Голос країни 10 сезон 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу

В Україні стартувало довгоочікуване вокальне шоу "Голос країни". Це 10-ий ювілейний сезон, який, за словами організаторів, стане вибуховим. Яким був перший дебютний випуск проєкту – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Перший випуск 10 сезону "Голосу країни" відбувся у неділю, 19 січня. Суддями і зірковими тренерами шоу стали Настя Каменських і Потап, Тіна Кароль, Дан Балан та Монатік. Саме вони розпочали кастинги, під час яких прагнуть знайти справжніх самородків серед вокалістів та з ними поборотись за головний кубок шоу.

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Учасники вже розпочали боротьбу за місця у проєкті. Водночас судді налаштовані набрати по 16 талановитих вокалістів у свої команди. Хто ж зумів підкорити тренерів "Голосу країни 10" – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Олександр Календа

Відкривати шоу доручили перспективному вокалісту Олександру Календі. Хлопець не приховував свого хвилювання, однак впевнене виконання і нетиповий тембр голосу допомогли йому розвернути 4 тренерські крісла. Олександр обрав команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Календи

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Сергій Роман

На "Голос країни" прийшов і сучасний гуцул з мальовничого села Вертеп. Сергій Роман зізнався, що співає на весіллях, тому має досвід у виступах на сцені. Однак хлопець мріє про велику сцену, відтак зробив перший крок до здійснення своєї мрії. Сергій обрав народну пісню та розвернув трьох тренерів. Після вагань він вирішив долучитись до команди Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Романа

Василіса Старшова

Наступною на сцену вийшла росіянка із Санкт-Петербурга Василіса Старшова. До цього дівчина виступала солісткою гурту "Ленінград", тому впевненості їй не позичати. Для "Голосу країни" вона обрала пісню з репертуару Авріл Лавінь. Під час кастингу Василіса Старшова сіла поряд з Даном Баланом та влаштувала батл між суддями. Дівчина обрала Дана Балана.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Василіси Старшової

Олена Федотова

Молода мама Олена Федотова також вирішила підкорити вокальне шоу "Голос країни". Ритмічна пісня змусила танцювати весь зал, але не обернула жодне суддівське крісло.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Федотової

Назар Яцишин

Випробувати свої сили прийшов і молодий вчитель історії зі Львова. Назар Яцишин мріє стати співаком, тому й взяв участь у 10 сезоні "Голосу країни". Хлопець обрав пісню Леді Гаги та Бредлі Купера та зумів розвернути трьох тренерів. Після вагань він обрав Дана Балана.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Назара Яцишина

Анастасія Картвелішвілі

Підкорити тренерів прийшла і Анастасія Картвелішвілі. Дівчина працює художнім керівником центру культури та дозвілля "Слобожанщина". За тиждень вона готує кілька концертів, однак мріє і сама виступати перед глядачами. На "Голосі" Анастасія розвернула два крісла та заспівала в дуеті з Потапом. Вокалістка стала першою учасницею команди репера та NK.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Картвелішвілі

Олександр Семчук

Соліст Івано-Франківської філармонії та лікар-фоніст Олександр Семчук також прийшов на проєкт. Перед виступом він зізнався, що колись його пацієнтами були Тіна Кароль і Юрій Горбунов. Однак розвернути крісла зіркових суддів йому так і не вдалось.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Семчука

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Єлизавета Криворучко

На шоу прийшла і талановита вокалістка Єлизавета Криворучко, яку називають "королевою бурлеску". Артистка виступає у Дубаї та мріє прославитись і в Україні. Дівчина розвернула два крісла і обрала команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Єлизавети Криворучко

Даніель Салем

Справжньою несподіванкою стала поява на шоу учасника "Танців з зірками 2019" та одеського ресторатора Даніеля Салема. З перших нот він викликав фурор у залі та розвернув крісла Тіни Кароль і Насті Каменських. Під час треку поп-діва заявила, що Даніель буде в її команді, викликавши ревнощі у Дана Балана. Салем таки став першим учасником команди Тіни Кароль.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема

Марія Тимошенко

На сцену вийшла і популярна блогерка Марія Тимошенко, яка на кастингу зняла ролик для свого ютубу. На вокальні бої вона не потрапила, але отримала пропозицію вести бекстейдж "Голосу країни 10".

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Тимошенко

Ольга Мельник

Зірка "Голосу країни-4" вирішила повернутись на шоу. Ольга Мельник була фіналісткою в команді Сергія Лазарєва, а після проєкту отримала пропозиції від продюсерів. Але залишитись у Києві та стати співачкою їй не дала травма спини. 24-річна відчувала себе старою жінкою, прикутою до ліжка. Тому тепер Ольга Мельник хоче використати свій шанс. Вокалістка розчулила зал та всіх тренерів. Вона стала частинкою команди Тіни Кароль.

"Голос країни" 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Ольги Мельник