"Голос країни-9": Тіна Кароль прийшла на вокальні нокаути у стильній сукні

Популярна українська співачка Тіна Кароль зайняла суддівське крісло у вокальному проекті "Голос країни 9 сезон". У шоу зірка не тільки вражає своїм талантом, але й зовнішнім виглядом.

Жіночний стиль, спокусливі сукні та грайливість – Тіна Кароль знає, як додати перчинки до свого вигляду. На кожен ефір шоу співачка приходить у приголомшливих вбраннях, в яких демонструє струнку талію.

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Як розповіла стиліст "Голосу країни 9 сезон" Ольги Слонь журналістам 1+1, Тіна Кароль з легкістю підкорює всіх ніжністю, кокетливістю та елегантністю. Саме цим представниця проекту керувалась при виборі наступних образів співачки. Зокрема, для вокальних нокаутів спеціально для Тіни Кароль підібрали ефектну картату сукню від Katya Silchenko, яку цього разу доповнили злегка хвилястим волоссям та ніжним макіяжем.

А от на вокальних двобоях Тіна Кароль постала перед глядачами у більш відвертому образі. Зірковий тренер приміряла сукню з оголеною спиною та чималим розрізом на ногах. Трендовий обруч завершив пікантний look, який зачарував Дана Балана.