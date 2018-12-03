Голос країни 9 сезон: хто стане тренером проекту

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Потап
Потап / Instagram @realpotap

Стало відомо ім'я першого тренера 9 сезону вокального шоу "Голос країни". Ним став Потап – український продюсер та поп- і реп-виконавець, який візьме участь у проекті в п'ятий раз.

Як відомо, Потап кілька сезонів поспіль був тренером проекту "Голос. Діти". Виконавець опублікував проморолик на своїй сторінці в Instagram.

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У короткому ролику артист перебуває у спортивному залі, де підкачує своє тіло. Цікавим є те, що під час тренування грає пісня Тіни Кароль "Сдаться ты всегда успеешь", яку наспівує Потап.

"За кілька сезонів тренерства в "Голосі країни", я зрозумів, що цей проект не тільки про голоси і тембри, а й про людей і їхні долі. Ключиком до мого повороту в кріслі цього сезону стане виконання, яке не обов'язково має бути професійним. Буду радий бачити у своїй команді таланти з народу, адже я і сам 10 років тому був на їхньому місці. У цьому сезоні буде приголомшливий тренерський склад. Тому я налаштований на те, що поки всі судді будуть яскраво себе проявляти, команда Потапа буде вигравати", – заявив Потап, пише ТСН.

Потап стане суддею на шоу "Голос країни": дивіться проморолик

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Нагадаємо, 8 сезон співочого шоу "Голос країни" відбувався весною 2018 року на телеканалі "1+1". За перемогу у фіналі "Голосу країни-8" боролись Олена Луценко (команда Сергія Бабкіна), Анна Трінчер (команда Джамали), Србуі Саргсян (команда Потапа), а також Андрій Рибарчук (команда Тіни Кароль). Перемогу талановитій Олені Луценко принесла пісня Ніни Матвієнко "Колискова зорі". На артистку чекали щедрі подарунки в знак перемоги на проекті: вона отримала почесне звання "голосу країни", 3-місячну ротацію на ХітФМ, а також квартиру у ЖК "Щасливий".

Теги: Новини України LifeStyle Потап і Настя Музика
Джерело: 24 канал
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