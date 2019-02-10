Голос країни 9: приголомшливий дует Дана Балана та Катерини Бєгу зірвав мережу

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Голос країни 9: дует Дана Балана та Катерини Бєгу зірвав мережу
Голос країни 9: дует Дана Балана та Катерини Бєгу зірвав мережу / Скріншот

Талановита вокалістка Катерина Бєгу зуміла вразити не тільки зіркових суддів Голосу країни, але й глядачів. Її чуттєвий дует з Даном Баланом досі підкорює YouTube, а у соціальних мережах записали сотні відео з переспівом композиції Dragostea Din Tei.

У неділю, 3 лютого, відбувся черговий випуск розважального шоу "Голос країни 9". Під час "сліпих прослуховувань" чимало вокалістів зуміли розвернути крісла зіркових тренерів. Однак одна композиція упродовж тижня стала вірусною у мережі. 

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Мова йде про виступ Катерини Бєгу, яка нагадала Дану Балану його минуле. Дівчина обрала для шоу хіт молдовського артиста Dragostea Din Tei, однак знану пісню вона заспівала по-особливому. Відтак Дан Балан не одразу впізнав свою композицію та наважився на імпровізований дует з Катериною.

Для мене це теж челендж, щоб я поглянув на свою пісню з глибокої сторони, філософської. Це цікаво,
– зізнався Дан Балан. 

Відео виступу артиста і Катерини Бєгу одразу ж отримало велику популярність. Упродовж доби його переглянули більш, як мільйон користувачів мережі, а за тиждень ця позначка сягнула 2,3 мільйона. На YouTube-каналі "Голосу країни 9" це наразі рекордна кількість переглядів. 

Окрім цього, Дан Балан в Instagram-Stories похизувався фрагментами відео, як сотні його прихильників переспівали цю композицію, примірявши роль Катерини Бєгу. 

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бєгу

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: 24 Канал
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