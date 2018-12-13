Голос країни 9 сезон: хто стане наступним зірковим тренером у проекті

Зовсім скоро стартують зйомки 9 сезону вокального шоу "Голос країни". Наразі інтригою залишається повний склад тренерів проекту: напередодні стало відомо, що серед них буде Потап, Тіна Кароль і тренер проекту "Голос. Діти" Монатік!

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Я займу місце тренера "Голос країни – 9". Впевнений, що це буде захоплива і незабутня подорож! Нові знайомства, захоплення, переживання, знайомство, а головне – музика!

– заявив Монатік.

У студії "Сніданку з 1+1" співак розповів, що у нього вже є практика роботи з дітьми в ролі тренера, водночас йому цікаво працювати "з дорослими талантами, які ще не стали артистами, які ще не спалахнули".

"Це надзвичайний проект, в якому ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Саме тому він мені й подобається. Я чекатиму своїх людей. Людей, які зможуть зачепити мене своїм талантом і співом", – додав він.

Додамо, що тренери передають один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу. А тому стає відомо, хто може стати наступним.

Дивіться відео, як Тіна Кароль передала музичну естафету Монатіку: