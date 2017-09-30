Голос країни 9 сезон: співак Dan Balan стане тренером проекту

Вже скоро стартують зйомки 9 сезону вокального шоу "Голос країни": стало відомо інформацію про повний склад тренерів проекту. Так, четвертим стане популярний співак Dan Balan.

Тренерами 9 сезону українського вокального шоу "Голос країни" стануть такі зірки: шоумен Потап, співачка Тіна Кароль, тренер "Голос. Діти" Монатік і знаменитий у світі співак і композитор Dan Balan.

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Тренери передавали один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу. Відтак у новому промо-ролику Монатік станцював під хіт артиста "Numa Numa".

Монатік передав музичну естафету Dan Balan: дивіться відео

Головний продюсер проекту "Голос країни" Володимир Завадюк розповів про участь знаменитого співака у проекті, йдеться на сайті "1+1".

У цьому році "Голос країни" пройде під головною темою "Зірки серед нас". Ми очікуємо, що новий сезон відкриє нам нові імена і нових зірок. Вперше за всю історію проекту до українських тренерів приєдналася зірка світового рівня Dan Balan, який відомий не тільки як виконавець, а й як композитор. Тому Dan Balan планує знайти на проекті не просто талановитий голос, а людину, якій він напише суперхіт і який зможе виконати його якнайкраще. Ми чекаємо від нього нових рішень і яскравих емоцій,

– зазначив продюсер.