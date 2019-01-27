Голос країни 9: хто з зіркових суддів вперше скористався можливістю блокування суперника

У неділю, 27 січня, чимало українців приголомшено слухати виступи талановитих вокалістів. Однак другий ефір здивував прихильників шоу "Голос країни 9" несподіваними сюрпризами.

Окрім неординарних музичних стилів, глядачі вперше побачили нововведення 9 сезону. Відтепер зіркові тренери мають змогу блокувати своїх суперників під час "сліпого прослуховування". Під час другого ефіру "Голосу країни" один із членів журі скористався цією можливістю.

Читайте також: Голос країни 9 сезон 2 випуск: незвичні музичні стилі учасників та залицяння тренерів

Це зробив Dan Balan, який, за припущенням Потапа, незвичним способом хотів привернути увагу Тіни Кароль. Щоб зірка доповнила свою команду талановитою вокалісткою, артист заблокував Монатіка.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – Dan Balan заблокував Монатіка

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.