Голос країни 9: хто з зіркових суддів вперше скористався можливістю блокування суперника

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Тіна Кароль отримала незвичний сюрприз від Dan Balan
Тіна Кароль отримала незвичний сюрприз від Dan Balan / 1plus1.ua

У неділю, 27 січня, чимало українців приголомшено слухати виступи талановитих вокалістів. Однак другий ефір здивував прихильників шоу "Голос країни 9" несподіваними сюрпризами.

Окрім неординарних музичних стилів, глядачі вперше побачили нововведення 9 сезону. Відтепер зіркові тренери мають змогу блокувати своїх суперників під час "сліпого прослуховування". Під час другого ефіру "Голосу країни" один із членів журі скористався цією можливістю.

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Це зробив Dan Balan, який, за припущенням Потапа, незвичним способом хотів привернути увагу Тіни Кароль. Щоб зірка доповнила свою команду талановитою вокалісткою, артист заблокував Монатіка.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – Dan Balan заблокував Монатіка 

 

 

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.

Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.

Теги: LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: 24 Канал
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