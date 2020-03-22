Голос країни 10 сезон 10 випуск: які учасники стали першими чвертьфіналістами шоу

Хоч в Україні триває карантин, який забороняє проводити заходи і телешоу, де можливе скупчення людей, розважальний проєкт "Голос країни 10 сезон" продовжує виходити на екрани. Все тому, що записи нокаутів провели задовго до пандемії коронавірусу, відтак 22 березня глядачі побачили 10 випуск шоу.

Учасники вокального проєкту "Голос країни 10 сезон" зійшлись у нокаутах. За результатами ефіру, глядачі дізнались імена перших представників команди Монатіка, які з'являться у прямих ефірах. Відтак боротьба за місце у шоу стала ще запеклішою.

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Цікаво, що кількість талановитих вокалістів у ювілейному сезоні повпливали на правила шоу. У нокаутах ввели можливість крадіжки. Хто ж зумів пройти в наступний етап "Голосу", а хто змушений був попрощатись – дізнавайтесь у матеріалі.

Команда Монатіка

Олександр Календа

Першим на сцену вийшов Олександр Календа, який задав ритм усьому ефіру. Талановитий вокаліст змусив весь зал танцювати під трек Don't You Worry Child. Всього за кілька репетицій Олександр зумів перебороти страх та співати для глядачів. За сміливість та приголомшливий виступ Монатік віддав йому 1 крісло.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Календи

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Ася Хорошун

Продовжила виступи команди Монатіка неперевершена Ася Хорошун. Дівчина виконала пісню гурту "Бумбокс" – "Люди", розчуливши усіх зіркових тренерів. Ліричне прочитання відомого треку підкорило глядачів та навіть конкурентів шоу, тому Монатік віддав Асі 1 крісло, посунувши Олександра на наступне.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Асі Хорошун

Сергій Асафатов

Поборотись за місце у прямих ефірах вийшов Сергій Асафатов. На нокаутах він виконав пісню Sting – Roxanne. Та не тільки особливий тембр голосу змусив суддів назвати його претендентом на перемогу, а й гра на двох музичних інструментах. Сергію Асафатову віддали 1 місце, посунувши його колег по команді.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Асафатова

Марія Щербак

Вуличну співачку Марію Щербак усі називають найкрасивішою дівчиною в команді Монатіка та найталановитішою вокалісткою, тому її виступу очікували тисячі прихильників шоу. На нокаутах вона виконала трек 90-их, до якого додала сучасних бітів. Однак хвилювання у дівчини було дуже помітне, тому їй Монатік віддав 3 крісло. Олександр Календа опинився в зоні ризику на вихід з шоу.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Щербак

Ліда Лі

Як боротись за місце на сцені – добре знає Ліда Лі. Беквокалістка хоче перевірити свої сили та отримати шанс займатись сольною кар'єрою. Для нокаутів вона обрала запальний хіт з репертуару Крістіни Агілери – Fighter. Приголомшливий вокал і впевнена боротьба за свою мрію допомогли Ліді Лі зайняти 2 крісло.

Олександр Календа посів місце у залі та очікував, коли один з тренерів вкраде його до своєї команди. Окрім цього, у зоні ризику опинилась Марія Щербак.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Ліди Лі

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Сергій Роман

Сучасний гуцул Сергій Роман також поборовся за місце у 10 сезоні "Голосу країни". Перед виступом він зізнався, що хоче по-іншому показати українську пісню та підняти її на інший рівень. На нокаутах Сергій Роман заспівав авторську версію "Несе Галя воду", змінивши народну композицію до невпізнання. Монатік посадив вокаліста на 2 крісло.

Марія Щербак змушена була зайняти місце у залі, очікуючи на крадіжку. А от Сергій Асафатов став першим чвертьфіналістом шоу. У зоні ризику – Ася Хорошун.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Романа

Владислав Семьонов

Екоактивіст Владислав Семьонов вже отримав звання "Ромео 10 сезону". Тому в нокаутах він заспівав романтичний трек Стіві Вандера – Isn't She Lovely. Після роздумів Монатік віддав Владиславу 4 крісло.

Ася Хорошун покинула крісла чвертьфіналістів, зайнявши місце у залі. А от Сергій Роман став другим вокалістом, який точно з'явиться у прямих ефірах.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Владислава Семьонова

Марія Кондратенко

Наступною на сцену "Голосу країни-10" вийшла наймолодша учасниця команди Монатіка – Марія Кондратенко. Їй прогнозують чималий успіх у прямих ефірах, адже дівчина має мільйонну армію прихильників у мережі. Однак вокалістка зайняла місце в залі, очікуючи на крадіжку зіркових тренерів.

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Кондратенко

Мєлєн Пасса

Саме цю дівчину називають найяскравішою учасницею команди Монатіка. Мєлєн Пасса вкотре довела це, виступивши у нокаутах з піснею Макса Фадєєва "Мало огня". Несподівано для всіх Мєлєн Пасса зайняла 1 крісло та стала третьою чвертьфіналісткою.

Водночас Владислав Семьонов зайняв місце на так званій "лаві запасних".

"Голос країни 10 сезон" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Мєлєн Пасси

У час "крадіжки" на кнопку натиснув тільки Дан Балан. Він обрав Марію Кондратенко, відтак дівчина стала ще однією чвертьфіналісткою "Голосу країни 10 сезон".

Увага! Через пандемію коронавірусу організатори "Голосу країни-10" вирішили перенести прямі ефіри та скасувати випуски 5, 12 та 19 квітня. Наразі на глядачів чекає ще один випуск, який відбудеться 29 березня. Коли ж відбудуться прямі ефіри – організатори повідомлять згодом.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.