Імена усіх членів журі талант-шоу Голос країни: хто зайняв суддівські крісла

Вокальне талант-шоу "Голос країни", яке вже встигли полюбити телеглядачі у 2020 році стане ювілейним. Проєкт, який відшукує співочі таланти відчинить свої двері вдесяте, 19 січня. Вокальне шоу охоплює чотири етапи: сліпі прослуховування, бої, нокаути та прямі ефіри. Хто з тренерів буде йти пліч-о-пліч з учасниками і давати свої настанови – читайте далі.

Зіркові тренери "Голосу країни" 10 сезону

Представники телешоу вперше повідомили шанувальникам одразу про обох тренерів. Суддівське крісло очолила українська співачка Тіна Кароль та молдавський артист Дан Балан. Співак вже вдруге братиме участь у співочому шоу, а Тіна Кароль шукатиме талановитий голос вшосте.

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#ДанТіна повертаються! Дан Балан і Тіна Кароль стали тренерами ювілейного сезону "Голос країни-10". Як будуть розвиватися їхні стосунки і чи живий "кенгуруш" між зірками?,

– зазначено в анонсі ювілейного сезону "Танці з зірками".

Зазначимо, що саме підопічна Дана Балана у 9 сезоні здобула перемогу. Оксана Муха зуміла підкорити українців неперевершеним тембром та чуттєвими піснями.

До зіркових колег приєднався співак Монатік. Він вже втрєтє посідає місце тренера у вокальному проєкті. На своїй особистій сторінці співак записав оригінальне відео про повернення у пісенне талант-шоу.

В переддень Нового року організатори оголосили ще одного зіркового тренера. Ним став український репер Потап. За словами артиста, він буде боротися за найсильніших вокалістів, які допоможуть йому здобути перемогу. Тренерське крісло на "Голосі країни" репер займе вшосте. В пісенному конкурсі Потап допоміг розпочати заново співочу кар’єру Тетяни Решетняк, яка зараз відома під псевдонімом TAYANNA.

Справжньою несподіванкою для усіх стала поява ще однієї зіркової судді, адже раніше зазначалося, що Потап став останнім вокальним тренером. У подвійному кріслі з чоловіком сидітиме його дружина та співачка Настя Каменських.

Раніше творці талант-шоу вже вдавалися до експерименту з подвійним кріслом. Одне суддівство на двох очолив гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва і Олексій Завгородній), які разом обирали учасників у свою команду. У 5 сезоні "Голос країни. Діти" учасник команди Олександр Зазарашвілі отримав перемогу.