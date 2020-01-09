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Голос країни 10 сезон в Україні: дата виходу шоу

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Голос країни 10 сезон: дата виходу / Фото:"1+1"

Відомий вокальний проєкт "Голос країни" 10 сезон стартує вже 19 січня 2020 року. Окрім дати шоу організатори повідомили і про перелік суддів, які займуть тренерські крісла на прослуховуваннях.

Дата виходу Голос країни 10 сезон

1 випуск популярного телевізійного проєкту "Голос країни" 10 сезон вийде в неділю, 19 січня, о 21:00 на телеканалі "1+1". У новому сезоні глядачів розважатимуть вже традиційні ведучі – Катерина Осадча та Юрій Горбунов. А тренерські крісла посядуть вже "старожили" проєкту, а також ті, які вперше працюватимуть у парі: Тіна Кароль, Дан Балан, Монатік, Потап і Настя Каменських.

Читайка на суддів проєкту

Дивіться анонс 10 сезону Голос країни: відео

Відомо, що впродовж літа 2019 року у п’яти найбільших містах України проходили кастинги на проєкт: в Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові та Києві. Команда проєкту прослухала понад 10 тисяч учасників, серед яких були вокалісти віком від 16-ти до 70-років. Окрім українських сміливців на кастинг також приїжджали люди з Білорусі, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Вірменії, Великобританії, Ізраїлю та інших країн. 

Зазначимо, що "Голос країни" 10 сезон традиційно включатиме чотири етапи шоу: сліпі прослуховування, бої, нокаути та прямі ефіри.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Новини України LifeStyle
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