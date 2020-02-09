Голос країни 10 сезон 4 випуск: пранк Остапчука, учасниці з Росії та легенда з талант-шоу

Сліпі прослуховування грандіозного шоу "Голос країни" 10 сезон продовжуються! Зіркові тренери забирають у свої команди найкращих учасників, щоб разом з ними виборотити бажану перемогу на проєкті.

Четвертий випуск проєкту "Голос країни" 10 сезон видався не менш вражаючим, ніж попередні три. Чимало талановитих виконавців з усієї України боролись за місця у командах тренерів – Дана Балана, Тіни Кароль, Насті Каменських і Потапа, та Монатіка, – але до них потрапили лише кращі з кращих. Кількість місць у зіркових командах різко зменшилась, тому учасники не на жарт почали хвилюватись за омріяне зіркове шоу.

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Що цікавого відбулось у другому випуску популярного шоу і якими учасниками поповнились команди суддів – читайте на LifeStyle 24.

Максим Гара

26-річний киянин першим відкрив 4 випуск шоу "Голос країни" 10 сезон. Хлопець є солістом оперетти і сам знає, як потрібно старатись заради хорошого результату. На проєкт він прийшов з однією метою – потрапити в команду Тіни Кароль. Він обожнює її творчість та вважає, що артистка є бездоганною не лише ззовні, а й внутрішньо. На сцені Максим виконав пісню своєї улюблениці – "Сила высоты" – і своїм голосом зміг повернути єдине тренерське крісло Тіни. Так він автоматично потрапив у її команду та разом з нею виконав пісню на сцені проєкту.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Максима Гари

Ася Хорошун

Дівчині з Переяслав-Хмельницького – 24 роки, і вона своє життя мріє пов'язати з музикою. Окрім того, що Ася пише власні пісні, вона ще й працює на кількох роботах, одна з них – прибиральниця в цирку, де вона доглядає за тваринами. Дівчина ніколи ще не виступала на великих сценах, але переконана, що на цьому шоу вона зможе сповна показати свій талант. На сцені "Голос країни" дівчина виконала пісню "Нас не догонят", на яку повернулись всі крісла тренерів. Втім, після деяких роздумів учасниця сліпих прослуховувань вирішила піти в команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Асі Хорошун

Павло Захарчук

29-річний Павло родом з Одеси. Там у нього є авторський проєкт, з яким часто дає концерти та навіть виступав на розігрівах. Хоч у нього і є чимало прихильників в Одесі, чоловік мріє сяяти не лише в Одесі, а й по всій Україні. На сцену 4 сліпих прослуховувань він вийшов з піснею I can't dance, яка неабияк запалила зал "Голосу", але на його вокал із тренерів так ніхто й не повернувся.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Павла Захарчука

Микола Свід

25-річний хлопець з міста Славутич окрім "співочої" мрії має ще одну – щоб його мама одужала. Микола зізнався, що зараз вона перебуває у лікарні, оскільки у неї відмовили 2 нирки. Щоб хоч якось їй допомогти фінансово, хлопець працює в караоке. На проєкті "Голос країни" він хоче не лише втілити власну мрію, а й мрію мами, адже вона завжди хотіла бачити його на великій сцені. У 4 випуску він виконав пісню Ірини Білик "Снег", де до нього повернулись крісло Потапа і Насті Каменських та Дана Балана. Втім хлопець обрав перших.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Миколи Свіда

Володимир Остапчук

35-річний шоумен з Умані вирішив здивувати не лише публіку шоу, а й своїх друзів-тренерів. Чоловік походить з небагатої сім'ї, втім наполегливість і любов до музики допомогли йому успішно закінчити музичну школу. І хоч він пішов іншою стежкою шоу-бізнесу, на проєкті "Голосу" Володимир вирішив здивувати реп-виконанням. На сцені сліпих прослуховувань глядачі одразу ж впізнали Остапчука, але яке ж було здивування тренерів, коли вони повернулись до нього обличчям. На реп-хіт Time to Say Goodbye відгукнулись натисканням червоної кнопки Тіна Кароль, Монатік та Потап з Настею. Але, як виявилось, це був просто "пранк", тому шоумен вирішив не обирати собі тренера, а розповісти про колег декілька жартів.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука

Каріна Арбельяні

31-річна жінка хоч і є родом з України, але вже багато років живе та працює актрисою в Москві, Росія. Її матір є українкою, а тато – росіянином. Через роботу батька їй і довелось покинути Україну, втім, вона завжди пам'ятає її і каже, що "як дитина хоче повернтись до своєї матері, так і вона хоче повертатись в Україну". Каріна також згадала про свого дідуся Миколу, у якому відчувала сильні козацькі корені. На проєкт "Голос країни" в Україні жінка приїхала, щоб саме тут почати свій творчий сольний шлях, а не в Росії. На пісню "Журавлі" гурту The Hardkiss повернувся єдиний тренер Дан Балан.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Каріни Арбельяні

Дмитро Максимов

28-річний хлопець з Херсонщини є успішним агрономом. З ранку до вечора він працює на полях, а коли немає жнив – то співає. Дмитро переконаний, що досяг вершин у фермерстві, втім він мріє здійснити ще одну мрію – стати співаком. На сцені сліпих прослуховувань він заспівав пісню Олега Винника "Наталя-Наталі", але на його вокал ніхто з тренерів так і не повернувся.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Дмитра Максимова

Катерина Чемезова

30-річна жінка з Києва є справжньою зіркою корпоративів. Вона зізнається – хоч і непогано заробляє, але задоволення від роботи не отримує, адже повинна часто співати ті пісні, які не хоче. На дозвіллі вона часто сама пише музику і тексти, і навіть одного разу їй зробив комплімент Потап, коли вона виконувала реп-композицію. Відтак Катерина вирішила, що хоче покінчити з корпоративами, тому вийшла на сцену "Голосу" з піснею Майлі Сайрус Nothing Breaks Like a Heart. На її цікавий виступ відреагували аж три тренерські крісла – Тіна Кароль, Дан Балан і Монатік. Катерина неабияк втішилась рішенням тренерів, але все ж обрала Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Чемезової

Юрій Самовілов

27-річний хлопець з Донецька є сценаристом популярних музичних проєктів каналу 1+1 "Голос країни" і "Танці з зірками". Він також має музичний проєкт "Гуртом", з яким виступає та пише власні пісні. На сцені "Голосу" він прагне показати себе як сольного виконавця, тому на сліпі прослуховування він прийшов з відомим хітом Стінга Englishman in New York, на який повернулись всі тренерські крісла, окрім Дана Балана. Втім, він обрав Тіну Кароль, хоч і зізнався, що боїться її, тому що вона немов кактус.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Юрія Самовілова

Марія Щербак

23-річна кавер-виконавиця з Києва мріє потрапити до Монатіка, адже вважає його одним з провідних зірок України. Вона хоче зробити все, щоб потрапити до нього в команду. На сцені сліпих прослуховувань вона виконала його ж хіт "Каждый раз" і він єдиний все ж повернувся на її вокал. Так Монатік втілив мрію дівчини.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Щербак

Олександра Сиркашева

18-річна львів’янка вже побувала на сцені "Голосу країни", однак дитячого зразка - "Голос країни. Діти" 2 сезон. Тоді ж вона була у команді Потапа, втім програла на вокальних боях. Сьогодні ж вона хоче підкорити сцену дорослого "Голосу", тому на сцену проєкту вона вийшла із піснею NK "Обіцяю", але так і не змогла повернути жодне тренерське крісло.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександри Сиркашевої

Нурсултан Шатірханулі

33-річний чоловік з Казахстану все життя мріяв виступати на великій сцені, але тривалий час змушений був стояти за прилавком сімейного торгового магазину та продовжувати справу батьків. Втім, одного разу надихнувся виступом свого кумира та взяв з нього приклад – став оперним виконавцем, після чого його почали впізнавати на вулицях рідної країни. Тепер він приїхав підкорювати українську сцену, де виконав Time to say goodbye. На його сильний вокал відвернулись крісла Потапа і Насті та Тіни Кароль, але Нурсултан вирішив обрати за тренера попдіву Тіну Кароль.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Нурсултана Шатірханулі

Дар'я Полоротова

17-річна дівчина з російського міста Саратов приїхала на сліпі прослуховування, щоб підкорити серце свого кумира – Тіни Кароль. Дар’я зізналась, що виросла на її піснях і завжди надихається творчістю артистки. За її словами, вона розвиває свій інстаграм, записуючи різні кавер-хіти. Одного разу на пісню відреагувала Тіна Кароль, написавши "Прекрасно". Це ще більше надихнуло дівчину, тому вона приїхала на проєкт заради Тіни. На сцені вона виконала її пісню "Вабити" та змогла повернути крісла Тіни та Монатіка. І поки вона обирала свого тренера, на сцену вийшла підтримка дівчини – фан-група Тіни Кароль, куди вона входить, та разом з Тіною Кароль виконала ще раз хіт "Вабити". Після дуету вона все ж озвучила, що піде у команди співачки.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Полоротової

Артем Семенов

33-річний киянин став справжньою сенсацією 4 випуску 10 сезону "Голос країни". 10 років тому він брав участь в одному з відомих талант-шоу країни – "Україна має талант" – та, здавалось, мав старт приголомшливої кар'єри. Але з часом все затихло і чоловік став осторонь музики. Впродовж останніх років він займався домашнім фермерством, яке почав з нуля і перетворив в успішний бізнес. Зараз же він хоче повернутись у шоу-бізнес, тому проєкт "Голос країни" вважає новою сторінкою свого життя. На сцені сліпих прослуховувань він виконав пісню "Лебединая верность", на яку повернулись тренерські крісла Тіни Кароль і Потапа з Настею. Артем вирішив піти в команду Тіни Кароль.

"Голос країни" 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Семенова

Під час шоу "Голос країни" 10 сезон 4 випуск зіркові тренери набрали 10 учасників.

Потап і Настя Каменських мають такого учасника – Миколу Свіда.

У команді Монатіка – Ася Хорошун, Катерина Чемезова і Марія Щербак.

А у Тіни Кароль – Максим Гара, Юрій Самовілов, Нурсултан Шатірханулі, Дар'я Полоротова та Артем Семенов.

Дан Балан же запросив наступну – Каріну Арбельяні.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.