Голос країни 9: найяскравіші моменти з Даном Баланом

Молдовський співак Дан Балан отримав в Україні ще більшу популярність. Артист вперше долучився до вокального шоу, де зайняв місце зіркового тренера на українському "Голосі країни 9". За три кастингові ефіри харизматичний Дан Балан встиг відзначитися не одним яскравим моментом.

У середу, 6 лютого, талановитий співак і композитор Дан Балан святкує своє 40-річчя. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, якими яскравими кадрами запам'ятається його участь у кастингах.

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Танець з учасницею шоу

Норовливий Дан Балан проявляє чималу цікавість до української культури та мови, відтак залюбки спілкується з учасниками проекту "Голос країни 9". Не соромиться артист і вчитися чомусь новому.

Запальні ритми "Коломийки", яку виконала Марина Фижделюк у першому ефірі шоу, настільки захопили Дана Балана, що він став підтанцьовувати. Учасниця шоу зізналась, що вона вміє не тільки співати, але й танцювати народний танець гуцулку. Почувши це, Дан Балан залюбки погодився стати учнем дівчини, а згодом станцював й із Тіною Кароль.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Марини Фижделюк і танець Дана Балана

Поліглот

Мало хто знає, що Дан Балан – поліглот. Він знає щонайменше 5 іноземних мов: англійську, французьку. іспанську, молдовську та російську. Тому, коли на сцену вийшов представник Оману Хайтхам Мохаммед Рамі, артист із легкістю з ним поспілкувався.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Хайтхама Мохаммеда Рамі

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Яскравий вокальний дует

Талановита Катерина Бєгу вирішила заспівати на українському шоу "Голос країна 9" один із перших хітів Дана Балана. Дівчина запевнила, що артист впізнає пісню. Дан Балан був вражений, наскільки звична для нього композиція почала звучати по-іншому. На прохання колег артист вийшов на сцену і в дуеті з Катериною приголомшливо заспівав хіт "Dragostea Din Tei".

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бєгу

Залицяння до Тіни Кароль

Запальний Дан Балан з перших хвилин шоу "Голос країни 9" прикував до себе пильну увагу глядачів. Всі з цікавістю спостерігають за його романтичними залицяннями до Тіни Кароль. Молдовський артист не приховує, що має симпатію до зірки, що видно навіть у його погляді.

Під час другого прямого ефіру Дан Балан навіть заспівав для Тіни Кароль. Виконуючи свою пісню "Люби" з учасником шоу, він спустився до співачки і запросив її до дуету. Однак норовлива Тіна відмовилась співати та повернулась до свого крісла.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Мороза