молода матуся двох дітей з Одеси – Тамара Балюк. Перед виступом вона зізналась, що всього за рік втратила трьох близьких людей. Однак це не змусило Тамару Балюк відмовитись від мрії. Окрім цього, жінка хотіла своїм прикладом показати, що діти – не перешкода на шляху до успіху.

На вокал Тамари Балюк обернулись всі зіркові тренери, які були готові використати свої екстра-місця. Вона обрала тренера, який першим розвернув своє крісло – Дана Балана.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Тамари Балюк

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Михайло Думнич

Талановитий вокаліст Михайло Думнич із Закарпаття, який роками працює за кордоном, мріяв потрапити у команду Монатіка. Тому те, що зірковий тренер вже заповнив усі місця, дещо засмутило хлопця. Однак Михайло не втрачає надію, що виборе екстра-місце. Та потрапити у наступний етап шоу він не зумів.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Думнича

Джамал Марселін

Волонтер із Нью-Йорка Джамал Марселін також прийшов на розважальне шоу. В Україні хлопець у рамках програми "Корпусу миру" допомагає дітям вивчати англійську мову та натомість активно пізнає українську. Музику Джамал вважає своєю пристрастю, тому мріє колись стати справжнім артистом. Проте на шоу вокаліст не зумів потрапити.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамала Марселіна

Анастасія Балог

У 7 випуску "Голосу країни-10" виступила 16-річна Анастасія Балог. Дівчина – прихильниця творчості Дана Балана, тому перед виходом на сцену заявила, що мріє потрапити до команди кумира. І хоч її вокал не був бездоганним, артист все ж натиснув на кнопку.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Анастасії Балог

Анжела Кансузян

Вокалістка Анжела Кансузян подолала тисячі кілометрів для того, щоб стати учасницею "Голосу країни-10". Дівчина приїхала з Абхазії та прагне довести сама собі, що гідна стояти на сцені популярного проєкту, яким вона захоплюється. Змалку суворі традиції забороняли їй розвиватись, однак від музики Анжела все ж не відмовилась.

На останніх секундах виступу до вокалістки розвернувся Дан Балан.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Анжели Кансузян

Роман Сасанчин

Зіркою 10 сезону "Голосу країни" став Роман Сасанчик. Хлопець з'явився в останній день кастингу та приголомшив всіх зіркових суддів. Все тому, що саме Роман був тріумфатором дитячого "Голосу-2", який виборов перемогу з Тіною Кароль. Після участі в конкурсі він мав чимало концертів Україною, а після зміни тембру вокаліст вирішив повернутись на проєкт.

"Це майже мій син", – пояснила Тіна Кароль всім колегам, які повернулись на голос 17-річного хлопця. Роман Сасанчин несподівано обрав Дана Балана.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Сасанчина

Ксенія Буга

Місця залишились тільки в команді Тіни Кароль, тому учасники розуміють, наскільки вимогливим буде відбір. Однак від шансу виступити не відмовилась Ксенія Буга. 25-річна дівчина вже давно є вуличним музикантом, тому впевнено вийшла на сцену. Для виступу вона обрала пісню гурту KAZKA "Плакала", змінивши її до невпізнання. Тіна таки обрала Ксенію Бугу на останніх секундах виступу.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Ксенії Буги

Наталя Турбіна

Ювілейний 10 сезон "Голосу країни" прагне підкорити і Наталія Турбіна, яка вже давно виступає на сцені. Дівчина приголомшує яскравим образом та не менш особливим вокалом. Вокалістка продемонструвала вміння брати високі ноти, однак розвернути крісла зіркових тренерів так і не змогла.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Наталі Турбіни

Катерина Сивун

Киянка Катерина Сивун зізналась, що її батьки розлучились. Відтак дівчину виховують бабуся і дідусь, які підтримують її у прагненні стати артисткою. Саме завдяки їм талановита Катерина Сивун прийшла на кастинги "Голосу країни-10". Вокалістка кардинально змінила популярну пісню "Дай руку мені" Ірини Білик, вразивши всіх тренерів.

Катерина Сивун не зуміла розвернути крісла зірок. Однак Тіна Кароль зізналась, що вокал вона почула потужний, але вона почула психологічну невпевненість.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Сивун

Ганна Трубецька

"Я прийшла на "Голос", щоб повторити успіх Тіни Кароль", – заявила конкурсантка Ганна Трубецька з Могильова. Вокалістка зізналась, що наслідує стиль кумирки та знає, наскільки вона багато доклала зусиль, щоб здобути таку славу. Відтак Ганна Трубецька готова до боротьби за змогу виступати на великій сцені.

Для кастингу 7 випуску учасниця шоу обрала пісню "Сила притяжения", переробивши аранжування. Ганна розвернула всі крісла, а Тіна Кароль із захватом зізналась, що дівчина заспівала краще. Конкурсантка відома Насті Каменських, оскільки була в іншому талант-шоу. Після вагань Ганна Трубецька обрала Тіну Кароль.

"Голос країни" 10 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Ганни Трубецької

Під час 7 випуску "Голос країни-10" зіркові тренери доповнили свої команди:

Потап і Настя Каменських не запросили нікого на екстра-місця, хоч і розвертали свої крісла на виступи учасників.

У команді Монатіка також не було поповнення.

Водночас у команді Тіни Кароль з'явились Ксенія Буга та Ганна Трубецька.

Дан Балан же запросив Тетяну Ігнатенко, Тамару Балюк, Анастасію Балог, Анжелу Кансузян, Романа Сасанчина.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.