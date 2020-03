Голос країни 10 сезон 9 випуск: сльози та панічна атака – як пройшли останні вокальні бої

Нові вокальні бої вже відбулись у 9 випуску "Голосу країни" 10 сезон! Команди зіркових тренерів кардинально зменшелись, відтак боротьба за бажані місця в кумирів лише загострилась.

У попередньому випуску "Голос країни" 10 сезон вже покинули шоу 11 учасників. Зіркові тренери – Дан Балан, Тіна Кароль і Монатік – провели по 4 вокальних бої, а команда Потапа і Насті Каменських – 3. Відтак у новому випуску зіркам доведеться знову приймати важкий вибір та визначитись з найдостойнішими учасниками у їхніх командах.

Як за перемогу у вокальних боях боролись учасники "Голосу" та хто встиг "вкрасти" у колег кращих учасників і тим самим позбавив їх вигону з проєкту – читайте у нашому матеріалі.

Команда Потапа і Насті Каменських

Максим Перепелиця і Єгор Шагаков

27-річний IT-спеціаліст і представник молодого покоління R&B з Харкова стали першими, хто відкрив вокальні бої 9 випуску "Голосу країни". Молодий дует хлопців на сцені заспівав популярний хіт Call Out My Name. Після порад колег-тренерів та власних роздумів, подружжя Потапа та NK обрало для подальшої боротьби у складі своєї команди Максима Перепелицю, а от Єгор Шагаков покинув проєкт, оскільки його ніхто не намагався "викрасти".

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Максима Перепелиці і Єгора Шагакова

Тетяна Ничай і Каріна Балашова

Дівчина, що всім серце любить та надихає свого батька – оперного співака, та маленька NK є дуже сильними вокалістками, тому вокальний бій був доволі гарячим. Одна з них зізналась, що коли жінки б'ються – то на смерть. На сцені "Голосу країни" вони заспівали популярний американський хіт Аріани Гранде God is a woman. Потап і Настя Каменських не могли вирішити, кого залишити, адже кожен з них був за свою фаворитку-дівчинку, тому прислухались до більшості суддів та залишили у команді Каріну. Щодо Тетяни, то вона назавжди залишила шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Тетяни Ничай і Каріни Балашової

Вахтанг Вахтангішвілі і Юлія Коровко

Професійний футболіст та дівчина, що завжди вважала себе некрасивою, теж зійшлись у вокальному бою. У кожного з них є своя мрія та особлива мета, тому жоден з них не мав наміру поступатись одне одному. Вони виконали пісню Потапа і Насті "Не люби мне мозги", чим надали зовсім нового звучання пісні. Втім, провідною у пісні, на думку тренерів, була Юлія, тому вона продовжила участь в проєкті. А от з Вахтангом довелось усім попрощатись.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Вахтанга Вахтангішвілі і Юлії Коровко

Катерина Степура та Анна Боршовська

Професійна модель зі співочим талантом Катерина та бібліотекарка Анна у вокальному бою 9 випуску "Голос країни" виконали відомий хіт "Каждый раз" співачки Монеточки, який раніше ніколи не звучав на проєкті. На думку Монатіка, Катерина була кращою, тому він обрав її для подальшої боротьби у проєкті. Аня покинула шоу назавжди.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Степури та Анна Боршовська

Альона Крутієнко та Олеся Лейченко

Одеська співачка Альона, яка працює у барі Даніеля Салема, і талановита Олеся розповіли, що не хочуть суперництва, а прагнуть будь-яким чином довести команду Потапа і Насті до перемоги. У вокальному бою вони виконали пісню Тіни Кароль "Не дощ". Подружжя Потапа і Насті вирішило обрати у їхньому останньому вокальному бою учасників Олесю Лейченко, в той час як Альона назавжди залишила шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Альони Крутієнко та Олесі Лейченко

Команда Дана Балана

Олекандра Горупа і Сюй Чуань Юн

Дівчина Олександра, яка прийшла на проєкт, хотіла не лише виграти, а й підняти тему домашнього насилля, та китайський студент Сюй зійшлись у першому вокальному бою других вокальних боїв проєкту. Уродженець Китаю зізнався, що дуже переживає за здоров'я своїх рідних, які наразі в Китаї і не можуть приїхати в Україну підтримати його, оскільки Китай став епіцентром пандемії коронавірусу. Втім, на сцені "Голос країни" дует Олександри та Сюя взаємно підтримував одне одного та виконав пісню NK "Тримай". Насті Каменських так сподобався виступ молодих вокалістів, що вона заспівала з ними уривок пісні у тріо. Але вимогливий Дан Балан повинен був зробити вибір, тому обрав китайця Сюя. Олександра покинула шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Олекандри Горупи і Сюя Чуань Юна

Анна Безгалова і Анастасія Балог

Дівчина, яка прагне поєднати серця Дана Балана і Тіни Кароль за допомогою інстаграм-акаунту "Фан Дан-Тіна", та ще одна прихильниця творчості Дана Балана мали спільну мету, але все ж прагнули перевершити одне одного у вокальному бою. Дівчата виконали романтичну пісню Let her go, чим зробили справжню магію у залі "Голосу країни". Але Дан вирішив обрати Анастасію, тому попрощався з Анею, яку також не захотіли "викрасти" інші судді.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Безгалової і Анастасії Балог

Крістіна Карабанова, Каріна Арбельяні та Тамара Балюк

Українська Емі Вайнгауз, російська актриса родом з України та матір чудових синів зійшлись у останньому вокальному бою Дана Балана. Тріо виникло через відхід Василіси Старшової з команди "дракули". Дівчата однаково люблять творчість свого наставника та не на жарт боролися за останні місця у його команді. Дівчата заспівали Bad Romance /In the shadows, чим отримали коментарі про свій виступ як "друге Євробачення". Дан Балан змушений був обрати двох вокалісток у свою команду, тому зупинив свій вибір на Крістіні і Тамарі. Каріна покинула вокальне шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Крістіни Карабанової, Каріни Арбельяні та Тамари Балюк

Команда Тіни Кароль

Уляна Горбачевська і Роман Клюба

Дослідниця української пісні зі Львова та юрист зі співочим серцем зійшлись у вокальному бою під наставництвом "білої королеви" шоу. Вокалісти виконали давню відому українську пісню "Ой там на горі, ой там на крутій", де двоє зачарували увесь глядацький зал. Після недовгих роздумів Тіна обрала для подальшої боротьби Уляну Горбачевську. Щодо Романа Клюби, то він покинув проєкт назавжди.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Уляни Горбачевської і Романа Клюби

Віталій Окс та Ксенія Буга

Юний львів'янин, що потерпав від булінгу, та вулична музикантка з Росії отримали шанс на проєкті стати кращими, тому всіма силами боролися за перемогу у бою. Вони виконали пісню-маніфест гурту The Hurts "Wonderful life", після чого нарвались на критику Дана Балана. Незважаючи на колючі слова тренера, Тіна все ж похвалила обох учасників та обрала кращого на її думку. Ним став Віталій, а от Ксенія покинула шоу, оскільки на "крадіжці" її ніхто не вкрав.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Віталія Окса та Ксенії Бугої

Ольга Баландюх та Анна Трубецька

Галицька дівчина Ольга та фанатка творчості Тіни Кароль зійшлись у жорсткому жіночому бою на сцені "Голосу" під піснею Sweet dreams. Дівчата наполегливо боролись за місце в команді Тіни, тому їхнє суперництво запалило увесь зал. Незважаючи на сильний тембр Ольги, Тіна продовжила боротьбу з Анною як більш сформованою вокалісткою. Ольга Баландюх покинула шоу також назавжди.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Баландюх та Анни Трубецької

Ольга Мельник та Василь Процюк

Ексучасниця "Голос країни" в складі команди Сергія Лазарєва та офіцер ЗСУ зійшлись в одному з останніх вокальних боїв 10 сезону. Перед виступом в Олі трапилась несподівана панічна атака, але дівчина швидко взяла себе в руки та вийшла на сцену з чоловіком, щоб виконати легендарну пісню Андрія Кузьменка (Скрябіна) "Спи собі сама". Незважаючи на всю галантність та вокальні дані Василя, шоу, за рішенням Тіни, продовжила Ольга Мельник. Натомість Василь Процюк залишив вокальне шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Мельник та Василя Процюка

Команда Монатіка

Тетяна Сова і Сергій Асафатов

Дівчина, яку врятувала від анорексії музика, та мультиінструменталіст, що виріс у дитячому будинку, стали наступними, хто боровся у вокальному змаганні. Вони виконали ліричну пісню "Сансара", яка зворушила усіх суддів та глядачів проєкту. За словами учасників проєкту, Сергій підкорив глядачів голосом, а Таня – емоціями. Монатік ледь зміг обрати кращого – Сергія, але Тані обіцяв всього лише найкращого. Але на "крадіжці" її миттєво перехопила команда Потапа і Насті, тому попередній вокаліст Євген Анішко, що сидів на запасному кріслі, вибув із шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Тетяни Сови і Сергія Асафатова

Руслан Опанасенко та Мєлєн Пасса

Актор театру та загадкова дівчина, яка постійно прагне самовдосконалення, обіцяли, що їхній виступ поб'є всі рекорди переглядів проєкту в ютубі та інших соціальних мереж. Дует у вокальному бою виконав пісню All for us. Судді розділились у думках, хто з них кращий, втім Монатік обрав екстраординарну Мєлєн. А от Руслан Опанасенко залишився "за бортом" та покинув шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Руслана Опанасенко та Мєлєн Пасси

Олександр Календа та Марко Квітка

23-річний мрійний-співак та бек-вокаліста виконавця Constantine зіткнулись у суворому чоловічому бою. Вони заспівали пісню ексучасника "Голосу" ROZHDEN під назвою "Знаешь", які вдвох зуміли зачарувати усіх присутніх у залі шоу. Сам автор пісні був присутній у залі, тому не стримався і виконав з хлопцями уривок власної пісні. ROZHDEN зізнався, що йому більше сподобався вокал Олександра. Монатік додав, що хоче попрацювати з Сашком також, тому обрав його для своєї команди. Марко Квітка не покинув шоу, адже його миттєво "викрала" Тіна Кароль. Відтак Андрій Подкалюк, який сидів на запасному кріслі від початку боїв, залишив кімнату з "вкраденими" вокалістами і назавжди пішов із шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Календи та Марка Квітки

Зоряна Атлас і Ася Хорошун

Запальний латиноамериканський хіт Зоряни та Асі став одним з останніх у вокальних боях "Голосу країни". 16-річна похресниця ведучої Лідії Таран, Зоряна, та прибиральниця в цирку Ася підхопили на ноги весь зал проєкту піснею Havana. Монатік, довго не думаючи, дав шанс Асі для боротьби у шоу, в той час як Зоряна покинула шоу.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Зоряни Атлас і Асі Хорошун

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.