Голос країни 9 сезон: за кого голосуватимете у фіналі? Опитування

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Голос країни 9 сезон фінал
Голос країни 9 сезон фінал / Instagram / @goloskrainy_official

Вже завтра, 21 квітня, в Україні відгримить одне з найпопулярніших пісенних шоу "Голос країни 9". У командах Потапа, Дана Балана, Тіни Кароль і Монатіка залишилося лише по одному учаснику, а саме – Карина Арсентьєва, Оксана Муха, Андрій Хайят та Вікторія Олійник відповідно. Хто з них, на вашу думку, заслуговує на бажану статуетку найбільше ?

Кожен із зіркових наставників показав неймовірне шоу минулої неділі, 14 квітня, у півфіналі "Голосу країни 9". Тренери підібрали найбільш пригідні пісні для учасників своїх команд, а також заспівали разом з ними. Однак завтра, 21 квітня, їхньою задачею є ще більше відкрити своїх фіналістів і здобути таку бажану перемогу.

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Так, за результатами голосування глядачів у півфіналі до завершального етапу проекту змогли потрапити Оксана Муха (команда Дана Балана, Карина Арсентьєва (команда Потапа), Андрій Хайят (команда Тіни Кароль) і Вікторія Олійник (команда Монатіка).

Безумовно, кожен з них є неймовірним вокалістом і надзвичайно здібним учнем, адже дійти до фіналу – це вже перемога, проте отримати легендарну статуетку повинен хтось один.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
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