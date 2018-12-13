Голос країни 9 сезон: хто стане наступним зірковим тренером у проекті

601 Читать новость на русском
Монатік на проекті "Голос. Діти –4"
Монатік на проекті "Голос. Діти –4" / kolobok.ua

Зовсім скоро стартують зйомки 9 сезону вокального шоу "Голос країни". Наразі інтригою залишається повний склад тренерів проекту: напередодні стало відомо, що серед них буде Потап, Тіна Кароль і тренер проекту "Голос. Діти" Монатік!

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Топ-5 перемог України в культурній галузі за 2018 рік: цікаві деталі

Я займу місце тренера "Голос країни – 9". Впевнений, що це буде захоплива і незабутня подорож! Нові знайомства, захоплення, переживання, знайомство, а головне – музика!
– заявив Монатік.

У студії "Сніданку з 1+1" співак розповів, що у нього вже є практика роботи з дітьми в ролі тренера, водночас йому цікаво працювати "з дорослими талантами, які ще не стали артистами, які ще не спалахнули".

"Це надзвичайний проект, в якому ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Саме тому він мені й подобається. Я чекатиму своїх людей. Людей, які зможуть зачепити мене своїм талантом і співом", – додав він.

 

Додамо, що тренери передають один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу. А тому стає відомо, хто може стати наступним. 

Дивіться відео, як Тіна Кароль передала музичну естафету Монатіку:

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Тіна Кароль Монатік
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 23119
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 20162
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
12 грудня 09:30 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 1234
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 4106
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
12112
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
2209
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук