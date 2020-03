Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників

Після семи випусків напружених сліпих прослуховувань учасники команд зійшлись у вокальних боях "Голосу країни" 10 сезон 8 випуск. Тепер кількість місць може кардинально зменшитись, оскільки зірковим тренерам доведеться обирати, хто з кожної пари підопічних має більше шансів йти з ним до перемоги.

Якщо на кастингах та сліпих прослуховуваннях учасники-вокалісти "Голос країни" 10 сезон переживають, як вразити свого фаворита-тренера та розвернути його крісло, то вже на вокальних боях їхнє хвилювання збільшується в два рази. Адже заспівати пісню краще ніж суперник та переконати тренера, що саме він чи вона гідний місця у команді – це завдання не з легких.

Втім, Тіна Кароль, Монатік, Дан Балан та Потап з Настею вже готові продемонструвати всім результати спільної роботи з підопічними та зробити нелегкий вибір на користь одного з кожної пари суперників. Варто додати, що після завершення усіх вокальних боїв, у кожного тренера має залишитись щонайменше по 8 учасників в команді. Тренери також мають необмежену кількість "крадіжок" вокалістів у своїх колег. Тому що цікавого відбулось у шоу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Команда Монатіка

Сергій Роман і Андрій Подкалюк

24-річний гуцул та 25-річний син священника ще до 8 випуску шоу обіцяли, що боротьба на сцені буде дуже серйозною. Хлопці не на жарт налаштувались на перемогу, тому з усією силою виклались під час виконання ліричної пісні I believe in love. Монатік традиційно довго не міг визначитись, хто ж має покинути його команду, але першість все ж вирішив віддати Сергію Роману, тому Андрій Подкалюк покинув команду, але під час "крадіжки" його підхопила у свою команду Тіна Кароль.

Ліда Лі і Єлизавета Криворучко

Бек-вокалістка Монатік і справжна "королева" бурлеску зійшлись у справді жорсткому бою. Хоча обидвоє вони є сильними вокалістками, втім кожна з них відчували справжнє хвилювання перед виступом. Дівчата виконали відомий хіт Тіни Кароль та Юлії Саніної із групи The Hardkiss "Вільна", але в дещо зміненому аранжуванні. Поки Монатік думав, хто має шанс залишитись у його команді, на сцені заспівав жіночий квартет у складі дівчат та Тіни Кароль і Юлі Саніної, яка була присутньою у залі. Все ж, прийшов час Монатіку обрати, хто з ним піде далі, і нею стала Ліда Лі. Втім, Єлизавета не пішла з проєкту, оскільки її "викрали" Потап і Настя.

Марія Щербак та Катерина Чемезова

Кавер-вокалістка та зірка корпоративів вже знайомі багато років, але вперше зійшлись на одній сцені "Голос країни". Монатік доручив їм заспівати пісню "Свята" гурту KAZKA у яскравих неонових костюмах. Після довгих роздумів Монатік віддав перевагу Марії Щербак, а от Катерину Чемезову так ніхто й не "викрав" із зіркових тренерів.

Владислав Семьонов і Нікіта Ходос

Неоднозначний екосексуал, якого на сліпих прослуховуваннях засудив Діма Балан, та вуличний музикант стали останніми у 8 випуску з команди Монатіка, які зійшлись у вокальному бою. Хлопці виконали відому пісню "Выхода нет", а після оцінок колег-тренерів Монатік виніс власний вердикт – він обрав Владислава Семьонова у свою команду. Щодо Нікіти Ходоса, то він покинув шоу, оскільки ніхто з суддів його не мав бажання "викрасти".

Команда Потапа і Насті Каменських

Анастасія Картвелішвілі і Маріам Жорданія

26-річна художній керівник центру культури і дозвілля у місті Слобожанську і 17-річна бодіпозитивістка на проєкті особливо здружились, але все ж перемогти у вокальному бою бажала кожна з них. На сцені 8 випуску дівчата виконали популярний хіт NK (Насті Каменських) Elefante, чим запалили весь зал "Голосу країни". Але першість подружжя Потапа і Насті віддали Анастасії Картвелішвілі. Маріам Жорданію ніхто з суддів не перехопив, тому дівчина покинула вокальний проєкт.

Марія Кондратенко і Єрлан Баібазаров

Зірка серіалу "Школа" і таксист з Алмати мають абсолютно різні творчі шляхи у своєму житті, але прагнуть єдиного – завоювати прихильність своїх тренерів і згодом перемогти на "Голосі країни". Пара у вокальному бою виконала відомий хіт Монатіка "Сильно" у новому аранжуванні, чим неабияк здивували самого Монатіка, Настю Каменських, Тіну Кароль та всіх глядачів у залі. Зал аплодував стоячи, після чого Монатіка запросили до тріо-виконання. Потап і Настя вирішили обрати Єрлана Баібазарова, а от Монатік вирішив викрасти Марію Кондратенко, після чого Нурсултан Шатірханулі остаточно покинув проєкт, оскільки він перебував на "викраденому місці".

Руслана Калашнікова та Микола Свід

Хлопець всім серцем бажає, щоб його мама була здоровою після виснажливої хвороби, в той час як Руслана пізнає у своєму житті музику через кольори. Пара на сцені "Голосу країни" 10 сезон у вокальному бою виконала знамениту українську пісню "Цвіте терен". До слова, на сцені проєкту Руслана виступала хворою – з температурою близько 40 градусів. Потап і Настя вирішили залишити у команді Руслану, в той час як Микола Свід покинув проєкт назавжди.

Команда Дана Балана

Роман Сасанчин та Сергій Клейніс

Перший батл Дана відкрив дует знаменитого переможця дитячого "Голос країни" Романа Сасанчина та сільського блогера Сергія Клейніса. 17-річний уродженець Тернопільщини та 23-річний хлопець з Хмельниччини заспівали пісню "Не дощ" Тіни Кароль. Хлопці на останніх нотах змагались з усіх сил, що відчув увесь зал та зіркові тренери. Дан Балан вирішив все ж обрати Романа Сасанчина для подальшої боротьби, а от Сергія все ж ніхто не наважився "вкрасти" у свою команду, тому він покинув шоу.

Тетяна Ігнатенко і Назар Яцишин

Вокалістка, яка 9 разів намагалась потрапити на шоу та вчитель історії зі Львова, стали наступною парою, яка зійшлась у вокальному бою. Вони виконали популярний хіт 90-х під назвою Love to hate you, чим запалились весь глядацький зал. Дан Балан зізнався, що їхній спільний вокал розірвав його серце, але воно все ж більше "потягнулось" до Назара Яцишина. Одеситка Тетяна, на жаль, залишилась ні з чим.

Галина Рудик та Анжела Кансузян

Дівчина, що пише пісні для зірок українського шоу-бізнесу та дівчина, що втекла з Грузії, аби стати співачкою, зійшлись в одному вокальному бою під наставництвом Балана. Дівчата заспівали сингл One of us, де Дан Балан вирішив обрати із собою Галину Рудик. Щодо Анжели, то її з зіркових тренерів ніхто не мав бажання "викрасти".

Євген Анішко та Індіра Єдільбаєва

Колишній співмешканець по гуртожитку з Тіною Кароль та східна красуня з Казахстану є зовсім різними у вокальних стилях, але у вокальному бою вони наче злились "в одне". Втім, Дан Балан вирішив віддати перевагу Індірі Єдільбаєвій. А от Євген Анішко йде у команду Потапа і Насті, відтак Максим Гара, що попередньо був викрадений у Тіни, покинув проєкт.

Команда Тіни Кароль

Денис Жупник і Юрій Самовілов

Київський телеведучий та сценарист музичного проєкту "Голос країни" зійшлись у першому вокальному бою команди Тіни Кароль. Чоловіки на сцені виконали пісню, що має півтора мільярда переглядів на ютубі – The Hills канадського співака The Weeknd. Тренери зазначили, що хлопці дуже виросли за час тренувань під наставництвом Тіни Кароль. Сама ж співачка вирішила залишити у своїй команді Юрія Самовілова, а Дениса ніхто з тренерів так і не "викрав", тому Жупник покинув проєкт.

Артем Семенов і Нурсултан Шатірханулі

Тріумфатор популярного шоу "Україна має талант", який пішов зі сцени у фермерство, та "король опери" з Казахстану виступили наступними у вокальному бою. Чоловіки виконали пісню Frozen Мадонни, де вразили потужним вокалом усю аудиторію. "Біла королева", як називають Тіну на шоу, все обдумала та обрала Артема Семенова. Під час "крадіжки", Нурсултана неочікувано вирішив вкрасти Монатік, відтак чоловік з Казахстану залишився на шоу.

Дар'я Полоротова і Максим Гара

Фанатка Тіни Кароль з Росії та соліст оперетти двоє прагнуть поборотись не лише за місце в команді Тіни, а й за її серце. Вокальний дует виконав пісню Un Giorno Per Noi, який, за словами суддів, наче переніс усіх в казку. Тіна Кароль після деяких роздумів у голос вирішила обрати Дар'ю Полоротову для подальшої боротьби. Щодо Максима Гари, то їх під час крадіжки одразу перехопили Потап і Настя Каменських. Відтак Єлизавета Криворучко, яку перехопили з іншої команди, змушена була покинути проєкт назавжди.

Даніель Салем і Дар'я Петрожицька

Актриса серіалу "Папік" та ресторатор з Одеси стали справжнім зірковим "заключенням" 8 випуску "Голосу країни". Дар'я зізналась, що вважає Даніеля прикладом ідеального чоловіка. У вокальному бою вокалісти виконали пісню "Позвони мне, позвони", після чого Тіна обрала у команду Даніеля Салема. А от Дар'я Петрожицька потрапила у команду Дана Балана, оскільки той зробив "крадіжку".

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.