Голос країни 10 сезон 3 випуск: "родичка" Потапа і професійна модель поборолись за місця у шоу

Кастинги на "Голосі країни 10 сезон" тривають, тому ще більше вокалістів мають змогу показати свій талант. У 3 випуску шоу за потенційних переможців розгорілась справжня боротьба серед тренерів, а Дан Балан навіть захотів покинути проєкт. Як це було – читайте у нашому матеріалі.

Третій випуск розважального шоу "Голос країни" 10 сезон став, мабуть, одним із найбільш очікуваних. В анонсі організатори проєкту зізнались, що на кастинги прийшов житель Китаю, який переспівав україномовну пісню "Океан Ельзи". Окрім цього, підкорювати суддів прийшли вокалісти, які зуміли розпалити справжню боротьбу між зірковими тренерами.

Цікаво: Голос країни 10 сезон 2 випуск: хлопець з дитбудинку, вокалістка Монатіка та зірка "Папіка"

Випуск розпочався з того, що на кріслі Дана Балана залишили часник. Артист з гумором допитувався, хто це зробив і сказав, що в нього вже є імунітет.

Віталій Окс

Першим на сцену вийшов 16-річний підліток зі Львова Віталій Окс. Хлопець не приховує, що ще в дитинстві полюбив музику та професійно вивчав її. Саме через це його не сприймали однолітки, а сам Віталій потерпав від булінгу. Всі комплекси він зумів перерости та прийшов на "Голос країни-10", щоб показати, що зараз ера нетипових людей, тому не потрібно себе соромитись. Символічно він обрав пісню Біллі Айліш та зумів розвернути всі крісла, крім Дана Балана.

Історія підлітка настільки вразила тренерів, що між ними розгорілась справжня боротьба. Віталій Окс обрав команду Тіну Кароль, зізнавшись, що в захваті від неї всі 16 років.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Віталія Окса

Євген Анішко

На кастинги "Голосу країни" прийшов і Євген Анішко. Чоловік вже знає, що таке слава, адже раніше виступав у складі гурту "Чотири королі" та мав дует із Лаймою Вайкуле. На вокальному шоу Євген Анішко хоче вийти на інший рівень своєї кар'єри та підкорити згодом не тільки Україну, але й міжнародну сцену.

Для кастингу учасник проєкту обрав запальну пісню Despasito, ритми якої змусили танцювати весь зал. Євген Анішко розвернув крісло Дана Балана та пройшов у наступний етап шоу. Вокаліста впізнали всі тренери, а Тіна навіть зізналась, у 2000-их навіть жила в одному гуртожитку з ним.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгена Анішко

До теми: Голос країни 10 сезон 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу

Уляна Малиняк

Спеціально на кастинги приїхала й українка Уляна Малиняк. Дівчина, яка є дружиною репера Вови зі Львова, майже 6 років живе у Лос-Анджелесі. Там подружжя виступає перед діаспорою. Однак, досягнувши всього, про що мріяла, Уляна зрозуміла, що дуже сумує за Україною. Тому після переоцінки багатьох цінностей вокалістка захотіла не тільки перевірити свої сили, але й зрозуміти, чи буде надалі приїжджати на Батьківщину в гості, чи залишиться тут жити.

Однак розвернути крісла тренерів Уляні Малиняк не вдалось.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Уляни Малиняк

Сюй Чуань Юн

"Саме в Україні мене можуть навчити співати, як не можуть в Китаї", – з такими словами на шоу прийшов Сюй Чуань Юн. Хлопець поступив на навчання до столичного закладу, де професійно вивчає вокал і музику. Сюй Чуань Юн опанував українську всього за 2 роки та зізнався, що полюбив державу. Вокаліст залюбки заспівав пісню "Океан Ельзи", чим підкорив усіх суддів, окрім Тіни Кароль.

Хлопець не знає англійської, тому для боротьби "біла королева" на кілька хвилин стала перекладачем. Тіна повторювала слова Дана українською, показавши злагоджену роботу в їхній коаліції. Ймовірно, це вплинуло на вибір Сюй Чуань Юн, адже він обрав команду Дана Балана.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Сюй Чуань Юн

Руслан Опанасенко

Хлопець навчався на хореографії, однак завжди мріяв співати. Руслан Опанасенко працює в театрі та виступає в мюзиклі. Однак він відчув, що вже переріс цей етап та прагне підкорити сцену в сольному виконанні. Саме тому Руслан Опанасенко вирішив прийти на "Голос країни" 10 сезон.

Пісня Земфіри і тембр голосу, який можна переплутати з жіночим, підкорили Тіну Кароль, Монатіка та Дана Балана. Хлопець навіть не дав шансу поборотись за нього та одразу ж обрав команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Руслана Опанасенка

Читайте також: Імена усіх членів журі талант-шоу Голос країни: хто зайняв суддівські крісла

Володимир Ідіатуллін

Для участі в 10 сезоні "Голосу країни" до України приїхав Володимир Ідіатуллін з Таганрога. Перед виступом вокаліст зізнався, що мріє стати частинкою проєкту у складі команди Монатіка. Артист записує кавери на відомі хіти і теж створює свою музику. Однак розвернути крісла тренерів Володимиру так і не вдалось.

Вокаліст вирішив здійснити свою мрію та заспівати в дуеті з Монатіком. Володимир презентував свою кавер-версію пісні "Каждый раз", змусивши тренерів гаряче станцювати.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Ідіатулліна

Ольга Баландюх

Таємничістю відзначився вихід на сцену Ольги Баландюх. Організатори "Голосу країни-10" не показали відеощоденника дівчини, тому глядачі одразу почули потужний вокал. Тіна Кароль – єдина, хто натиснув на кнопку, тому отримала у своїй команді унікальну вокалістку.

Згодом виявилось, що Ольга Баландюх родом зі Львова. Це вдруге дівчина прийшла на кастинги "Голосу", тому не стримувала емоцій.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Баландюх

Індіра Єдільбаєва

Талановита вокалістка з Казахстану Індіра Єдільбаєва перед феєричним виступом зізналась, що в її державі дивляться "Голос країни". Тому вона мріяла потрапити на шоу та готувалась до виступу.

Дівчина розповіла, що пісню присвятить матері, яка виховувала її сама. Заради того, щоб виправдати її всі сподівання, Індіра посилено готувалась до мандрівки до Києва. Символічно вона обрала україномовну пісню The HARDKISS, чим вразила всіх зіркових тренерів і розпалила справжню боротьбу. Підтримала Індіру Юлія Саніна. тому дівчині стало ще складніше зробити вибір. Вона обрала Дана Балана.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Індіри Єдільбаєвої

Катерина Степура

Професійна модель Катерина Степура, яка вже встигла підкорити українські та світові подіуми і глянці, вирішила кардинально змінити своє життя. Дівчина зізналась, що завжди мала відчуття, що має бути на сцені як артист. Тому "Голос країни" може стати для неї новим етапом у творчості.

Запальна пісня і голос розвернули крісла тренерів. Катерина Степура вирішила піти до команди Потапа і Насті.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Степури

Наталія Потапенко

Професійна артистка зі Львова Наталія Потапенко вже 40 років на сцені. Артистка зізналась, що сучасна музика їй дещо не логічна, однак вона надихає. Тому Наталія Потапенко залюбки погодилась прийти на "Голос країни-10".

Підтримати співачку прийшов легендарний хореограф Григорій Чапкіс, який своєю промовою викликав овації у залі. Наталія Потапенко, на жаль, не змогла пройти у наступний етап шоу.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталії Потапенко

Анна Боршовська

Неймовірно талановита Анна Боршовська у буденному житті вміло поєднує дві професії. Вдень дівчина працює у бібліотеці, а ввечері йде до караоке-бару. Однак Анна завжди мріяла про сцену та вперше вийшла перед сотнями людей із мікрофоном. Учасниця зі Львова хотіла розвернути на "Голосі країни-10" хоча б одне тренерське крісло. В останні секунди до Анни Боршовської повернулись Потап і Настя, а також Монатік. Із NK вона виконала фрагмент пісні "Обіцяю" та обрала саме її команду.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Боршовської

Владислав Семьонов

Екоактивіст Владислав Семьонов перед виступом зізнався, що йому не байдуже, в якому світі буде жити, тому намагається повністю відмовитись від пластику.

Владислав назвав себе екосексуалом, чим викликав цікавість у залі і тренерів. На "Голосі" він не тільки феєрично виступив, але й закликав людей бути свідомими. Дан Балан підтримав хлопця, але розкритикував його за вибір терміну. Конфлікт змусив тренера заговорити про відмову від свого вибору, однак загладити ситуацію взялась Тіна, яка своїм коментарем допомогла подолати негатив. Владислав Семьонов обрав команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислава Семьонова

Руслана Калашникова

Особлива вокалістка з Одеси Руслана Калашникова закривала 3 випуск "Голосу країни" 10 сезон. Дівчина зізналась, що інакше сприймає світ: кожен звук вона асоціює з окремим кольором. Тому на проєкті хотіла розказати свою історію та показати свою творчість.

Руслана заспівала пісню "Верше, мій верше", супроводжуючи вокал грою на фортепіано. Вона долучилась до команди Потапа і Насті Каменських.

"Голос країни" 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Руслани Калашникової

Монатік не втримався, щоб не зіграти на фортепіано. До імпровізації долучився Потап, а от Настя Каменських станцювала пристрасні па під запальні ритми.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.